De främsta sevärdheterna i Kärnten
Kärnten, Österrikes sydligaste delstat, lockar besökare med en unik kombination av natur och kultur. Omgiven av majestätiska berg och glittrande sjöar utstrålar regionen en speciell känsla av lätthet och livsglädje. Här möts alpina inslag med medelhavsinfluenser, vilket märks både i det milda klimatet och i den livsstil som präglar Kärnten.
Huvudstaden Klagenfurt, med sin historiska stadskärna och charmiga gamla stad, är en perfekt utgångspunkt för utforskning. Stadens livliga kaféer och medelhavskänsla inbjuder till att stanna kvar och njuta. Men det som verkligen gör Kärnten unikt är de många badsjöarna, som Wörthersee och Millstätter See. Det kristallklara vattnet, omgivet av gröna kullar, ger idealiska förhållanden för både vattensporter och avkoppling på stranden.
För kulturintresserade är Millstatt-klostret och Hochosterwitz slott värda ett besök. Kärnten är också ett paradis för vandrare och cyklister, med Hohe Tauern nationalpark och Nockbergen som erbjuder hisnande vyer och orörd natur. Kärnten har något för alla, allt i en atmosfär som präglas av lätthet och en unik inställning till livet.
Huvudstaden Klagenfurt
Ett besök i delstatshuvudstaden Klagenfurt
En promenad genom Klagenfurts gamla stad avslöjar tydligt att det främst var italienska arkitekter som satte sin prägel på stadens historiska centrum. Renässansbyggnaderna med sina stilfullt renoverade fasader är särskilt charmiga. Här kan du promenera över mysiga torg och genom skuggiga arkadinnergårdar, medan sidogatorna bjuder på små, inbjudande gatukaféer där du kan koppla av från stadens puls.
I Klagenfurt, Kärntens delstatshuvudstad, upptäcker du en kombination av österrikisk charm och medelhavskänsla. Denna stad vid vattnet, belägen direkt vid Wörthersee, lockar både kulturintresserade och sportentusiaster. Typiskt för staden är de jugendfasader som pryder stadskärnan, de många museerna och den eleganta stadsteatern. Under varma sommarkvällar samlas folk vid Wörthersees strand för att njuta av ett glas vin och en god middag – exempelvis i den pittoreska Maria Loretto-bukten, med utsikt över de sista seglarna för dagen.
Andra sevärdheter i Klagenfurt
Slott och palats i Kärnten
Hochosterwitz slott: upplev historien
Hur var livet som riddare i ett sådant här slott? Den frågan kommer lätt upp när man ser Hochosterwitz slotts imponerande murar. Omgivet av böljande kullar och lummiga skogar ser slottet ut som något direkt hämtat ur en saga – och sägs ha inspirerat Walt Disney i designen av Askungens slott.
Majestätiskt placerat på en 160 meter hög klippa nära Sankt Georgen am Längsee är denna 1500-talsfästning en riktig juvel i Kärnten. Vägen upp, kantad av 14 imponerande portar, är ett äventyr i sig. Väl uppe väntar en hisnande utsikt över Kärntens landskap, ända bort till Alperna. För den som vill fördjupa sig i medeltidens värld och uppleva historien på nära håll är detta platsen att besöka.
Fler slott och palats i Kärnten
Konst och kultur i Kärnten
Med färgglada glashuvuden och pastellfärgade kroppar
Kärnten har genom Kiki Kogelnik fått fram en anmärkningsvärd popkonstnär. Hennes verk omfattar målningar, installationer, skulpturer och grafik, och hon blev internationellt känd för sina individuella huvuden i glas, brons och keramik. Under sin tid i New York tillhörde hon en grupp konstnärer där även Roy Lichtenstein och Andy Warhol ingick. Vid en promenad genom Klagenfurt kan du upptäcka fontänen "Gesang" som hon designade i Landhauspark – en utmärkt plats för en inspirerande paus. Andra verk kan beundras i "Museum of Modern Art Carinthia", som rymmer en av Österrikes viktigaste samlingar av modern konst.
Här kan du också möta en annan berömd konstnär från Kärnten, Maria Lassnig. Hennes livsverk innefattar otaliga självporträtt och pastellfärgade kroppar som flyter fram på duken i fragmenterade, känsliga nyanser.
Ytterligare kulturtips i Kärnten
Naturupplevelser i Kärnten
Obir droppstensgrottor: Fascination under jord
Den underjordiska världen känns som en annan planet: här är det svalt och luftfuktigheten är hög. De imponerande formationerna, som skapades för 200 miljoner år sedan och upptäcktes av en slump, gör Obirs droppstensgrottor till en av de mest kända och imponerande i Österrike. Grottorna är inte bara berömda för sina spektakulära formationer utan också för sin spännande kombination av naturens underverk och människans historia. Erfarna guider tar dig genom ett nätverk av tunnlar och kammare där du kan beundra färgglatt upplysta stalaktiter och imponerande sinterformationer. Särskilt imponerande är Great Hall, en stor sal fylld med enorma stalagmiter och stalaktiter.
Ytterligare naturupplevelser Kärnten
Historiska stadskärnor i Kärnten
Gmünd: konstnärernas stad
De smala gatorna i den medeltida staden är fyllda med verkstäder, den ena efter den andra. Konstnärer har funnit ett hem här och uppskattar den kreativa miljön. Men hur kom det sig? Idén om att skapa en konstnärsstad var Gmünds svar på den utflyttning och de tomma hus som började bli ett problem 1991. Här, mitt i de södra bergen på den alpina huvudkammen, vid mötet mellan nationalparken Hohe Tauern och biosfärområdet Nockberge, flyttade många ut – och konsten flyttade in.
Visionen fick en chans, kreativa sinnen samlades, och gamla hus restaurerades omsorgsfullt och fylldes med nytt liv som gallerier, ateljéer och utställningslokaler. Det som började i liten skala blev snabbt ett föredöme för regional stadsutveckling och lockade fler besökare varje år. Att uppleva känslan i Konstnärernas stad Gmünd är något man inte bör missa.