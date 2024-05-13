الإبحار في النمسا
باعتبارها دولة غير ساحلية، قد لا تكون النمسا الخيار البديهي لقضاء عطلة على متن القوارب. لكن وعلى الرغم من أنها لا تتمتع بأي شواطئ بحرية، إلا أنها توفر بعض البدائل الرائعة: إذ يوجد في النمسا أكثر من 25 ألف بحيرة تزيد مساحتها عن 250 متراً مربعاً، وتُعتبر 62 منها "بحيرات كبيرة يزيد حجمها عن 50 هكتاراً، 43 منها تُعتبر "طبيعية" و19 منها هي بحيرات "اصطناعية". كما يوجد في النمسا حوالي 400 بحيرة للسباحة، والتي يمكنك الإبحار في معظمها! واصل القراءة للحصول على المزيد من الاقتراحات.
بحيرة تسيل
تُعدّ بحيرة تسيل الصافية والمحاطة بالقمم الجبلية الشامخة، واحدة من أجمل البحيرات في النمسا. ومع حرارة الماء التي تصل إلى 23 درجة مئوية، فإنها توفر لك انتعاشاً لطيفاً خلال عطلتك الصيفية. هذا وتتيح لك بحيرة تسيل إتقان مهاراتك في الإبحار، أو الانطلاق في أول مغامرة إبحار لك مع المحترفين في إحدى مدرستي الإبحار فيها.
- الارتفاع: 750 متراً/ 2.460 قدماً
- المساحة: 4.55 كيلومتراً مربعاً/ 1.76 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 73 متراً/ 240 قدماً
بحيرة فولفغانغ زيه
تقع بحيرة فولفغانغ زيه على الحدود بين النمسا العليا وسالزبورغرلاند، وتحيط بها الغابات والمروج والجبال، بينما تنتشر على شواطئها ألقرى التي تشبه صناديق الشوكولاتة. وهنا، سيجد البحارة المبتدئون والخبراء على حد سواء، الظروف المثالية لرحلاتهم.
- الارتفاع: 538 متراً/ 1.765 قدماً
- المساحة: 12.4 كيلومتراً مربعاً/ 4.78 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 52 متراً/ 171 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 114 متراً/ 374 قدماً
بحيرة ماتزيه
فضلاً عن كونها إحدى البحيرات الأكثر دفئاً في سالزبورغرلاند، تتميز بحيرة ماتزيه بمياه صافية تماماً، بينما تقدم مدرسة ركوب الأمواج والإبحار فيها، دورات تدريبية على مدار العام، وتقوم عائلة شتاينر ببناء القوارب هنا منذ أكثر من 100 عام، حتى أنها تقدم دورات لبناء القاربك الخاصة.
- الارتفاع: 502.9 متراً/ 1.649.93 قدماً
- المساحة: 3.6 كيلومتراً مربعاً/ 1.39 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 17 متراً/ 55.77 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 42 متراً/ 137.8 قدماً
بحيرة فاليرزيه
رغم أنها الأكبر في منطقة البحيرات في سالزبورغ، لا تسمح بحيرة فاليرزيه بالقوارب البخارية، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة فيما يتعلق بالسباحة والإبحار وركوب الأمواج شراعياً.
هذا ويُعدّ الخليج الشرقي في سيكيرشن وجهة مفضلة لممارسة الرياضات الهوائية، وخاصةً في فصلي الربيع والخريف.
- الارتفاع: 505 أمتار/ 1.656.82 قدماً
- المساحة: 6.1 كيلومتراً مربعاً/ 2.35 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 13.3 أمتار / 43.6 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 23.3 أمتار/ 76.4 قدماً
بحيرة شتوبنبرغزيه
تُعدّ بحيرة شتوبنبرغ واحدة من أكبر البحيرات وأكثرها دفئاً في ستيريا بجنوب النمسا، كما توفر ظروف إبحار رائعة بفضل رياحها الحرارية الخفيفة. هنا، يمكنك بحجز دورة في مدرسة الإبحار المحلية، أو استئجار قارب للقيام برحلة بمفردك، إذا كنتَ تحمل شهادة مسبقة.
