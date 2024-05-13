ركوب الدراجة عبر الطرقات الوعرة
طريق الدراجات الهوائية المليء بالحصى عبر النمسا.
يُعتبر ركوب الدراجة على الطرق المليئة بالحصى أحدث صيحات البايكينغ ، حيث يجمع بين أفضل ما في العالمين: إذ يمكن التناوب ما بين الجولات على الحصى والجولات على الطرق المعبدة، حيث تضمن الدراجة المخصصة للطرق المختلطة راحة مثالية على كلا النوعين من المسارات.
هذا ويمتد المسار عبر النمسا ليشمل مقاطع متنوعة من الطرق، مع مناظر جبلية وبحيرات فريدة، ويأخذك بعيداً عن المسارات التقليدية. كما يمر المسار عبر ثماني محافظات نمساوية، صاعداً وهابِطاً بين الجبال، مروراً بالغابات والقرى الساحرة، بجانب البحيرات، وملتفاً حول المدن والأنهار.
وبعيداً عن المناظر الخلابة التي تبدو وكأنها من لوحة فنية، تقدم النمسا الكثير لراكبي الدراجات على الحصى ليزيدوا من سرعتهم وحماسهم: فالإقامات المريحة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف الملّمين بركوب الدراجات، وعلى طول الطريق، توجد العديد من الفرص للتعرف على البلاد وسكانها عن قرب.
نصيحة: خصص وقتاً إضافياً لتذوق جميع المنتجات الإقليمية المميزة.
قد دراجتك عبر طرق الحصى في ستيريا
حقول شاسعة وكروم عنب مروراً بمنطقة الحمامات الحرارية
يمتد مسار الدراجات على الطرق المليئة بالحصى على طول حدود بورغنلاند وستيريا، مروراً بتقاطعات طرق جميلة وإطلالات رائعة على كروم العنب، وصولاً إلى سلوفينيا والمجر. ويستمر المسار على امتداد مسطح نحو المدينة التاريخية باد رادكيرسبورغ وينابيعها الحارة في باركثيرم باد رادكرسبورغ، وهو مكان رائع للإقامة! يأخذ مسار دراجة مور R2 الدراجين عبر المنطقة المحمية ناتورا 2000 ومنتزه موراوين الحيوي المدرج ضمن مواقع اليونسكو، ثم على طول طريق المشروبات في ستيريا الجنوبية. بعد العبور إلى سلوفينيا عبر "رادل باس"، ينحدر المسار في رحلة رائعة بإطلالات مذهلة على وادي دراو. وعلى طول نهر درافا، تستمر الجولة نحو لافاموند قبل أن يدخل إلى كارينثيا.
نصيحة: تأكد من التوقف عند أحد مصانع المشروبات والحانات.
• الطول: 175 كم (103 أميال)
• الارتفاع: 2515 متراً (8215 قدماً) صعوداً، 2426 متراً (7960 قدماً) هبوطاً
• الخصائص: 40 كم (25 ميلاً) سطح حصوي/مكشوف، 125 كم (78 ميلاً) طريق إسفلتي
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في ستيريا
فندق بوتيك فورتزنبرغ
يقع هذا الفندق البوتيكي على أعلى نقطة في طريق المشروبات بجنوب ستيريا، ويطل على مناظر رائعة في كل الاتجاهات.
فاينلاندهوف
هذا الفندق الواقع في طريق المشروبات بجنوب ستيريا تديره نفس العائلة على مدار أجيال، ويهتم باحتياجات الدراجين على أكمل وجه.
ذا شميد
تم افتتاح الفندق الذي تديره العائلة منذ أكثر من 140 عاماً، ويتميز بالغابات والمروج والمشروبات المحلية، وكلها متوفرة بكثرة في لويتشاخ.
قد دراجتك عبر طرق الحصى في كارينثيا
الاستعداد للانطلاق عبر المناظر الجبلية والبحيرات الطبيعة
في كارينثيا، يأخذ المسار راكبي الدراجات على الطرق الحصوية عبر مسار دراو للدراجات، مروراً بوادي جاونتال الجميل، متجهين نحو الغرب. مسار دراو للدراجات مزيج من 50% أسفلت و50% حصى، مما يجعله مثالياً لركوب الدراجات على الحصى. أما القسم من فولكيرماركت إلى سبيتّال، فهو مغطى تقريباَ بالكامل بالحصى. تشتهر كارينثيا ببحيراتها الرائعة للسباحة، والتي تقع بالقرب من المسار، لتكون مثالية للاسترخاء والانتعاش من مايو إلى أكتوبر. أما الثلث الأخير المتجه إلى سالزبورغ عبر الطريق العالي الألبي غروسغلوكنر، فهو يشكّل تحدياً كبيراً وفي الوقت يُعتبر نفسه أحد أجمل الطرق الجبلية في أوروبا.
