自然探险、探险公园和适合儿童的博物馆之旅，让奥地利的家庭假期丰富多彩，令人难忘。

奥地利拥有完美家庭度假的一切：令人叹为观止的自然风光、令人兴奋的活动和热情好客的待客之道。 无论是夏季还是冬季，高山和湖泊都在邀请您去探索。徒步旅行、骑自行车或滑雪，这里的每一天都是老少咸宜的探险之旅。阿尔卑斯小屋、传统菜肴和轻松惬意的生活态度都体现了奥地利人的惬意。在孩子们嬉戏玩耍的同时，家长们可以品尝当地特色美食，欣赏令人印象深刻的阿尔卑斯山风景，连接起来的假期！

适合全家的休闲和文化活动

除了丰富多彩的户外活动，奥地利还提供了大量放松身心和体验文化的机会。在户外活动了一天之后，设有桑拿和温泉浴池的健康酒店会让您放松身心，是您充电的理想选择。对于那些对文化感兴趣的人来说，从宏伟的城堡到迷人的村庄，许多地区都有历史悠久的城镇和景点等待您去发现。自然、传统和现代生活方式的完美结合，使奥地利成为一个多功能的度假胜地，适合希望共同体验特别时刻的家庭。