- الارتفاع: 380 متراً / 1,246.72 قدماً
- المساحة: 0.16 كيلومتراً مربعاً/ 0.06 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 3 أمتار / 9.8 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 8 أمتار/ 26.25 قدماً
بحيرة أتيرزيه
تشتهر بحيرة أتيرزيه، الواقعة في منطقة البحيرات بالنمسا، بمياهها الفيروزية وتلالها الخلابة.
هنا يمكنك أن تحجز دورة تدريبية في الإبحار أو أن تستأجر قارباً إذا كنت تحمل شهادة في الإبحار، ولا تنسى التعرّف على قواعد الإبحار في البحيرة.
- الارتفاع: 469 متراً / 1.539 قدماً
- المساحة: 46.2 كيلومتراً مربعاً/ 17.83 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 169 متراً/ 544 قدماً
بحيرة تراونزيه
تشتهر بحيرة تراونزيه برياحها الصعبة، مما يجعلها جنة الإبحار. وعلى ضفاف البحيرة، تقدم مدارس الإبحار والمراسي دورات تدريبية للمبتدئين والبحارة ذوي الخبرة، كما توفر أيضاً خدمة تأجير المعدات. هذا وتُعتبر تراونزيه أعمق بحيرة في النمسا، ويبلغ متوسط درجة حرارة الماء فيها 16 درجة مئوية.
- الارتفاع: 423 متراً / 1.387.8 قدماً
- المساحة: 24.5 كيلومتراً مربعاً/ 9.4 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 191 متراً/ 627 قدماً
بحيرة موندزيه-إيرزيه
تُعدّ موندزيه-إيرزيه المنطقة المفضلة لدى راكبي الأمواج والبحارة بسبب رياحها المتغيرة. فهنا، يمكن أن للتيارات الهوائية الحرارية القادمة من الغرب إلى الشمال في تغيرات في الرياح بمقدار 30-50 درجة، في حين أن الرياح الشرقية الصعبة يمكن أن تؤدي إلى تحولات في الرياح بمقدار 120-150 درجة. هذا ويزعم البحّارة القدامى أنه من الممكن حتى القيام بدورة كاملة بزاوية 180 درجة دون لمس الأشرعة.
- الارتفاع: 493 متراً / 1.617 قدماً
- المساحة: 14.2 كيلومتراً مربعاً/ 5.48 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 68 متراً/ 233 قدماً
خزان أوتنشتاين في فالدفيرتل
يُعدّ خزان أوتنشتاين أكبر البحيرات الثلاث، التي تشكل خزانات كامب الشبيهة بالمضيق البحري في منطقة فالدفيرتيل في شمال النمسا السفلى. ساهمت الفيضانات في تكوين هذه المنطقة من وادي كامبتال، وتم استخدامها لتوليد الطاقة، ولكنها أصبحت اليوم منطقة ترفيهية ضخمة للسكان المحليين والزوار على حدٍ سواء.
هذا ويُسمح بالإبحار في البحيرة، في حال أحضرت قاربك الخاص.
حقائق وأرقام:
- المساحة: 4.5 كيلومتراً مربعاً/ 1.7 قدماً
- أعمق نقطة: 69 متراً/ 226.39 قدماً
بحيرة فاكرزيه
تبدو بحيرة فاكرزيه بمياهها الفيروزية والجزيرة المثالية التي تتوسطها، أشبه بقطعة من الجنة على الأرض. هنا، يمكن للمصطافين النشطين التطلع إلى جميع أنواع الأنشطة داخل المياه وعلى سطحها. وبفضل رياحها الخفيفة إلى المعتدلة ودرجة حرارة الماء اللطيفة، تُعدّ هذه البحيرة المكان المثالي للبحارة مهما اختلف مستوى مهارتهم.