نصيحة: إذا رغبت في تجنب الطريق العالي الألبي غروسغلوكنر، يمكنك أخذ القطار عبر نفق تاورن، الذي يربط مالنيتس في كارينثيا ببُكشتاين في سالزبورغ. فعربة الدراجات تتسع لما يصل إلى 70 دراجة.
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في كارينثيا
نزل منتزه غروسغلوكنر الوطني
استرخِ وسط الطبيعة الخلابة، واستمتع بعروض السبا والمأكولات الشهية بينما تستعيد أبرز لحظات اليوم.
فندق لاندهوتيل روزنتالر هوف
هذا المكان يحتوي على كل ما يحتاجه راكبو الدراجات على الحصى: مرائب للدراجات، أدوات تصليح، خدمة غسيل، وطاقم على دراية تامة بعالم الدراجات وبمعالم المنطقة.
ذا مويريتش
يمتلك فندق مويريش تاريخاً يمتد لـ150 عاماً. واليوم، كُرست هذا الجوهرة على ضفاف بحيرة ميلستاتر سي بالكامل للاسترخاء.
قد دراجتك عبر طرق الحصى في تيرول
يمكن الاختيار بين مسارين يتراوحان من المتوسط إلى الصعب
ينقسم مسار "الحصى النمساوي" في تيرول إلى قسمين: يُمكن ركوبه من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، ويتيح مسارات مليئةً بالتحديات والمناظر الطبيعية الخلابة.
• الطول: 600 كم (372 ميلًا) أو 300 كم (186 ميلًا) في كل اتجاه، وذلك حسب المسار.
• الحالة: أكثر من 50% من المسار حصى أو أرض رخوة، 10% منه مسار واحد، والباقي مُعبّد.
• المسار من الشرق إلى الغرب: متوسط إلى صعب، يغطي 3830 متراً (12560 قدماً)، والجزء الواقع في وادي إين مُعبَد في الغالب.
• المسار من الغرب إلى الشرق: صعب، يغطي 5470 متراً (17946 قدماً) على أرض حصى ورخوة، ونزولات مُعبَّدة جزئياً على مسارات مُعبَدة.
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في تيرول
فندق ألتي بوست
اجلس واسترخِ بعد يوم نشيط: يضم هذا الفندق في فيبربرون منطقة سبا بمساحة 800 متر مربع تطل على جبال كيتسبوهل الألبية.
فندق لايبزيغر هوف
يرحب هذا الفندق التقليدي بالقرب من حديقة مدينة إنسبروك بالضيوف من خلال غرفة ساونا فنلندية مصنوعة من خشب الصنوبر السويسري وغرفة بخار.
فندق هوهي سالف الرياضي
إنه جنة للرياضيين: فمَن لم يُرهق بعد جولة طوال اليوم، يمكنه متابعة تدريبه في صالة الأوزان أو المسبح أو على جهاز المشي.
قد دراجتك عبر طرق الحصى في فورارلبيرغ
مناظر بانورامية جبلية ساحرة وأطول ارتفاع في الجولة
يستغرق مسار فورارلبيرغ ثلاثة أيام في المتوسط، لكن يمكن لراكبي الدراجات الرياضيين إكماله في يومين فقط، بينما قد يستغرق الأمر من راكبي الدراجات الأقل نشاطاً ما يصل إلى أربعة أيام. تتطلّب المسارات، بعضها شديد الانحدار، الكثير من المهارات التقنية واللياقة البدنية، لكن منظر جبال الألب يستحق العناء! يبدأ مسار فورارلبيرغ في مونتافون، ويمر بمدينة بلودينز الألبية، ويستمر حتى بحيرة كونستانس. وبعد صعود صعب، يتجه المسار نحو بفاندر وصولاً إلى بريغينزرفالد. ثم يستمر إلى ميلاو، ويعبر الهضبة المرتفعة الجميلة عند سفح كانيسفلو إلى أو. وبعد شوبرناوم، يبدأ أطول تسلق في الجولة باتجاه وارث.
