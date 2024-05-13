Påskmarknader och påsktraditioner i Österrike
Påsken i Österrike är en färgsprakande högtid fylld av traditioner och gemenskap. Över hela landet pryds torgen av påskmarknader med målade ägg, handgjorda dekorationer och lokalt hantverk. Kyrkorna välsignar omsorgsfullt bundna Palmbuschen på palmsöndagen, och på påskdagen fyller påskharen trädgårdar och hem med färgglada ägg och choklad till barnens stora glädje. Samtidigt njuter de vuxna av säsongens delikatesser, från mört påsklamm till den söta Reindling-tårtan.
Traditionellt hantverk och påskmarknader
Inför påsken vaknar Österrikes marknadstorg till liv med färgglada ägg, dekorerade pilbuketter och hantverk i trä. Det är en tid att uppleva traditioner och fira vårens ankomst med lokala delikatesser, konstfullt hantverk och tidlösa seder.
Österrikisk påsk är en hyllning till våren, där tradition och fest möts i en varm och inbjudande atmosfär.
Observera:
Vår lista ger en översikt över påskmarknader per delstat men är inte fullständig. Eftersom datum kan ändras med kort varsel rekommenderar vi att du även kontrollerar respektive regions webbplats eller kontaktar den lokala turistbyrån direkt.
Påskmarknad i Gols (Länk endast på tyska)
Påskharen Wonderland i Rotenturm a.d. Pinka (Länk endast på tyska) 11 - 21 april 2025
Påsk i Familypark 30 mars - 01 april 2025
Påskmarknad på Neuer Platz i Klagenfurt 03 - 19 april 2025
Påskmarknad på kyrktorget i Villach 10 - 19 april 2025
Påskmarknad i Velden (Länk endast på tyska) 12 - 21 april 2025 Påskmarknad i Velden
Påskmarknad vid slottet Hof den 15 mars - 21 april 2025
Påskmarknad vid slottet Rosenburg 05 - 06 april och 12 - 13 april 2025
Påskmarknad vid slottet Kreuzen 05 - 06 april 2025
Påskmarknad i Freistadt (Länk endast på tyska) 12 april 2025
Påsk på Schloss Weinberg i Kefermarkt 05 - 06 april 2025
25. Påskmarknad i Salzkammergut i Laakirchen 29 - 30 mars 2025
Påskmarknad vid friluftsmuseet Stehrerhof 05 - 06 april 2025
Påskmarknad vid slottet Traun (Länk endast på tyska) 12 - 13 mars 2025
Påskmarknad vid Salzburgs friluftsmuseum i Grossmain 12 april 2025
Påskmarknad på Gut Aiderbichl i Henndorf 05 - 21 april 2025
Påskhare-marknad och påskhare-by Fischbach (Länk endast på tyska) 23 mars - 21 april 2025
Påskutställning på slottet Farrach 28 - 30 mars 2025
Påskutställning Kornbergs slott (Länk endast på tyska)
Påskmarknad Fürstenfeld (Länk endast på tyska)
Påsk i Kitzbühel 11 - 27 april 2025
Påskmarknad Kufstein 18 - 19 april 2025
Påskmarknad Am Hof (Länk endast på tyska) 04 - 21 april 2025
Gamla Wiens påskmarknad på Freyung 03 - 21 april 2025
Påskmarknad på slottet Schönbrunn 27 Mars - 21 april 2025
Påsktraditioner i hela landet
Palmesel
Den som besöker SalzburgerLand under påsken får uppleva flera unika traditioner, bland annat Palmesel-processionerna i Puch nära Salzburg. För att återskapa Jesu intåg i Jerusalem bärs en träåsna (Palmesel) med en Kristusfigur genom staden – en sed som går tillbaka till 1600-talet. Varje palmsöndag bär fyra unga män från den lokala folkdräktsföreningen den över 100 kilo tunga åsnan, dekorerad med kaurisnäckor och en palmkvist i Kristusfigurens hand.
Påskeldarna
Påskeldarna är en gammal tradition som fortfarande lyser upp natthimlen i delar av Salzburg, Steiermark och Kärnten. Under veckor av förberedelser byggs upp till tio meter höga träkonstruktioner, som sedan tänds på natten före påskdagen. Liksom många andra påskseder har traditionen hedniska rötter, men idag symboliserar påskelden både glädje och Kristi uppståndelse.
Ratscherbuam
Under ratscherbuam tystnar kyrkklockorna, enligt legenden för att "flyga" till Rom på skärtorsdagen och återvända först på påskdagen. I deras frånvaro tar Ratscherbuam över – barn som bär Ratschen, träinstrument som avger ett högt, klapprande ljud när de snurras. Genom byarna går de i procession, reciterar verser och sjunger, ackompanjerade av det rytmiska skramlandet från sina instrument.
Färga påskägg
Att färga påskägg är en gammal österrikisk tradition som går tillbaka till 1100- eller 1200-talet. I Lungau har man dock ett särskilt sätt att dekorera ägg – Grawirlacheier. Här placeras ett kokt ägg på en linneduk täckt med Grawirlach (körvel), Kasbleamen (krokus) och lökskal. Tyget lindas runt ägget, knyts i båda ändar och doppas i färg, vilket skapar vackra, unika mönster..
Påsk i de österrikiska delstaterna
Påsk i Burgenland
Äggen dekoreras genom att fina mönster skrapas in i färgen med en kniv - ett skickligt traditionellt hantverk.
Påsk i Niederösterreich
Klostret Klosterneuburg är värd för många festliga gudstjänster och firanden. Särskilda höjdpunkter är palmvigningen och firandet av uppståndelsen.
Påsk i Oberösterreich
Sedan 1641 firas den fjärde söndagen i fastan som Liebstattsonntag vid sjön Traunsee. Som ett tecken på tillgivenhet ger människor handgjorda pepparkakshjärtan.
Påsk i Steiermark
En populär tradition är välsignelsen av Palmbuschen, små buketter dekorerade med färgglada band, som tas med till kyrkan för välsignelse.
Påsk i Kärnten
I många regioner välsignas Osterjause i kyrkan på påsklördagen efter den långa fasteperioden.
Så firar du påsk med dina barn
Påsknästjakt eller ägglopp - garanterat roligt för alla!
Vad äter österrikarna till påsk?
En del av hållbarheten
I Österrike är bevarandet av traditioner och seder tätt sammanlänkat med hållbarhet. Evenemang som Almabtrieb, folkfestivaler och regionalt hantverk speglar en djup respekt för natur och resurser. Genom dessa traditioner stärks medvetenheten om lokal flora och fauna, samtidigt som de främjar en mer miljömedveten livsstil.
Seder och bruk bidrar även till social hållbarhet. Firanden som majstångsresning, påsk- och jultraditioner stärker gemenskapen och uppmuntrar till att bevara det regionala kulturarvet. Immateriellt kulturarv spelar en avgörande roll i att föra vidare ritualer, hantverk och traditioner mellan generationer.