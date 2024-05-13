奥地利的亲子假期
自然风光，冒险经历，难忘体验

自然探险、探险公园和适合儿童的博物馆之旅，让奥地利的家庭假期丰富多彩，令人难忘。

奥地利拥有完美家庭度假的一切：令人叹为观止的自然风光、令人兴奋的活动和热情好客的待客之道。 无论是夏季还是冬季，高山和湖泊都在邀请您去探索。徒步旅行、骑自行车或滑雪，这里的每一天都是老少咸宜的探险之旅。阿尔卑斯小屋、传统菜肴和轻松惬意的生活态度都体现了奥地利人的惬意。在孩子们嬉戏玩耍的同时，家长们可以品尝当地特色美食，欣赏令人印象深刻的阿尔卑斯山风景，连接起来的假期！

适合全家的休闲和文化活动

除了丰富多彩的户外活动，奥地利还提供了大量放松身心和体验文化的机会。在户外活动了一天之后，设有桑拿和温泉浴池的健康酒店会让您放松身心，是您充电的理想选择。对于那些对文化感兴趣的人来说，从宏伟的城堡到迷人的村庄，许多地区都有历史悠久的城镇和景点等待您去发现。自然、传统和现代生活方式的完美结合，使奥地利成为一个多功能的度假胜地，适合希望共同体验特别时刻的家庭。

奥地利最受欢迎的家庭旅行目的地

布尔根兰州

克恩顿州

下奥地利州

上奥地利州

施泰尔马克州

萨尔茨堡州

蒂罗尔州

福拉尔贝格州

维也纳

活动和住宿

家庭出游推荐

降临节的圣诞市场

动物探险之旅：家庭出游的理想选择

冬季乐趣：雪地冒险

自然体验：为小小研究员准备的探索之旅

婴儿车漫步：难忘的亲近自然之旅

冒险之旅目的地：乐趣与探索

萨尔茨堡的阿尔卑斯山夏季：在山间徒步旅行和游玩

冬季郊游：难忘的雪地体验

家庭时光：创意活动和激动人心的冒险

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