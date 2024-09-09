Besökare i det vackra landskapet Kärnten kan glädjas åt den avslappnade livsstilen och de många kulturella utflyktsmålen.

Kärnten, Österrikes sydligaste delstat, lockar besökare med en unik kombination av natur och kultur. Omgiven av majestätiska berg och glittrande sjöar utstrålar regionen en speciell känsla av lätthet och livsglädje. Här möts alpina inslag med medelhavsinfluenser, vilket märks både i det milda klimatet och i den livsstil som präglar Kärnten.

Huvudstaden Klagenfurt , med sin historiska stadskärna och charmiga gamla stad, är en perfekt utgångspunkt för utforskning. Stadens livliga kaféer och medelhavskänsla inbjuder till att stanna kvar och njuta. Men det som verkligen gör Kärnten unikt är de många badsjöarna, som Wörthersee och Millstätter See. Det kristallklara vattnet, omgivet av gröna kullar, ger idealiska förhållanden för både vattensporter och avkoppling på stranden.