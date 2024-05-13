الإبحار في النمسا

رغم أنها الأكبر في منطقة البحيرات في سالزبورغ، لا تسمح بحيرة فاليرزيه بالقوارب البخارية، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة فيما يتعلق بالسباحة والإبحار وركوب الأمواج شراعياً.

هذا ويُعدّ الخليج الشرقي في سيكيرشن وجهة مفضلة لممارسة الرياضات الهوائية، وخاصةً في فصلي الربيع والخريف.

- الارتفاع: 505 أمتار/ 1.656.82 قدماً

- المساحة: 6.1 كيلومتراً مربعاً/ 2.35 قدماً مربعاً

- متوسط عمق الماء: 13.3 أمتار / 43.6 قدماً

- أعمق نقطة فيها: 23.3 أمتار/ 76.4 قدماً