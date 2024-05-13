ركوب الدراجات على الطرقات في النمسا
تحدّى نفسك وسط مناظر الطبيعية الخلّابة

هل ترغب بمشاهدة مروج الألب الخضراء، والقمم الصخرية الوعرة، والحقول الوادعة، والبحيرات المتلألئة التي تترامى أمامك وأنت تندفع على دراجتك. المكان الأمثل لعيش مثل هذه التجرب

تقدّم النمسا ممرات جبلية أسطورية، وطرقاً ممهدة سلسة، ومناظر طبيعية لا يستطيع حتى المحترفون مقاومتها. فهنا، سيحرص جبل غروسغلوكنر الأسطوري على اختبار قوة ساقيك، بينما تعدك الطرق الخلّابة في سالزبورغلاند وحول بحيرات كارينثيا، بتجربة ساحرة بكل معنى الكلمة خلال ركوب دراجتك الهوائية.

والحق يُقال إن ثقافة ركوب الدراجات في النمسا تجعل كل الآمال واقعية، إذ تتضمن طرقاً ممهدة بشكل مثالي، لافتات ذكية، وبنية تحتية يحلم بها كل راكبو الدراجات. هذا من دون أن ننسى الهواء الجبلي النقي الذي يمنحك دفعة إضافية في أيام الصيف الحارة، وهو شرط أساسي للرحلات المريحة أو لتحدٍ جبلي كامل.

وبعد انتهاء الجولة؟ ستجد أماكن إقامة دافئة صديقة للدراجات، مع خبرة متخصصة، وتخزين آمن للدراجات، ونصائح رقمية للطرق، إلى جانب المأكولات الإقليمية الشهية وبيرة مستحقة بعد الجهد.

تيرول: حيث ترافقك الجبال طوال رحلتك على الدراجة

طريق جبل أوتستال الجليدي

اركب دراجتك على ارتفاع 2,830 متراً – أعلى نقطة ممهدة في جبال الألب يمكن الوصول إليها بالسيارة. هنا ينتظرك أيضاً تحدٍ جاد بانحدار يصل إلى 10.5%.

إنسبروك – كوهتاي

تبلغ مسافة هذه الجولة 110 كيلومترات، تشمل حوالي 1,720 متراً من الارتفاع الشديد والذي يتطلب القوة– مع ضمان مناظر طبيعية تأسر الأنفاس.

جيرو المنطقة 31: ألباختال

بعيداً عن الطرق الرئيسية المزدحمة، تتبع هذه المسار الممرات الريفية الهادئة والطرق الجانبية في ثلاث حلقات تمر عبر كامل المنطقة.

منعطف لينز دولوميت

هنا، ينتظر راكبي الدراجات الهوائية مسار بطول 122 كم، وارتفاع 2,300 متر، وثلاثة ممرات جبلية، فضلا عن انحدار أقصى يصل إلى 17%، حيث سستتمكن من اختبار حدود قدرتك على التحمل.

طريق تسيلرتال المرتفع

تتميز المسارات هنا بالعديد من السمات الفريدة، فهي طويلة، شديدة الانحدار، وتوفّر مناظر تخطف الأنفاس لجبال الألب في توكس، كيتزبوهيل وزيلرتال.

سالزبورغرلاند: البحيرات والجبال

منطقة سالزبورغرلاند- سالزكامرغوت

منذ أن قررت مناطق مونتزي، آتيرزي-آتيرغاو، فوشلزي، وولفغانغزي، سالزبورغر زينلاند ويوغندورف التعاون فيما بينها، أصبحت المنطقة مقصداً رئيسياً لراكبي دراجات السباق.

عالم سالزبورغ الرياضي

ثماني مدن اجتمعت لتكوّن هذه الوجهة الرياضية، حيث لا مكان للملل أبداً.

ركوب الدراجات الهوائية في بينزغاو

أينما ركبت دراجتك في بينزغاو، سترافقك دائماً مناظر جبال هوه تاورن، وجبال بينزغاو العشبية، وجبال لايمستون ألبس الخلّابة.

فورارلبرغ: جولات رائعة وتمغامرات تسلق صعبة

من أو-شوبيرناو إلى ممر هوختاننبرغ

تمتد هذه الجولة لمسافة 245 كيلومتراُ خلال إحدى عشرة ساعة، لتختبر حدود لياقتك البدنية – لكن المناظر الخلّابة التي ترافقك باستمرار ستجعل كل الجهد يستحق العناء.

