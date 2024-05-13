Påskmarknader och påsktraditioner i Österrike

Vill du ta med dig lite påskglädje hem? Besök de många påskmarknaderna och upptäck konst, hantverk och säsongens specialiteter.

Påsken i Österrike är en färgsprakande högtid fylld av traditioner och gemenskap. Över hela landet pryds torgen av påskmarknader med målade ägg, handgjorda dekorationer och lokalt hantverk. Kyrkorna välsignar omsorgsfullt bundna Palmbuschen på palmsöndagen, och på påskdagen fyller påskharen trädgårdar och hem med färgglada ägg och choklad till barnens stora glädje. Samtidigt njuter de vuxna av säsongens delikatesser, från mört påsklamm till den söta Reindling-tårtan.

Traditionellt hantverk och påskmarknader

Inför påsken vaknar Österrikes marknadstorg till liv med färgglada ägg, dekorerade pilbuketter och hantverk i trä. Det är en tid att uppleva traditioner och fira vårens ankomst med lokala delikatesser, konstfullt hantverk och tidlösa seder.

Österrikisk påsk är en hyllning till våren, där tradition och fest möts i en varm och inbjudande atmosfär.

Observera:
Vår lista ger en översikt över påskmarknader per delstat men är inte fullständig. Eftersom datum kan ändras med kort varsel rekommenderar vi att du även kontrollerar respektive regions webbplats eller kontaktar den lokala turistbyrån direkt.

Påskmarknader
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
SalzburgerLand
Steiermark
Tyrolen
Vorarlberg
Wien

Påsktraditioner i hela landet

Palmesel

Den som besöker SalzburgerLand under påsken får uppleva flera unika traditioner, bland annat Palmesel-processionerna i Puch nära Salzburg. För att återskapa Jesu intåg i Jerusalem bärs en träåsna (Palmesel) med en Kristusfigur genom staden – en sed som går tillbaka till 1600-talet. Varje palmsöndag bär fyra unga män från den lokala folkdräktsföreningen den över 100 kilo tunga åsnan, dekorerad med kaurisnäckor och en palmkvist i Kristusfigurens hand.

Påskeldarna

Påskeldarna är en gammal tradition som fortfarande lyser upp natthimlen i delar av Salzburg, Steiermark och Kärnten. Under veckor av förberedelser byggs upp till tio meter höga träkonstruktioner, som sedan tänds på natten före påskdagen. Liksom många andra påskseder har traditionen hedniska rötter, men idag symboliserar påskelden både glädje och Kristi uppståndelse.

Ratscherbuam

Under ratscherbuam tystnar kyrkklockorna, enligt legenden för att "flyga" till Rom på skärtorsdagen och återvända först på påskdagen. I deras frånvaro tar Ratscherbuam över – barn som bär Ratschen, träinstrument som avger ett högt, klapprande ljud när de snurras. Genom byarna går de i procession, reciterar verser och sjunger, ackompanjerade av det rytmiska skramlandet från sina instrument.

Färga påskägg

Att färga påskägg är en gammal österrikisk tradition som går tillbaka till 1100- eller 1200-talet. I Lungau har man dock ett särskilt sätt att dekorera ägg – Grawirlacheier. Här placeras ett kokt ägg på en linneduk täckt med Grawirlach (körvel), Kasbleamen (krokus) och lökskal. Tyget lindas runt ägget, knyts i båda ändar och doppas i färg, vilket skapar vackra, unika mönster..

Påsk i de österrikiska delstaterna

Påsk i Burgenland

Äggen dekoreras genom att fina mönster skrapas in i färgen med en kniv - ett skickligt traditionellt hantverk.

Stinatz påskägg(Länk på tyska)

Påsk i Niederösterreich

Klostret Klosterneuburg är värd för många festliga gudstjänster och firanden. Särskilda höjdpunkter är palmvigningen och firandet av uppståndelsen.

Klostret Klosterneuburg

Påsk i Oberösterreich

Sedan 1641 firas den fjärde söndagen i fastan som Liebstattsonntag vid sjön Traunsee. Som ett tecken på tillgivenhet ger människor handgjorda pepparkakshjärtan.

