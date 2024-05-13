هل ترغب بمشاهدة مروج الألب الخضراء، والقمم الصخرية الوعرة، والحقول الوادعة، والبحيرات المتلألئة التي تترامى أمامك وأنت تندفع على دراجتك. المكان الأمثل لعيش مثل هذه التجرب

تقدّم النمسا ممرات جبلية أسطورية، وطرقاً ممهدة سلسة، ومناظر طبيعية لا يستطيع حتى المحترفون مقاومتها. فهنا، سيحرص جبل غروسغلوكنر الأسطوري على اختبار قوة ساقيك، بينما تعدك الطرق الخلّابة في سالزبورغلاند وحول بحيرات كارينثيا، بتجربة ساحرة بكل معنى الكلمة خلال ركوب دراجتك الهوائية.

والحق يُقال إن ثقافة ركوب الدراجات في النمسا تجعل كل الآمال واقعية، إذ تتضمن طرقاً ممهدة بشكل مثالي، لافتات ذكية، وبنية تحتية يحلم بها كل راكبو الدراجات. هذا من دون أن ننسى الهواء الجبلي النقي الذي يمنحك دفعة إضافية في أيام الصيف الحارة، وهو شرط أساسي للرحلات المريحة أو لتحدٍ جبلي كامل.

وبعد انتهاء الجولة؟ ستجد أماكن إقامة دافئة صديقة للدراجات، مع خبرة متخصصة، وتخزين آمن للدراجات، ونصائح رقمية للطرق، إلى جانب المأكولات الإقليمية الشهية وبيرة مستحقة بعد الجهد.