جولة للمبتدئين على شنيفيغ

هذه الجولة الدائرية مثالية للمبتدئين أو لأي شخص يرغب بالاستمتاع برحلة هادئة تستغرق ساعة ونصف الساعة.

جولة فورارلبرغ عبر أربعة ممرات

جولة بانورامية رائعة عبر أجمل وديان فورارلبيرغ، مروراً بأربعة ممرات جبلية على طول الطريق.

اكتشف جميع مسارات الدراجات على الطرق في فورارلبرغ

النمسا العليا: جولات ذات مناظر خلابة وتحديات إلى القمم

جولة بيلا فيستا في جبال لايمستون ألبس الجيري

واحدة من أجمل الجولات في المنطقة، تبدأ من البلدة القديمة التاريخية في ستاير، مروراً بالتلال الخلابة عند سفوح الألب وجبل لايمستون ألبس الجيري.

باد غويسرن – بحيرة أتيرسي

تأخذك هذه الجولة في رحلة بطول 128 كيلومتراً عبر منطقة سالزكامرغوت، مروراً بقريتَي باد إيشل وغموندن الساحرتين.

جولة الدراجات الهوائية "ثلاثة كراسي"

تعدك هذه الجولة بتجربة تحدٍ على الدراجة، مع متعة الوصول إلى قمم مذهلة مثل "درايسيسيلبرغ" (جبل الكراسي الثلاثة)

جولة بالدراجة عبر 3 ممرات

تجربة ركوب مليئة بالتحدي على الطريق عبر ثلاثة ممرات، تبدأ من فيندشغارستن، مروراً بممر بيرن، وصولًا إلى ليزن.

ستيريا: القلب الأخضر للنمسا

قيادة الدراجة على الطرقات في منطقة شلامدينغ- داخشتاين

استكشف الطرق الجبلية الهادئة والوديان، واستمتع بمناظر طبيعية تأسر الأنفاس على طول المسار.

منطقة الدراجات على الطرق في شرق ستيريا

قد تكون الجولة صعبة أحياناً، لكنها في الغالب ممتعة. فبعد كل شيء، لا داعي للعجلة عندما يكون هناك الكثير لتراه وتختبره في ستيريا الشرقية.

منطقة الدراجات على الطرق في ثيرمن وفولكانلاند ستيريا

تنتظر راكبي الدراجات الهوائية هنا الكثير من التلال الناعمة، و6 آلاف كيلومتر مع 14 مساراً متنوعاً

جولة في فولكانلاند

لا وجود هنا للقمم العالية، لكن التلال المتموجة مع صعودها وهبوطها، والمشاهد الساحرة على طول الطريق، تجعل كل رحلة تجربة لا تُنسى.

جولة دائرية عبر منتزه طبيعي لثلاث بلدان

جولة تمر بالنمسا وسلوفينيا والمجر، مع مشاهد طبيعية تأسر الأنفاس على طول الطريق.

سباق حول النمسا

أصعب سباق دراجات في النمسا

في كل شهر أغسطس، يُقام أحد أصعب وأشد سباقات الدراجات في النمسا: سباق حول النمسا. يتبع المسار طرق الحدود حول البلاد بأكملها، دون مراحل متقطعة ومن دون توقف. وعليه، يقطع الدرّاجون 2,200 كيلومتر مع ارتفاع إجمالي يبلغ 30 ألف متر.

هذا وقد عمد كريستوف شتراسر، الدرّاج المتطرف من غراتس والفائز بالدورة الثانية عشرة، إلى إطلاق بودكاست بالتعاون مع بودكاستفيركستات عن "سباق حول النمسا"، بينما يتناول الموسم الأول من "سيتسفلايش" سباق عبر أميركا الذي حقق فيه شتراسر الفوز ست مرات.

كارينثيا: جولات ومناطق في الجنوب المشمس للنمسا

جولة بالدراجات الهوائية عبر ثلاث دول

ابدأ يومك بكابتشينو في إيطاليا، تناول وجبة خفيفة في سلوفينيا، واختتمه بعشاء في كارينثيا – يمكنك فعلياً أن تزور ثلاثة بلدان في يوم واحد على الدراجة.

منطقة بحيرة كلوبينيرسي

جنوب كارينثيا يشكل ساحة مثالية لركوب الدراجات على الطرق، إذ يمزج بين الريف الهادئ والجبال العالية. إنه مكان مثالي لكل مَن يرغب بالابتعاد عن صخب الحياة اليومية على دراجته.

