نسيم عليل وأفق يشبه جنة عدن: انطلق في رحلة بالقارب لتستمتع بتجربة فريدة تكشف لك كنوز النمسا الإقليمية من على سطح المياه.

"فلننطلق بأقصى سرعة إلى الأمام!"

ينطلق القبطان وطاقمه في رحلتهم فيما تصطف على ضفاف النهر أو البحيرة مناظر ثقافية خلّابة، قلاع وحصون، ومدن نابضة بالحياة. وتمنح الرحلة بالقارب الركّاب فسحة هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية—انسيابٌ على مهل، تأمّلٌ للمشاهد، فرصة للانبهارٌ بالطبيعة، واستمتاعٌ خالص باللحظة.

يا لها من طريقة مذهلة لاختبار جمال الطبيعة—مشاهدة الخلجان، الغابات البرّية، الحقول والأحراج التي تمرّ أمامكم، ويتبدّل المشهد من منطقة إلى أخرى. وبالطبع، تبقى واحدة من أجمل لحظات الإثارة: ترقّب الوصول إلى المعلم الساحر التالي.