- الارتفاع: 565 متراً / 1,853.67 قدماً
- المساحة: 2.2 كيلومتراً مربعاً/ 0.84 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 16.1 متر / 52.82 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 29.5 متراً / 96.78 قدماً
بحيرة أوسياخر زيه
تستفيد بحيرة أوسياخر زيه أيضاً من المناخ المعتدل ودرجات حرارة المياه الممتعة، مما يجعلها مثالية لرحلات الإبحار. هذا ويُعتبر التعلم من خلال الممارسة، الشعار الأبرز في مدارس الإبحار المحيطة بالبحيرتين، حيث تقدمان دورات منتظمة ومعدات مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.
- الارتفاع: 501 متر / 1,643.7 قدماً
- المساحة: 10.38 كيلومتراً مربعاً/ 4 قدم مربع
- متوسط عمق الماء: 19.6 متراً / 64 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 52.6 متراً / 173 قدماً
بحيرة ميلشتاتر زيه
تُعرف بحيرة ميلشتاتر زيه بأنها جوهرة كارينثيا، وهي تُعد البحيرة الثانية الأكبر في المقاطعة، ومع درجة حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية في الصيف، تُعتبر وجهة مثالية لقضاء العطلات وممارسة جميع الأنشطة في الماء وعلى سطحه. هذا وتقدم مدرسة الإبحار المحلية دورات للمبتدئين والمحترفين بالإضافة إلى خدمة تأجير المعدات.
- الارتفاع: 588 متر / 1,929.13 قدماً
- المساحة: 13.3 كيلومتراً مربعاً/ 5.1 قدم مربع
- متوسط عمق الماء: 89 متراً / 292 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 142 متراً / 466 قدماً
بحيرة فروتهرزيه
بحيرة فروتهرزيه هي واحدة من أكبر وأدفأ البحيرات في جبال الألب الأوروبية، حيث تصل درجة حرارة مياهها إلى 27 درجة مئوية. هذا، وتساهم النسائم المستمرة في جعلها وجهة مثالية للإبحار وممارسة الرياضات المائية، في حين تنتشر العديد من مدارس الإبحار (لكافة مستويات المهارة) وخدمات تأجير القوارب على طول شواطئ البحيرة.
- الارتفاع: 450 متراً / 1,476 قدماً
- المساحة: 19.4 كيلومتراً مربعاً/ 7.49 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 42.1 متر / 138 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 85.2 متراً / 280 قدماً
بحيرة فيسنزيه
تتميز بحيرة فيسنزيه بكونها خالية تماماً من العوائق، كما توفر خلجاناً مخفية وسحراً خاصاً، بينما تحيط بها المروج الخضراء والجبال المغطاة بالغابات. وخلال الصيف، تصل حرارة مياهها إلى حوالي 25 درجة مئوية، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة الرياضات المائية. وإذا وقعت في الماء وأخذت رشفة غير مقصودة من مياهها، فلا تقلق – فهي تتمتع بجودة مياه صالحة للشرب!
- الارتفاع: 930 متراً / 3,051 قدماً
- المساحة: 6.5 كيلومتراً مربعاً/ 2.5 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 99 متراً / 325 قدماً
بحيرة نويسيدلر زيه
تُعدّ بحيرة نويسيدلر زيه، الواقعة في منطقة بورغنلاند، أقصى شرق النمسا، وجهة معروفة لدى عشاق الإبحار، وهي تتميز بأمواجها القصيرة والحادة بفضل الرياح المستمرة والمياه الضحلة – ما يجعلها مثالية لممارسة الرياضات المائية. هذا وستجد العديد من مدارس الإبحار حول البحيرة والتي تقدم دورات للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. وإذا كنت تمتلك تصريح إبحار، يمكنك ببساطة استئجار قارب لبضع ساعات والانطلاق عبر المياه الزرقاء. ولكن كن حذراً من تغيرات الطقس السريعة!
