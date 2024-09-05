يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام، أو باستخدام المصعد، أو باستخدام "تاكسي توبوغان"، وعندما تصل، ستجد أكواخاً مريحة، ومسارات تزلج رائعة، ومنظراً جميلاً للاستمتاع به

الشعب النمساوي يحب الشتاء، فهو يعني الوقت العائلي، الطعام اللذيذ، والكثير من المرح في هواء الجبل المنعش، وأفضل طريقة للاستمتاع بكل ذلك تكمن في قضاء يوم من التزحلق على لوح التوبوغان.

يحظى التزحلق على لوح التوبوغان بشعبية كبيرة في النمسا لهذا السبب بالذات، حيث تفتخر معظم مناطق جبال الألب بمسارات التزلج المتطورة! لكن الأمر لا يقتصر على الجبال فقط، ففي فيينا على سبيل المثال، توجد طرق للتزحلق على التلال وفي الحدائق وعلى مشارف المدينة.

إذا اخترت المشي، يمكن أن يكون التزحلق على الثلج تمريناً رائعاً، حيث يساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية قبل أن تستقر في أسفل الجبل بين الأشجار. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال صغار أو الذين لا يريدون المشي ببساطة، غالباً ما يكون هناك مصعد أو "تاكسي توبوغان" لنقل الجميع إلى القمة. أياً كان اختيارك لصعود الجبل، فغالباً ما ستحظى بإطلالة بانورامية خلابة على الجبال المحيطة.

وبالطبع، هذا ليس كل ما ستجده في الأعلى، فعادةً ستجد ستصادف كوخاً جبلياً نمساوياً أصيلًا حيث يمكنك التوقف لتناول المأكولات النمساوية مثل كاسربريسكنوديلزوب (حساء زلابية الجبن) أو كايسرشمارين (الفطائر المقطعة مع صلصة التفاح والسكر البودرة) قبل الانطلاق في رحلة مليئة بالإثارة نحو الأسفل! وتذكر أنه من الصعب أن تجد تجربة شتوية نمساوية أكثر أصالة!