Söndag för älsklingar

Påsk i Steiermark

En populär tradition är välsignelsen av Palmbuschen, små buketter dekorerade med färgglada band, som tas med till kyrkan för välsignelse.

Palmbuskar

Påsk i Kärnten

I många regioner välsignas Osterjause i kyrkan på påsklördagen efter den långa fasteperioden.

Invigning

Påsk i Tyrolen

UNESCO:s kulturarv: Påskgravar dekorerade med färgglada glaskulor och ljus kastar ett mystiskt sken i kyrkorna och väcker Kristi uppståndelse till liv.

Färgglada påskgravar

Så firar du påsk med dina barn

Vad äter österrikarna till påsk?

Reindling från Kärnten

Mostviertel "Godnküpfi"

Påskskinka i bröddeg

Pepparkakshjärtan

Vanliga frågor

Vissa helgdagar är lätta att komma ihåg: Julen infaller alltid den 24 december och nyårsdagen alltid den 1 januari. Men påsken är annorlunda - den kan infalla i mars ett år och i april nästa. Och eftersom påsken bestämmer datumet för andra högtider som Kristi himmelsfärdsdag och pingst, flyttas de också i enlighet med detta. Men varför är det så?

Anledningen går tillbaka cirka 1.700 år. Vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. beslutade biskopar och kyrkoledare att påsken alltid skulle firas på söndagen efter vårens första fullmåne. Söndagen valdes eftersom alla fyra evangelierna i Nya testamentet beskriver uppståndelsen som en händelse som inträffade på "veckans första dag" - en söndag.

Traditionen att ge påskägg har både historiska och symboliska rötter.

Ursprungligen var ägg förbjudna under fastan, så man kokade dem för att bevara dem. De färgades ofta röda för att skilja dem från råa ägg.

Under medeltiden användes ägg också som betalning till hyresvärdar eller som en form av hyra.

Symboliskt sett representerar ägg uppståndelse, nytt liv och fruktbarhet - ett ursprung som går tillbaka till 1200-talet.

Påsksederna varierar beroende på region i Österrike, men vissa är utbredda.

  • Tappning av ägg (Eierpecken) är ett populärt spel där två personer knackar sina ägg mot varandra - det ägg som förblir intakt vinner.

  • På palmsöndagen är dekorerade Palmbuschen (små buketter) välsignas i kyrkorna. På vissa ställen återskapas också Jesu intåg i Jerusalem genom att man bär trä Palmesel (träåsnor med en Kristusfigur) genom staden.

  • Från skärtorsdagen till påsklördagen tystnar kyrkklockorna - de sägs ha "flugit" till Rom. Under denna tid samlas barn som kallas Ratscherbuben och Ratscherinnen klockorna med skallror av trä.

  • På påskafton tänds i många regioner påskeldar som symboliserar ljus och nytt liv.

  • På påskdagen jagar barnen färgglada ägg och små presenter som gömts av påskharen.

  • Kulinariska traditioner spelar en stor roll, med rätter som påskskinka, Osterpinzeoch Kärntens Reindling.

Påskmarknaderna i Österrike äger traditionellt rum i mars och april, beroende på datumet för vårens första fullmåne.

Påsken i Österrike firas också med säsongsbetonade specialiteter, inklusive påskskinka, Mostviertel Godnküpfi, Osterpinze, Kärnten Reindlingoch dekorerade pepparkakshjärtan.

En del av hållbarheten

Traditioner och seder

I Österrike är bevarandet av traditioner och seder tätt sammanlänkat med hållbarhet. Evenemang som Almabtrieb, folkfestivaler och regionalt hantverk speglar en djup respekt för natur och resurser. Genom dessa traditioner stärks medvetenheten om lokal flora och fauna, samtidigt som de främjar en mer miljömedveten livsstil.

Seder och bruk bidrar även till social hållbarhet. Firanden som majstångsresning, påsk- och jultraditioner stärker gemenskapen och uppmuntrar till att bevara det regionala kulturarvet. Immateriellt kulturarv spelar en avgörande roll i att föra vidare ritualer, hantverk och traditioner mellan generationer.

Hållbart resande

