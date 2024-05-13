说到干净清澈的海水，奥地利可谓得天独厚。您可以沉浸在水上运动中，也可以享受纯粹的放松：水是幸福的飞跃！

为什么在水边度假会让我们快乐？

数百万年前，在深蓝色的湖中游泳时感觉如此美妙的感觉在我们人类身上形成。因为所有的生命都来自于水。研究人员将我们在看水、浸入水中或喝水时的感觉称为“蓝色心灵”。水是我们需要的生命之泉，但水也意味着放松、灵感和活动。在水边，我们可以休息，也许会有好的想法，或者仅仅是快乐。

奥地利是水资源丰富的度假胜地

清澈的浴湖坐落在高山风景区内，以其水质和美景而闻名。乘船游览许多湖泊时，您可以享受到清新的微风和迷人的景色。水上运动则更具冒险性：奥地利境内流淌着众多溪流和河流，它们是欧洲最洁净的水域之一，您可以在其中许多地方“野泳”。如果您想划船远离日常生活，那么河上皮划艇就是最适合您的水上运动。