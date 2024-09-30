المشي لمسافات طويلة مع الأطفال في النمسا
مسارات مشي للعائلات

المشي لمسافات طويلة هو نشاط رائع لا يُنسى لقضاء العطلات العائلية. فإذا كنت تبحث عن اقتراحات مثالية، ما عليك سوى الاطلاع على مساراتنا المفضلة المناسبة للأطفال.

هل ترغب في قضاء يوم عائلي في الهواء الطلق؟ يُعدّ التنزه وسيلة رائعة لتقريب أطفالك من الطبيعة في سن مبكرة، بينما يندمجون أكثر كعائلة من خلال تجارب ممتعة ولا تُنسى. ومع إضافة المناظر الطبيعية الجميلة التي ستكتشفونها، وفوائد ممارسة الرياضة في الهواء النقي، قد تفكر حتى في جعل مهمتك تحويل أطفالك إلى عشاق للتنزه وحمل حقائب الظهر لسنوات عديدة قادمة.

ومع ذلك، فإن التنزه مع الأطفال يختلف قليلاً عن الخروج بمفردك أو مع البالغين. أولاً، يجب أن تضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى المضي قُدماً ببطء، وثانياً، يُفضّل الأطفال استكشاف المسار بدلاً من مجرد المشي من النقطة A إلى النقطة B، وثالثاً، قد تحتاج إلى ابتكار بعض الألعاب على طول الطريق للحفاظ على حماسهم.

لتسهيل الأمور، تقدم العديد من المناطق النمساوية في الوقت الحاضر مسارات عائلية مخصصة، تحتوي على محطات تفاعلية، وحدائق ألعاب، ومناطق للنزهات، والعديد من المرافق الأخرى.

رحلة عائلية في غروسارلتال

انضمّ إلى رحلة سير على الأقدام لمدة ثلاثة أيام من كوخ إلى كوخ. مع مراحل يومية مناسبة للأطفال ووقت مشي يتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات، يمكن للأطفال من سن الرابعة القيام بهذه الرحلة بسهولة.

يوهنسباخر ألمينرونده

تتضمن الجولة مسارات ذات مناظر خلابة تؤدي إلى أربعة أكواخ جبلية، والتي يمكن المشي فيها بشكل فردي أو كحلقة ترفيهية.

جولة عائلية لمدة 3 أيام في ألباختال

في الطريق من ألباخ إلى بنزغيرهوف والعودة، يمكنك الاستمتاع باللعب في مياه هوسلاك المنعشة، وملامسة الحيوانات في المزارع. أما أبرز ما يميز هذه الرحلة فهو قضاء ليلة في كوخ خشبي تقليدي.

رفع مستوى الحماسة للحفاظ على سعادة الأطفال أثناء الرحلات

هل يشعر الأطفال بالتعب ويفقدون الحماس؟ مع هذه النصائح، سيتلاشى بسرعة شعورهم بعدم الرغبة في مواصلة المشي!

·    غنوا أغاني المشي ونظمّوا مسابقات، كأن يتوجب على الأطفال أن يحزروا كم عدد الخطوات حتى الانعطاف التالي؟ و مَن يمكنه العثور على كلمة تتناغم مع "سنجاب"؟

·    أضفوا تمارين التوازن على الطريق: التوازن على جذوع الأشجار، القفز، أو التعرج بين العقبات.

·        تسلق الصخور الكبيرة وأكوام الخشب.

·        رمي الحجارة المسطحة على سطح جدول الماء.

·        تناول وجبة خفيفة في المقعد التالي.

قائمة بالأغراض التي يجب أن تتوفر في حقيبة طفلك

تأكد من أن حقيبة الظهر تناسب حجم طفلك ولا يزيد وزنها عن 10% من وزن جسمه.

• حماية من المطر

• زجاجة قابلة لإعادة الاستخدام، مملوءة بالماء أو الشاي

• شطائر صغيرة أو ألواح من الموسلي

• قبعة واقية من الشمس

• سترة من الصوف

• قميص وجوارب إضافية

• كريم حماية من الشمس

المشي لمسافات طويلة مع عربات الأطفال

يمكن للعائلات التي لديها عربات أطفال أن تحقق تقدماً كبيراً على هذه المسارات.

فورارلبيرغ

استمتع باللعب بجانب الجداول وفي الطبيعة، وقم بزيارة الحيوانات الأليفة، فهذه المسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة والتنزه مناسبة تماماً لعربات الأطفال.

تيرول

توجد سلسلة كاملة من الجولات السهلة هنا والتي تناسب عربات الأطفال، مع العلم أن السهولة لا تعني الملل أبداً.

النمسا العليا

تُعتبر هذه الرحلات في النمسا العليا سهلة للغاية إلى متوسطة السهولة، وهي تشمل مسارات تعليمية بالإضافة إلى مسارات ذات طابع خاص.

أسئلة شائعة

للقيام بنزهة عائلية ناجحة للجميع، من الضروري مراعاة قدرات واهتمامات أطفالك عند التخطيط للجولة. يجب أن تتذكر دائماً ضرورة أن يتم تعديل الرحلات بحسب أضعف أفراد المجموعة لاسيما إذا كان أطفالك معك، وبخاصةٍ الصغار منهم.

إذن، كم من الوقت يمكنك التنزه مع الأطفال؟ على الرغم من أن الأوقات قد تختلف بحسب الأفراد، إلا أن هناك بعض القواعد العامة التي يمكنك اتباعها:

  • حتى سن 6 سنوات، لا ينبغي أن يستمر التنزه لأكثر من 3 أو 4 ساعات.

  • يمكن لأطفال المرحلة الابتدائية المشي لمدة تصل إلى 5 ساعات.

  • إذا كنت تتنزه مع مراهقين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة، يجب أن لا تتجاوز الجولة 7 ساعات كحد أقصى.

كيف نجعل الأطفال مهتمين بالطبيعة؟

المشي في الطبيعة هو وسيلة رائعة لتعريف الأطفال بأهمية حماية البيئة من خلال اللعب، مما يساعدهم على فهم قيمتها.

الطبيعة كمغامرة:

اجعلهم يرون أن الطبيعة هي ملعب مليء بالمغامرات يجب علينا الاعتناء به، مع اكتشاف النباتات والحيوانات ومسارات الغابات خلال رحلتهم.

دروس بيئية:

تحدث معهم عن أهمية تجنب رمي القمامة واحترام الطبيعة أثناء المشي.

الحفاظ على الموارد:

علّمهم كيفية ترشيد استهلاك المياه، وفرز النفايات، واتخاذ خيارات واعية للحفاظ على البيئة.

المسؤولية الشخصية:

قوموا بجمع القمامة معاً واشرح لهم دورهم في حماية البيئة.

المتعة والإبداع:

ابتكروا أعمالًا فنية باستخدام عناصر من الطبيعة، أو احتفظوا بمذكرات بيئية—مما يجعل تعلم الطبيعة تجربة ممتعة ولا تُنسى.

