奥地利的滑雪胜地
充满活力的冬季阿尔卑斯山
如果您正在寻找拥有现代化缆车的广阔滑雪场，奥地利将是您的不二之选。在雄伟的群山之中，在经过完美修整的雪道上尽情享受各种冬季乐趣。
在奥地利滑雪：阿尔卑斯山的时尚生活
奥地利人向来了解并热爱雪和高山。因此，滑雪在奥地利有着特殊的传统，特别是在大型滑雪场，各种滑雪道和游乐园为人们提供了美妙的滑雪日和体育挑战。
在冰天雪地的晴天，在滑雪道上尽情驰骋，欣赏白雪皑皑的山峰全景，到小木屋里品尝传统的皇帝煎饼，所有这些都是奥地利滑雪假期的一部分。完美的滑雪道、可持续的缆车和现代化的基础设施为滑雪带来了更多乐趣，这就是奥地利风格的冬季时尚生活。
奥地利滑雪胜地：尽情享受滑雪和单板的乐趣
奥地利九大滑雪胜地
Wer Lust auf richtig viele Pistenkilometer hat, der ist in den österreichischen Skigebieten bestens aufgehoben.
家庭滑雪胜地——为孩子们带来冬季的无限乐趣
Unvergessliche Momente auf der Piste: In Österreichs Familienskigebieten finden Eltern, Jugendliche und Kinder gemeinsam das Winter(familien)glück!
太阳落山后，滑雪道上的欢乐仍在继续，一种特殊的体验也随之开始。在户外进行夜间滑雪，奥地利的很多地区可以为此提供完美的体验。入夜后，泛光灯照亮滑雪道，浪漫迷人。
奥地利夜场滑雪：在星空下尽情驰骋
学习如何正确地滑雪
奥地利的滑雪学校
娴熟的转弯技巧、专业的雪杖使用方法、正确上下缆车，初学者可以从奥地利滑雪学校的专业人士那里学到一切：
奥地利雪场开放和雪季重要日期一览
如何协调气候保护和冬季运动之间的关系？
如何协调气候保护和冬季假期？
选择可持续发展的滑雪胜地
预订环保认证酒店
规划您的火车之旅
在滑雪胜地使用可持续交通工具
租用符合生态标准的滑雪设备
为了不破坏自然尽量在雪道上滑雪
品尝地方、时令和有机食品
尝试冬季慢活动
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The Alps
Their mountain ranges stretch from the west to the east: the Austrian Alps have been inhabited for thousands of years.