بحيرة فيلو فورتهيرسي

ركوب الدراجات وبحيرة فورتهيرسي يجتمعان في تجربة ممتعة، مناسبة للخبراء والمبتدئين على حد سواء.

فوغا300

تجربة مميزة: جولة بطول 300 كيلومتر من الجليد إلى البحر على دراجة سباق، عبر مسار فريد في منطقة ألب-أدريا.

اكشتف كل طرقات ركوب الدراجات في كارينثيا

النمسا السفلي: مناطق وطرقات مثيرة للاهتمام

منطقة موستفيرتيل

توفّر المنطقة المتنوعة حول أويتشر وهوشكار وبحيرة لونز تحدياً مناسباً لكل مستويات اللياقة البدنية.

جبال الألب الفيينية

جولة دائرية شاقة على الدراجة، تختلف عن المسارات المستوية المعتادة، تبدأ وتنتهي في باد شوناو.

بورغنلاند: مسارات طويلة عبر سهول بانونيا

جولة عبر كروم العنب

تمتد هذه الجولة لمسافة 82 كيلومتراً عبر منطقة كروم العنب في جنوب بورغنلاند. الجزء الأخير يتميز بانحدار حاد غير معتاد في المنطقة.

جولة اكتشاف غِشربرشتاين

جولة بطول نحو 60 كيلومتراً، يمكن ركوبها في كلا الاتجاهين، مروراً بمدينة شتادتشلاينينغ وقلعة فريدنسبورغ شلاينينغ المميزة.

جولة استكشاف زوننبرغ

جولة ممتعة ومتعرجة بطول 36 كيلومترًاً، مع ارتفاع 305 أمتار، مما يجعلها تجربة ركوب ذات شعبية كبيرة.

اكتشف جميع طرق ركوب الدراجات في بورغنلاند.

أسئلة شائعة

إليك ما يجب توضيبه لجولات ركوب الدراجات على الطرقات في جبال الألب النمساوية:

• دراجة طريق خفيفة الوزن، بحالة جيدة، مع تروس مناسبة للطرق الجبلية.

• خوذة ركوب دراجات (غير إلزامية في النمسا، ولكن يُنصح بها بشدة).

• قمصان وسراويل قصيرة لركوب الدراجات تناسب مختلف الظروف الجوية.

• سترات مقاومة للرياح والماء.

• دفايات للذراعين والساقين لدرجات الحرارة المتغيرة.

• قفازات ونظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لركوب الدراجات.

• واقي شمس عالي الحماية.

• زجاجة ماء ووجبات خفيفة غنية بالطاقة.

• هاتف ذكي مزود بخرائط تعمل دون اتصال بالإنترنت أو كمبيوتر دراجة مزود بنظام ملاحة.

• طقم إصلاح أساسي (أنبوب احتياطي، أداة متعددة الاستخدامات، مضخة صغيرة).

• حقيبة إسعافات أولية.

• نقود.

نعم، تُقدم النمسا مجموعة واسعة من جولات ركوب الدراجات على الطرقات بصحبة مرشدين:

• يُقدم العديد من مُنظمي الرحلات السياحية المتخصصين جولات بصحبة مرشدين في جميع مناطق جبال الألب النمساوية.

• تُنظم العديد من فنادق ركوب الدراجات على الطرق، جولات منتظمة للنزلاء بصحبة مرشدين.

• تتوفر الجولات لجميع المستويات - من المبتدئين إلى راكبي الدراجات ذوي الخبرة.

يُعتبر ركوب الدراجات على الطرقات في النمسا تجربة ممتعة ومريحة في الغالب. فشبكة الطرق المتطورة والأسفلت الأملس في معظم المناطق، يوفران ظروفاً مثالية للدرّاجين. وفي المناطق الشعبية لركوب الدراجات، يُعدّ وجود راكبي الدراجات أمراً مألوفًا للسائقين، كما تساهم الإشارات على العديد من المسارات، في تذكير سائقي السيارات بضرورة التحلّي بالانتباه والمراعاة.

أما خارج المدن والطرق الرئيسية، فتكون حركة المرور خفيفة عادةً، إلا أن مناطق الجذب السياحي والممرات الجبلية الشهيرة قد تشهد ازدحاماً في مواسم الذروة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ارتداء الخوذة وملابس عالية الوضوح، يساهمان في زيادة مستوى الأمان.