- الارتفاع: 115 متراً / 377 قدماً
- المساحة: 320 كيلومتراً مربعاً/ 123,553 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: متر واحد / 3.3 قدماً
- أعمق نقطة فيها: متران / 6.6 قدماً
بحيرة آخنزيه
بحيرة آخنزيه هي الأكبر بين بحيرات تيرول وأفضلها تجهيزاً للإبحار. هنا، يمكن توقع رياح خفيفة من الجنوب في الصباح، ورياح قوية من الشمال في فترة الظهيرة. هذا وتُعتبر البحيرة مناسبة للبحّارة من جميع مستويات المهارة – من المبتدئين إلى المحترفين، كما تُقام فيها سباقات دولية للقوارب الشراعية.
- الارتفاع: 929 متراً / 3,048 قدماً
- المساحة: 6.8 كيلومتراً مربعاً/ 2.62 قدماً مربعاً
- متوسط عمق الماء: 67 متراً / 219 قدماً
- أعمق نقطة فيها: 133 متراً / 436 قدماً
بحيرة بلانزيه وبحيرة هيترفانغر
بلانزيه هي ثاني أكبر بحيرة طبيعية في تيرول، وتغذيها بحيرة هيترفانغر التي ترتبط بها عبر قناة ضيقة. تقع البحيرة التي تشبه المضيق البحري بين التلال المغطاة بالغابات في جبال زفيسل وشبيسبيرغ، وقد سبق أن حظيت بإعجاب الإمبراطور ماكسيميليان الأول ملك النمسا نظراً لكثافة أسماكها وتنوعها الكبير.
- الارتفاع: 976 متراً / 3,202.1 قدم
- المساحة: 2.87 كيلومتراً مربعاً/ 1.11 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 76.5 متراً / 251 قدماً
بحيرة كونستانس
كونستانس هي ثالث أكبر بحيرة داخلية في أوروبا، وهي تُعتبر جنة لمحبي الإبحار، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، إذ تحيط بها مناظر طبيعية خلابة، بينما توفر النسمات الخفيفة بيئة مثالية لمن يبدأون تجربتهم الأولى في الإبحار، وتقدّم الرياح القوية والأمواج المناسبة، تحدياً مثيراً لمَن يبحثون عن المغامرة. أما المحظوظون الذين يمتلكون شهادة إبحار، فيمكنهم الاستفادة من العديد من محطات تأجير القوارب المنتشرة حول البحيرة.
- الارتفاع: 395 متراً / 1,295 قدماً
- المساحة: 536 كيلومتراً مربعاً/ 207 قدماً مربعاً
- أعمق نقطة فيها: 251 متراً / 823 قدماً
قد يفاجئك الأمر، لكن الحقيقة أن الإبحار ممكناً في فيينا!
يُسمح بالإبحار في نهر "الدانوب القديم العلوي"، و"الدانوب القديم السفلي"، و"الدانوب الجديد".
هذا وتضم فيينا 7 نوادٍ للإبحار و3 مدارس للإبحار، حيث تُقدَّم دورات تدريبية للمبتدئين والمحترفين، بالإضافة إلى خدمات تأجير المعدات.
ومن هنا، يمكنك الجمع بين عطلتك في المدينة ويوم ممتع على النهر، أو حجز دورة إبحار للمبتدئين تستمر لمدة 3 أيام.
قواعد الإبحار في بحيرات النمسا
- تحقق دائماً من الطقس: إذ يمكن أن تحدث العواصف الرعدية والرياح القوية بسرعة في المناطق الجبلية، التي تصبح عندها خطيرة.
- التأكد من توفر المعدات المناسبة.
- البقاء ضمن المناطق المخصصة لنوع الرياضات المائية الخاص بك.
- تعرف على قواعد التنقل.
- احترام التسلسل الهرمي لمستخدمي البحيرة: الذين يعملون بطاقة الرياح، والذين يعملون بالطاقة البشرية، والذين يعملون بمحركات.
- حافظ على مسافة آمنة واحترم سلامة كل من يشاركك البحيرة.
- انتبه إلى إشارات المرور على الماء: العوامات، العلب، العلامات.
- احصل على معلومات عن مستويات المياه والتيارات قبل دخولك المياه.
- يرجى المحافظة على البيئة واصطحاب القمامة معك دائماً، أو رميها في الصناديق المتوفرة.
