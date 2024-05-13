Vill du ta med dig lite påskglädje hem? Besök de många påskmarknaderna och upptäck konst, hantverk och säsongens specialiteter.

Påsken i Österrike är en färgsprakande högtid fylld av traditioner och gemenskap. Över hela landet pryds torgen av påskmarknader med målade ägg, handgjorda dekorationer och lokalt hantverk. Kyrkorna välsignar omsorgsfullt bundna Palmbuschen på palmsöndagen, och på påskdagen fyller påskharen trädgårdar och hem med färgglada ägg och choklad till barnens stora glädje. Samtidigt njuter de vuxna av säsongens delikatesser, från mört påsklamm till den söta Reindling-tårtan.

Traditionellt hantverk och påskmarknader

Inför påsken vaknar Österrikes marknadstorg till liv med färgglada ägg, dekorerade pilbuketter och hantverk i trä. Det är en tid att uppleva traditioner och fira vårens ankomst med lokala delikatesser, konstfullt hantverk och tidlösa seder.

Österrikisk påsk är en hyllning till våren, där tradition och fest möts i en varm och inbjudande atmosfär.