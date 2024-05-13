الرحلة على الدراجات الهوائية تشمل جولات متنوعة على طرق مرصوفة بالحصى والأسفلت، من بحيرة نويزيدل وصولاً إلى بحيرة كونستانس. هذا ويمتد مسار الدراجات على الطرقات الوعرة عبر

يُعتبر ركوب الدراجة على الطرق المليئة بالحصى أحدث صيحات البايكينغ ، حيث يجمع بين أفضل ما في العالمين: إذ يمكن التناوب ما بين الجولات على الحصى والجولات على الطرق المعبدة، حيث تضمن الدراجة المخصصة للطرق المختلطة راحة مثالية على كلا النوعين من المسارات.

هذا ويمتد المسار عبر النمسا ليشمل مقاطع متنوعة من الطرق، مع مناظر جبلية وبحيرات فريدة، ويأخذك بعيداً عن المسارات التقليدية. كما يمر المسار عبر ثماني محافظات نمساوية، صاعداً وهابِطاً بين الجبال، مروراً بالغابات والقرى الساحرة، بجانب البحيرات، وملتفاً حول المدن والأنهار.

وبعيداً عن المناظر الخلابة التي تبدو وكأنها من لوحة فنية، تقدم النمسا الكثير لراكبي الدراجات على الحصى ليزيدوا من سرعتهم وحماسهم: فالإقامات المريحة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف الملّمين بركوب الدراجات، وعلى طول الطريق، توجد العديد من الفرص للتعرف على البلاد وسكانها عن قرب.

نصيحة: خصص وقتاً إضافياً لتذوق جميع المنتجات الإقليمية المميزة.