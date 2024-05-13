أنشطة في النمسا
الأنشطة في الهواء الطلق والاسترخاء وسط الطبيعة

الوقت مناسب للنشاط والحركة سواء كنت على ضفاف الماء، أو في الغابة، أو بين الجبال. فطبيعة النمسا تقدم لك العديد من الطرق للاستمتاع والحفاظ على النشاط.

الانغماس في طبيعة النمسا يعني ترك الروتين اليومي وراءك والتأمل في الهدوء النقي للجبال الشاهقة. من المروج الألبية التي تزهر في فصل الصيف إلى القمم المغطاة بالثلوج في الشتاء، لكل موسم جماله الخاص ويدعوك لممارسة أنشطة تعيد الحيوية للجسم والروح. ستجد الكثير من الضيافة الدافئة طوال عطلتك، سواء كنت تتجول سيراً على الأقدام، أو تتزلج، أو تسترخى في الأكواخ الجبلية المريحة. ففي طبيعة النمسا، يمكن لكل شخص أن يجد الفرصة لممارسة النشاط والاسترخاء.

أنشطة رياضية في الصيف

أنشطة المشي في النمسا

التزلج الريفي في النمسا
المشي الشتوي في النمسا
المشي بالأحذية الثلجية في النمسا

التزحلق على الألواح في النمسا

ركوب دراجات الفاتبايك في النمسا

الاسترخاء في الطبيعة

بحيرات وجبال

عطلات على ضفاف المياه

الزلاجات التي تجرها الخيول وسباقات زلاجات الكلاب