• 250 كم (155 ميلاً) على ارتفاع 6200 متر (20341 قدماً).
• حوالي 30٪ من الحصى.
• جبال كوبس ووادي غانيفر مرتفعان جداً وغير مُمهدَين. يُنصح بالقيام بهذه المرحلة من منتصف مايو/يونيو فقط.
• القسم الأول عند خزان كوبس قصير، ولكنه يُعتبر صعباً نظراً لانحداره الشديد - يمكنك أيضاً دفع الدراجة بيديك بينما تقطع القسم سيراً.
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في فورارلبيرغ
فندق بارين
إذا وصلت بطريقة محايدة للكربون – مثل ركوب الدراجة على الحصى – ستحصل على قسيمة بقيمة 50 يورو لكل غرفة، صالحة لجميع خدمات فندق بارين.
تيمبل 74
سحر الماضي يلتقي بالراحة العصرية: تقع هذه الشقق الفندقية في غابة بريغنزفالد، عند سفح جبل كانيسفلو الأسطوري.
غامسلي
يجمع فندق الرياضيين هذا بين الأجواء الريفية والكثير من الخشب والأجواء الودّية. فإيزابيلا، المضيفة، هي راكبة أيضاً من راكبي الدراجات الشغوفين بهذه الرياضة.
قد دراجتك للطرق في سالزبورغرلاند
مساران عبر جنة من طرق الحصى
يشتهر طريق الحصى في سالزبورغر لاند بمساراته البانورامية الخلابة التي تتخللها نقاط مشاهدة رائعة. يمر الطريق على مسطحات مائية ساحرة مثل بحيرة زيل وحدائق ناشيونال بارك وورلدز في ميتيرسيل. كما يُعد شارع ماندلفندشتراسه الخلاب عند سفوح جبل هوخكونيغ أحد أبرز معالم الطريق.
ينقسم طريق الحصى في سالزبورغر لاند إلى مقطعين:
· المقطع الأول يمتد من سالباخ إلى موندسي بطول حوالي 275 كم وارتفاع تراكمي يصل إلى 6 آلاف متر، منها 35% على الحصى و65% على الأسفلت.
· المقطع الثاني يبدأ صعوداً من غروسلوكنر إلى باسثورن بطول 90 كم وارتفاع 900 متر. أما النزول، فيغطي الطريق حتى ألفَي متر عبر طريق غروسلوكنر من جهة سالزبورغ، وهذه المسافة أكثر من 90% منها معبدة بالأسفلت مما يسمح بالقيادة إيقاع سريع. كما يضم الطريق القديم من ميتيرسيل إلى باسثورن جزءاً صعودياً أطول.
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في سالزبورغرلاند
فندق جاكوب
إذا كنت تستمتع بالقفز في مياه بحيرة فوشل زيه المنعشة من شاطئ الفندق الخاص، فهذا المكان صُمم من أجلك!
فندق بيوهوتيل روبرتوس
ما يميز فندق بيوهوتيل في ليوغانغ، والذي يُدار من قبل إحدى العائلات، هو استخدامه المكوّنات العضوية والتزامه بفلسفة صديقة للبيئة ومحايدة مناخياً.
فندق أكتيف غوتجار
يقع فندق الأنشطة والعافية هذا في أبتيناو بتينينغاو ويُعد وجهة مثالية للتوقف قبل القيام بجولة مميزة على الطريق القديم من فوغلاو مروراً ببوستالم ووصولاً إلى بحيرة فولفغانغسي.
قد دراجتك في النمسا العليا
على طول نهر الدانوب وصولاً إلى باد إيشل
ينطلق الطريق في النمسا العليا من بحيرة موندسي، متجهاً نحو المدينة الإمبراطورية باد إيشل، قبل أن يلتف بطريقة دائرية في منطقة إنر سالزكامرغوت وبحيرة تراونسي. بعد عبور فوكلابروك، يستمر الطريق شمالاً عبر منطقة إنفيرتل باتجاه نهر الدانوب. من هذه النقطة، يصبح من الضرورة الدوس بقوة، حيث تكون المسارات المؤدية إلى منطقة مولفيرتل شديدة الانحدار. على طول الحدود النمساوية-التشيكية، يتوجه راكبو الدراجات إلى باد ليونفيلدن، ثم شرقاً نحو فريشتات، مروراً بليبيناو وعبر كوبلباس، إلى أعلى طريق جبلي في النمسا العليا، قبل دخول النمسا السفلى.
