ركوب الدراجات على الطرقات في النمسا
تحدّى نفسك وسط مناظر الطبيعية الخلّابة
تقدّم النمسا ممرات جبلية أسطورية، وطرقاً ممهدة سلسة، ومناظر طبيعية لا يستطيع حتى المحترفون مقاومتها. فهنا، سيحرص جبل غروسغلوكنر الأسطوري على اختبار قوة ساقيك، بينما تعدك الطرق الخلّابة في سالزبورغلاند وحول بحيرات كارينثيا، بتجربة ساحرة بكل معنى الكلمة خلال ركوب دراجتك الهوائية.
والحق يُقال إن ثقافة ركوب الدراجات في النمسا تجعل كل الآمال واقعية، إذ تتضمن طرقاً ممهدة بشكل مثالي، لافتات ذكية، وبنية تحتية يحلم بها كل راكبو الدراجات. هذا من دون أن ننسى الهواء الجبلي النقي الذي يمنحك دفعة إضافية في أيام الصيف الحارة، وهو شرط أساسي للرحلات المريحة أو لتحدٍ جبلي كامل.
وبعد انتهاء الجولة؟ ستجد أماكن إقامة دافئة صديقة للدراجات، مع خبرة متخصصة، وتخزين آمن للدراجات، ونصائح رقمية للطرق، إلى جانب المأكولات الإقليمية الشهية وبيرة مستحقة بعد الجهد.
تيرول: حيث ترافقك الجبال طوال رحلتك على الدراجة
طريق جبل أوتستال الجليدي
اركب دراجتك على ارتفاع 2,830 متراً – أعلى نقطة ممهدة في جبال الألب يمكن الوصول إليها بالسيارة. هنا ينتظرك أيضاً تحدٍ جاد بانحدار يصل إلى 10.5%.
إنسبروك – كوهتاي
تبلغ مسافة هذه الجولة 110 كيلومترات، تشمل حوالي 1,720 متراً من الارتفاع الشديد والذي يتطلب القوة– مع ضمان مناظر طبيعية تأسر الأنفاس.
جيرو المنطقة 31: ألباختال
بعيداً عن الطرق الرئيسية المزدحمة، تتبع هذه المسار الممرات الريفية الهادئة والطرق الجانبية في ثلاث حلقات تمر عبر كامل المنطقة.
منعطف لينز دولوميت
هنا، ينتظر راكبي الدراجات الهوائية مسار بطول 122 كم، وارتفاع 2,300 متر، وثلاثة ممرات جبلية، فضلا عن انحدار أقصى يصل إلى 17%، حيث سستتمكن من اختبار حدود قدرتك على التحمل.
سالزبورغرلاند: البحيرات والجبال
منطقة سالزبورغرلاند- سالزكامرغوت
منذ أن قررت مناطق مونتزي، آتيرزي-آتيرغاو، فوشلزي، وولفغانغزي، سالزبورغر زينلاند ويوغندورف التعاون فيما بينها، أصبحت المنطقة مقصداً رئيسياً لراكبي دراجات السباق.
فورارلبرغ: جولات رائعة وتمغامرات تسلق صعبة
من أو-شوبيرناو إلى ممر هوختاننبرغ
تمتد هذه الجولة لمسافة 245 كيلومتراُ خلال إحدى عشرة ساعة، لتختبر حدود لياقتك البدنية – لكن المناظر الخلّابة التي ترافقك باستمرار ستجعل كل الجهد يستحق العناء.
جولة للمبتدئين على شنيفيغ
هذه الجولة الدائرية مثالية للمبتدئين أو لأي شخص يرغب بالاستمتاع برحلة هادئة تستغرق ساعة ونصف الساعة.
النمسا العليا: جولات ذات مناظر خلابة وتحديات إلى القمم
جولة بيلا فيستا في جبال لايمستون ألبس الجيري
واحدة من أجمل الجولات في المنطقة، تبدأ من البلدة القديمة التاريخية في ستاير، مروراً بالتلال الخلابة عند سفوح الألب وجبل لايمستون ألبس الجيري.
