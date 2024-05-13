رحلات نهرية في النمسا
الإبحار في أجمل بحيرات وأنهار النمسا

نسيم عليل وأفق يشبه جنة عدن: انطلق في رحلة بالقارب لتستمتع بتجربة فريدة تكشف لك كنوز النمسا الإقليمية من على سطح المياه.

"فلننطلق بأقصى سرعة إلى الأمام!"

ينطلق القبطان وطاقمه في رحلتهم فيما تصطف على ضفاف النهر أو البحيرة مناظر ثقافية خلّابة، قلاع وحصون، ومدن نابضة بالحياة. وتمنح الرحلة بالقارب الركّاب فسحة هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية—انسيابٌ على مهل، تأمّلٌ للمشاهد، فرصة للانبهارٌ بالطبيعة، واستمتاعٌ خالص باللحظة.

يا لها من طريقة مذهلة لاختبار جمال الطبيعة—مشاهدة الخلجان، الغابات البرّية، الحقول والأحراج التي تمرّ أمامكم، ويتبدّل المشهد من منطقة إلى أخرى. وبالطبع، تبقى واحدة من أجمل لحظات الإثارة: ترقّب الوصول إلى المعلم الساحر التالي.

رحلات في نهر الدانوب

رحلات نهر الدانوب مع شركة DDSG بلو دانوب

من فيينا إلى براتيسلافا مع شركة توين سيتي لاينر

رحلات بحرية في نهر الدانوب مع شركة Wurm + Noé

رحلات بحرية في وادي فاخاو مع شركة DDSG بلو دانوب

شريان الحياة الأزرق لأوروبا

نهر الدانوب

جاء السلتيون ورحل الأباطرة، لكن نهر الدانوب ظل صامداً بلا تأثر.

يتدفق بهدوء عبر الزمن، جامعاً بين البلدان والثقافات، محافظاً على مساره الفريد. ويحمل النهر أرقاماً قياسية مدهشة: فهو يمر عبر عشرة بلدان، ما يجعله استثنائياً بين أنهار العالم، كما يُعد ثاني أطول وأكبر نهر في أوروبا بعد نهر الفولغا.
ينبع الدانوب من نهري المصدر بريغاك وبريغ، اللذين ينبعان من غابة ألمانيا السوداء ويلتقيان في دوناوشينغن. ومن هناك، يواصل رحلته التي تمتد لأكثر من 2800 كيلومتر حتى يصل إلى وجهته النهائية: البحر الأسود.

رحلات ذهاباً وإياباً ورحلات استكشافية على البحيرات

بحيرة كونستانس

بحيرة تسيل

بحيرة نويزيدل

بحيرة أتيرسي

بحيرة فولفغانغسي

بحيرة موندسي

بحيرة ميلشتات

بحيرة فورتهيرسي

بحيرة آخنسي

بحيرة تراونسي

خمس رحلات بحرية ترفيهية ذات طابع محدد

هل هي سفينة أم حافلة؟

رحلة استكشاف بواسطة المركبة البرمائية

استمتع بمشاهدة المدينة القديمة الشهيرة عالمياً في سالزبورغ من نهر سالزاخ، ثم انطلق مباشرة لاستكشاف أبرز معالم المدينة بالحافلة— فرحلات Amphibious Splash تجعل هذه المغامرة ممكنة للجميع! من قصر ميرابيل إلى مسكن موزارت، مروراً بقصر ليوبولدسكرون وعبر الأحياء التاريخية، تجمع هذه الرحلة الفريدة بين متعة استكشاف المعالم على اليابسة والمياه معاً.

أما لمن يرغبون في رحلة نهرية أطول، فيأخذ قارب السرعة Panorama Speedboat Amadeus Salzburgالزوار على طول نهر سالزاخ وصولاً إلى قصر هيلبرون، الذي يُعرف بنوافيره الأسطورية. ومع حلول المساء، يتحول رصيف الرسو قرب جسر ماكارتستيغ المركزي إلى بار كوكتيلات أنيق ومفعم بالحيوية.

رحلات Amphibious Splashأماديوس سالزبورغ

أسئلة شائعة

توجد عدة رحلات نهرية عابرة للحدود على نهر الدانوب في النمسا:
• تقدم شركة DDSG بلو دانوب مسارات مختلفة تشمل الرحلات المجدولة، والجولات ذات الطابع الخاص، ورحلات اليوم الواحد بين ميلك وفيينا وبراتيسلافا (سلوفاكيا).
• تربط شركة Donauschifffahrt Wurm + Noé بين فيينا وباساو (ألمانيا)، إلا أن هذه المسارات لا تعمل بشكل مستمر، ويمكن الاطلاع على جميع التواريخ المتاحة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

لا توجد خدمة رحلات مباشرة مجدولة بين فيينا وبودابست. هذا المسار متاح فقط ضمن الرحلات النهرية الطويلة، مثل تلك التي تشغّلها سفينة MS Primadonna  التابعة لشركة DDSG بلو دانوب.

توفر النمسا عدة فرص للزيارة والإبحار على متن السفن التاريخية:
MS Oesterreich: أول سفينة بمحرك كبير على بحيرة كونستانس، أُطلقت عام 1928، وقد تم ترميمها بعناية لتوفر الآن رحلات بحرية بطراز الآرت ديكو الأنيق.
DS Hohentwiel : سفينة بخارية نوستالجية على بحيرة كونستانس، تقدم رحلات راقية وجولات تذوق فاخرة.
Nostalgieschiff Gisela : هذه السفينة البخارية التاريخية على بحيرة تراونسي في منطقة سالزكامرغوت هي أقدم سفينة عاملة في النمسا (تعمل منذ عام 1871) وواحدة من أقدم السفن البخارية في العالم.
DS Kaiser Franz Joseph I. :سفينة بخارية تاريخية تبحر منذ عام 1873، وزالت تُعتبر جوهرة حقيقية في رحلات بحيرة فولفغانغسي.