يتضمن الطريق معالم بارزة مثل منطقة هالشتات المدرجة ضمن التراث العالمي، ومنحدر كريبنشتاين مع منصة المراقبة "خمس أصابع". كما تتميز منطقة إنفيرتل بكثافة عالية من مصانع شراب الشعير.
قد دراجتك في النمسا السفلى
تجارب طبيعية متنوعة، ومتعة ركوب الدراجات، وحرية مطلقة
تتنوع المناظر الطبيعية في النمسا السفلى لتشمل الطرق المعبدة، وطرق الغابات، والطرق الحصوية. يبدأ المسار من منطقة فالدفيرتل، ويمتد على طول درب غرانيت نحو نهر الدانوب. ويستمر، عبر المناظر الطبيعية الخلابة لنهر موستفيرتل، عبر فايدهوفن آن دير يبس نحو لونز آم سي، وصولاً إلى الجزء الجبلي من النمسا السفلى. بعد التفاف قصير نحو ماريازيل، يتجه المسار شمالاً إلى وادي غولسنتال وغابة إلسبير في فيينا، ثم يمر عبر منتزه فيينا وودز للمحيط الحيوي وصولاً إلى كلوسترنوبرغ. ثم يتجه شرقاً على طول حدود مدينة فيينا، ماراً بالغابات والمروج، إلى منطقة كارنونتوم، المحاذية لبورغنلاند.
طول المسار: حوالي 528 كم (328 ميلاً)
الصعود: 8920 متراً / النزول: 9720 متراً (29.265 قدماً / 31.890 قدماً)
الحالة: 35٪ حصى، 65٪ إسفلت
مستوى الصعوبة: صعب
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في النمسا السفلى
فندق زوم غلوكنتورم
هذا الفندق الذي يضمّ مطعماً ملاصقاً، يقع مباشرةً على طرق قيادة الدراجات على الحصى في النمسا، وتحديداً في ليليينفيلد، ويُعد وجهة مفضلة لدى راكبي الدراجات.
فندق بيرغهوتيل تولبينغركوغل
يقع هذا الفندق الجبلي وسط 14 هكتاراً من المروج الخاصة، ما يجعله مكاناً مثالياً للاستراحة بعد جولة على الدراجة في النمسا السفلى.
فندق كاسل على طريقة الحديد
خلف بوابة القلعة الباروكية في فايدهوفن آن دير إيبس، التي شُيّدت في القرن السابع عشر، ستجد فندقاً عصرياً مزوداً بمرافق سبا
قد دراجتك عبر طرق الحصى في بورغنلاند
مسارات من السهول إلى التلال بين أجواء بورغنلاند المشمسة
يمتد الجزء الخاص بمنطقة بورغنلاند من المسار مروراً بكارنونتوم في النمسا السفلى وصولاً إلى بيرغ، ثم يتابع إلى كيتسيه قبل أن يتجه نحو أوغاو وأوسليب عبر بارندورف. ويتميز المقطع المؤدي إلى أوسليب بانبساطه، إذ يمر عبر منتزه بحيرة نويسيدل – لايتابيرغ الطبيعي.
بعد التوجه نحو فولكابرودرزدورف، يمر المسار بعبور حدودي إلى المجر عند كلينغنباخ يتخلله بعض الصعود القصير. ومع الاستمرار نحو نيكنماركت ولوتسمانسبورغ، تبدأ طبيعة الطريق بالتحول لتصبح أكثر تدرجاً وتظهر التلال. أما من لوكنهاوس حتى شتاتشلاينينغ، فتسود المقاطع الصعبة ذات المنحدرات والصعود المتكرر.
يمتد هذا الجزء من الطريق على مسافة 348 كيلومتراً (216 ميلاً)، رابطاً منطقة بورغنلاند قرب دويبر/فارتغ بولاية ستيريا.