باد غويسرن – بحيرة أتيرسي
تأخذك هذه الجولة في رحلة بطول 128 كيلومتراً عبر منطقة سالزكامرغوت، مروراً بقريتَي باد إيشل وغموندن الساحرتين.
جولة الدراجات الهوائية "ثلاثة كراسي"
تعدك هذه الجولة بتجربة تحدٍ على الدراجة، مع متعة الوصول إلى قمم مذهلة مثل "درايسيسيلبرغ" (جبل الكراسي الثلاثة)
ستيريا: القلب الأخضر للنمسا
قيادة الدراجة على الطرقات في منطقة شلامدينغ- داخشتاين
استكشف الطرق الجبلية الهادئة والوديان، واستمتع بمناظر طبيعية تأسر الأنفاس على طول المسار.
منطقة الدراجات على الطرق في شرق ستيريا
قد تكون الجولة صعبة أحياناً، لكنها في الغالب ممتعة. فبعد كل شيء، لا داعي للعجلة عندما يكون هناك الكثير لتراه وتختبره في ستيريا الشرقية.
منطقة الدراجات على الطرق في ثيرمن وفولكانلاند ستيريا
تنتظر راكبي الدراجات الهوائية هنا الكثير من التلال الناعمة، و6 آلاف كيلومتر مع 14 مساراً متنوعاً
جولة في فولكانلاند
لا وجود هنا للقمم العالية، لكن التلال المتموجة مع صعودها وهبوطها، والمشاهد الساحرة على طول الطريق، تجعل كل رحلة تجربة لا تُنسى.
سباق حول النمسا
أصعب سباق دراجات في النمسا
في كل شهر أغسطس، يُقام أحد أصعب وأشد سباقات الدراجات في النمسا: سباق حول النمسا. يتبع المسار طرق الحدود حول البلاد بأكملها، دون مراحل متقطعة ومن دون توقف. وعليه، يقطع الدرّاجون 2,200 كيلومتر مع ارتفاع إجمالي يبلغ 30 ألف متر.
هذا وقد عمد كريستوف شتراسر، الدرّاج المتطرف من غراتس والفائز بالدورة الثانية عشرة، إلى إطلاق بودكاست بالتعاون مع بودكاستفيركستات عن "سباق حول النمسا"، بينما يتناول الموسم الأول من "سيتسفلايش" سباق عبر أميركا الذي حقق فيه شتراسر الفوز ست مرات.
كارينثيا: جولات ومناطق في الجنوب المشمس للنمسا
جولة بالدراجات الهوائية عبر ثلاث دول
ابدأ يومك بكابتشينو في إيطاليا، تناول وجبة خفيفة في سلوفينيا، واختتمه بعشاء في كارينثيا – يمكنك فعلياً أن تزور ثلاثة بلدان في يوم واحد على الدراجة.
منطقة بحيرة كلوبينيرسي
جنوب كارينثيا يشكل ساحة مثالية لركوب الدراجات على الطرق، إذ يمزج بين الريف الهادئ والجبال العالية. إنه مكان مثالي لكل مَن يرغب بالابتعاد عن صخب الحياة اليومية على دراجته.
بحيرة فيلو فورتهيرسي
ركوب الدراجات وبحيرة فورتهيرسي يجتمعان في تجربة ممتعة، مناسبة للخبراء والمبتدئين على حد سواء.
النمسا السفلي: مناطق وطرقات مثيرة للاهتمام
بورغنلاند: مسارات طويلة عبر سهول بانونيا
جولة عبر كروم العنب
تمتد هذه الجولة لمسافة 82 كيلومتراً عبر منطقة كروم العنب في جنوب بورغنلاند. الجزء الأخير يتميز بانحدار حاد غير معتاد في المنطقة.
جولة اكتشاف غِشربرشتاين
جولة بطول نحو 60 كيلومتراً، يمكن ركوبها في كلا الاتجاهين، مروراً بمدينة شتادتشلاينينغ وقلعة فريدنسبورغ شلاينينغ المميزة.