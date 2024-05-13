奥地利的滑雪胜地
充满活力的冬季阿尔卑斯山

如果您正在寻找拥有现代化缆车的广阔滑雪场，奥地利将是您的不二之选。在雄伟的群山之中，在经过完美修整的雪道上尽情享受各种冬季乐趣。

在奥地利滑雪：阿尔卑斯山的时尚生活

奥地利人向来了解并热爱雪和高山。因此，滑雪在奥地利有着特殊的传统，特别是在大型滑雪场，各种滑雪道和游乐园为人们提供了美妙的滑雪日和体育挑战。

在冰天雪地的晴天，在滑雪道上尽情驰骋，欣赏白雪皑皑的山峰全景，到小木屋里品尝传统的皇帝煎饼，所有这些都是奥地利滑雪假期的一部分。完美的滑雪道、可持续的缆车和现代化的基础设施为滑雪带来了更多乐趣，这就是奥地利风格的冬季时尚生活。

奥地利滑雪胜地：尽情享受滑雪和单板的乐趣

奥地利九大滑雪胜地

Wer Lust auf richtig viele Pistenkilometer hat, der ist in den österreichischen Skigebieten bestens aufgehoben.

Die 9 größten Skigebiete

雪量保证的冬季仙境

家庭滑雪胜地——为孩子们带来冬季的无限乐趣

Unvergessliche Momente auf der Piste: In Österreichs Familienskigebieten finden Eltern, Jugendliche und Kinder gemeinsam das Winter(familien)glück!

Familienskigebiete

小而精致、充满魅力的可持续滑雪胜地

Klein und fein: In diesen idyllischen Wintersportorten trifft verschneites Bergpanorama auf historischen Ortskern.

Kleine Skigebiete

初学者和重返雪场者的滑雪胜地

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Skigebiete für Einsteiger:innen

滑雪胜地与养生：从滑雪场到温泉浴场

Ski und Wellness: In diesen Skigebieten geht es von der Piste direkt in die Therme

Thermen in Skigebieten

冰川滑雪胜地：高山滑雪的乐趣

Was für ein herrliches Alpenpanorama, was für ein Naturwunder! Wintersport auf Österreichs Gletschern – wie Skifahren oder Langlaufen – ist eine Besonderheit.

Gletscherskigebiete

奥地利夜场滑雪：在星空下尽情驰骋

太阳落山后，滑雪道上的欢乐仍在继续，一种特殊的体验也随之开始。在户外进行夜间滑雪，奥地利的很多地区可以为此提供完美的体验。入夜后，泛光灯照亮滑雪道，浪漫迷人。

学习如何正确地滑雪

奥地利的滑雪学校

娴熟的转弯技巧、专业的雪杖使用方法、正确上下缆车，初学者可以从奥地利滑雪学校的专业人士那里学到一切：

奥地利雪场开放和雪季重要日期一览

开启冬天的雪季

如何协调气候保护和冬季运动之间的关系？

如何协调气候保护和冬季假期？

  • 选择可持续发展的滑雪胜地

  • 预订环保认证酒店

  • 规划您的火车之旅

  • 在滑雪胜地使用可持续交通工具

  • 租用符合生态标准的滑雪设备

  • 为了不破坏自然尽量在雪道上滑雪

  • 品尝地方、时令和有机食品

  • 尝试冬季慢活动

可持续的冬季假期

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奥地利的景观

奥地利的亲子度假

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奥地利家庭度假之旅

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Camping and Glamping

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