ثلاثة خيارات للإقامة الصديقة للدراجين في بورغنلاند
غوت ليثابيرغ
يُعدّ فندق غوت لايثابيرغ، الذي تديره إحدى العائلات، المكان المثالي للباحثين عن أجواء ريفية وسحر محلي.
شقة لوتسمانسبورغ
استمتع بالاسترخاء بعد يوم من ركوب الدراجات في شقق تشارداكينهوف المُدرجة ضمن المباني التراثية. نصيحة: الحديقة الواسعة هناك مثالية للاسترخاء!
فندق لاندهوفموله
قع الفندق الصغير في جنوب بورغنلاند، ويأسر القلوب بحديقته الحالمة، ويمنحك شعوراً بالعودة إلى زمن تمضي فيه الساعات ببطء وهدوء.
أسئلة شائعة
كيف تقود دراجة الحصى؟
حب الاستكشاف
ركوب الدراجات على الطرق الوعرة متعة لا تُضاهى! هل تستكشف المنطقة المحيطة، أو ربما تكتشف شيئاً غير متوقع خارج المسار المخطط له؟ انتبه للعلامات الإرشادية على طول الطريق، فهي ستقودك إلى النُزُل ومنصات المشاهدة والمعالم السياحية التي ربما لم تخطر ببالك. فالرحلة هي الهدف بحد ذاتها.
أدوات تحتاج إليها
بالإضافة إلى الدراجة، فإن الإطارات المناسبة، والقفازات والملابس المناسبة لركوب الدراجات، ضرورية أيضاً لسلامتك. احرص على وضع وجبة خفيفة مُعززة للطاقة (مثل المكسرات، وألواح الموسلي، وغيرها) وحقيبة إسعافات أولية في حقيبة ظهرك. وبما أنك ستقود دراجتك على أرض وعرة، فتأكد من تثبيت الزجاجة بإحكام في قفصها. ننصحك أيضاً بأخذ مجموعة من الأدوات وقطع الغيار معك في حال حدوث أي مشكلة في دراجتك.
اختبر مستوى لياقتك
إذا بدأتَ مغامرتك على طرقات الحصى، ستتعلم أمراً أساسياً: من الآن فصاعداً، سيكون الطريق صاعداً. اختر مساراً يناسب مستوى لياقتك البدنية، ثم زده تدريجياً. جرّب أيضاً مسارات صعبة. وإذا صادفك طريقاً شديد الانحدار، انزل عن دراجتك وادفعها بيديك بينما تأخذ استراحةً وتستمتع بالمناظر الطبيعية.
خطط جيداً
تقدم تطبيقات مثل komoot أو Ride with GPS العديد من الاقتراحات لمسارات مثيرة. باستخدام بيانات المسار وجهاز GPS، يمكنك اكتشاف جولات جديدة خلال عطلتك.
الحذاء المثالي
أحذية الدراجات الجبلية هي الخيار الأمثل عند اختيار حذائك، إذ قد تواجه دائماً أماكن تحتاج فيها إلى النزول عن الدراجة ودفعها.
اتقن القيادة
على الأرض الحجرية، من الضروري الضغط على الفرامل بلطف لتجنب انغلاقها. الأرضيات غير المستوية تتطلب انتباهاً أكبر مقارنة بالأسفلت. راقب البقع المفككة وحرك وزنك في الوقت المناسب للحصول على توازن جيد.
نصيحة: حافظ دائماً على استرخائك ولا تميل كثيراً في المنعطفات.
معلومات حول حماية المناخ
خمس نصائح لراكبي دراجات الحصى
للحفاظ على الوئام مع الحياة النباتية والحيوانية
• نسير على مسارات مُخصصة: بهذه الطريقة، نحمي النباتات الصغيرة والحيوانات المُتكاثرة، ونتجنب تغيرات التربة وانجرافها.
• نُكيّف سرعتنا مع التضاريس: مما يمنع آثار الانزلاق الناتجة عن القيادة مع تشغيل الفرامل.
• نُراعي الحيوانات البرية والرعوية: خاصةً عند الغسق، في الغابات والمروج، نتركها تبحث عن طعامها دون إزعاج.
• نحترم المناطق والحواجز المحمية: فهي موجودة لإتاحة الوقت للطبيعة والحيوانات للتعافي.
•نتخلص من نفاياتنا بشكل صحيح: كل ما نحضره في الجولة، نعيده أيضاً إلى مكان إقامتنا.