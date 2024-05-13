رحلات نهرية في النمسا
الإبحار في أجمل بحيرات وأنهار النمسا
"فلننطلق بأقصى سرعة إلى الأمام!"
ينطلق القبطان وطاقمه في رحلتهم فيما تصطف على ضفاف النهر أو البحيرة مناظر ثقافية خلّابة، قلاع وحصون، ومدن نابضة بالحياة. وتمنح الرحلة بالقارب الركّاب فسحة هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية—انسيابٌ على مهل، تأمّلٌ للمشاهد، فرصة للانبهارٌ بالطبيعة، واستمتاعٌ خالص باللحظة.
يا لها من طريقة مذهلة لاختبار جمال الطبيعة—مشاهدة الخلجان، الغابات البرّية، الحقول والأحراج التي تمرّ أمامكم، ويتبدّل المشهد من منطقة إلى أخرى. وبالطبع، تبقى واحدة من أجمل لحظات الإثارة: ترقّب الوصول إلى المعلم الساحر التالي.
رحلات في نهر الدانوب
شريان الحياة الأزرق لأوروبا
نهر الدانوب
جاء السلتيون ورحل الأباطرة، لكن نهر الدانوب ظل صامداً بلا تأثر.
يتدفق بهدوء عبر الزمن، جامعاً بين البلدان والثقافات، محافظاً على مساره الفريد. ويحمل النهر أرقاماً قياسية مدهشة: فهو يمر عبر عشرة بلدان، ما يجعله استثنائياً بين أنهار العالم، كما يُعد ثاني أطول وأكبر نهر في أوروبا بعد نهر الفولغا.
ينبع الدانوب من نهري المصدر بريغاك وبريغ، اللذين ينبعان من غابة ألمانيا السوداء ويلتقيان في دوناوشينغن. ومن هناك، يواصل رحلته التي تمتد لأكثر من 2800 كيلومتر حتى يصل إلى وجهته النهائية: البحر الأسود.
رحلات ذهاباً وإياباً ورحلات استكشافية على البحيرات
خمس رحلات بحرية ترفيهية ذات طابع محدد
هل هي سفينة أم حافلة؟
رحلة استكشاف بواسطة المركبة البرمائية
استمتع بمشاهدة المدينة القديمة الشهيرة عالمياً في سالزبورغ من نهر سالزاخ، ثم انطلق مباشرة لاستكشاف أبرز معالم المدينة بالحافلة— فرحلات Amphibious Splash تجعل هذه المغامرة ممكنة للجميع! من قصر ميرابيل إلى مسكن موزارت، مروراً بقصر ليوبولدسكرون وعبر الأحياء التاريخية، تجمع هذه الرحلة الفريدة بين متعة استكشاف المعالم على اليابسة والمياه معاً.
أما لمن يرغبون في رحلة نهرية أطول، فيأخذ قارب السرعة Panorama Speedboat Amadeus Salzburgالزوار على طول نهر سالزاخ وصولاً إلى قصر هيلبرون، الذي يُعرف بنوافيره الأسطورية. ومع حلول المساء، يتحول رصيف الرسو قرب جسر ماكارتستيغ المركزي إلى بار كوكتيلات أنيق ومفعم بالحيوية.