التزحلق على لوحة التوبوغان في النمسا
انزلق بسرعة كبيرة من نقطة مرتفعة للغاية- إنه نشاط ممتع لكل أفراد الأسرة!
الشعب النمساوي يحب الشتاء، فهو يعني الوقت العائلي، الطعام اللذيذ، والكثير من المرح في هواء الجبل المنعش، وأفضل طريقة للاستمتاع بكل ذلك تكمن في قضاء يوم من التزحلق على لوح التوبوغان.
يحظى التزحلق على لوح التوبوغان بشعبية كبيرة في النمسا لهذا السبب بالذات، حيث تفتخر معظم مناطق جبال الألب بمسارات التزلج المتطورة! لكن الأمر لا يقتصر على الجبال فقط، ففي فيينا على سبيل المثال، توجد طرق للتزحلق على التلال وفي الحدائق وعلى مشارف المدينة.
إذا اخترت المشي، يمكن أن يكون التزحلق على الثلج تمريناً رائعاً، حيث يساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية قبل أن تستقر في أسفل الجبل بين الأشجار. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال صغار أو الذين لا يريدون المشي ببساطة، غالباً ما يكون هناك مصعد أو "تاكسي توبوغان" لنقل الجميع إلى القمة. أياً كان اختيارك لصعود الجبل، فغالباً ما ستحظى بإطلالة بانورامية خلابة على الجبال المحيطة.
وبالطبع، هذا ليس كل ما ستجده في الأعلى، فعادةً ستجد ستصادف كوخاً جبلياً نمساوياً أصيلًا حيث يمكنك التوقف لتناول المأكولات النمساوية مثل كاسربريسكنوديلزوب (حساء زلابية الجبن) أو كايسرشمارين (الفطائر المقطعة مع صلصة التفاح والسكر البودرة) قبل الانطلاق في رحلة مليئة بالإثارة نحو الأسفل! وتذكر أنه من الصعب أن تجد تجربة شتوية نمساوية أكثر أصالة!
أفضل 5 مسارات للتزحلق على الثلج في النمسا
التزحلق ليلاً على ألواح التوبوغان في كارينثيا
الاستمتاع ليلا على ألواح التوبوغان في كارينثيا: متعة التزحلق
في منطقة منتزه هوهي تاورن الوطني، ستجد مسارات تزلج مُجهزة بشكل جيد. ولأولئك الذين يبحثون عن المزيد من المغامرة: هناك أيضاً طرق للتزلج الليلي.
منطقة ناسفيلد- بريسيغير زيه
نزهة هادئة في البداية تهيئ الأجواء ليوم مليء بالمرح! ولا تنسى أن خدمة تأجير زلاجات التوبوغان تتوفر عند مدخل المسارات.
منطقة كاتشبيرغ ليسر- مالتاتال
التزحلق على الثلج هو جزء لا يتجزأ من كل عطلة شتوية في منطقة كاتشبيرغ في كارينثيا. هنا ستجد مسارات طبيعية للتزلج في الوادي وعلى الجبال
التزحلق على ألواح التوبوغان في النمسا العليا
مسار تروكنتان للتزحلق على الثلج في باد غويزرن
استضافت مدينة باد غويزرن بالفعل بطولة العالم لمتسابقي التزحلق الطبيعي الجريئين، وكان مضمار تروكنتان أحد أبرز معالم هذا الحدث.
مسار زوتنسبيرغ الطبيعي للتزحلق على ألواح التوبوغان
التزحلق على ألواح التوبوغان في سالزبورغرلاند
منطقة فيلدكوجيل
يا لها من مغامرة مذهلة! هنا ستجد أطول مسار للتزحلق في العالم مُضاء بالأنوار، إذ يبلغ طوله 14 كيلومتراً، ويتسم بانحدار رأسي يبلغ 1300 متر، وهو مضاء حتى الساعة العاشرة مساء
فيرفنفينغ
الرياضة صعوداً بسرعة والنزول بسرعة - هذا هو الشعار لمسار التزلج الطبيعي الذي يحتوي على العديد من المنعطفات الحادة. أما إذا كنت تفضل رحلة مريحة إلى القمة، يمكنك طلب "تاكسي
فاغرين-كلاينارل
هذا المسار الطبيعي للتزحلق، الذي يقع على ارتفاع 1758 متراً فوق مستوى سطح البحر ويمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام، هو الأطول في منطقة سالزبورغ سبورتفيلت. يمكنك استئجار ا
منطقة تسيل أم زيه كابرون
سواء كان ذلك خلال النهار مع العائلة أو في المساء في تجربة توبوغان رومانسية تحت ضوء القمر، ستضمن لك المسارات المختلفة للتزحلق، الكثير من المتعة والمرح.
سالزبورغر سالاختال
في وادي سالزبورغ سالاختال، توجد مسارات طبيعية للتزحلق على الثلج بطول يقارب 10 كيلومترات، بالإضافة إلى محطات لتأجير المعدات المناسبة.
التزحلق على ألواح التوبوغان في النمسا السفلى
مسار سيميرينغ أدفينتشر توبوغانينغ
يُعدّ مسار سيميرينغ أدفينتشر توبوغانينغ الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، مع الأنفاق وتأثيرات الإضاءة السحرية، جبلًا سحرياً بكل معنى الكلمة.
التزحلق على الثلج في أنابيرغ
يُعدّ مضمار التزلج الطبيعي الجميل على جبل تيرولركوغل مكاناً هادئاً بعيداً عن صخب منطقة التزلج. يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام في حوالي ساعتين.
التزحلق على ألواح التوبوغان في ستيريا
منطقة شلادمينغ- داخشتاين
ربما تكون رياضة التزحلق على الثلج - إلى جانب التزلج - هي الرياضة الأكثر شعبية في المنطقة. وأولئك الذين يحبون التزحلق أثناء النهار سوف يشعرون حتماً بسعادة غامرة أثناء التز
ريتيسبيرغ
استمتع بمسار التزحلق المضاء بطول 3.5 كيلومتر ليلاً. فهنا، يأخذك التلفريك إلى الأعلى، حيث تتوفر خدمة استئجار الزلاجات ومحطات لتناول المرطبات.
التزحلق على ألواح التوبوغان في تيرول
تسيليرتال
سواء كنت تحت أشعة الشمس أو تحت سماء مرصعة بالنجوم: يضم تسيلرتال 48 كيلومتراً من مسارات التزحلق، 28 كيلومتراً منها مضاءة ليلاً.
شتوبايتال
يحتوي وادي شتوباي على 12 مساراً للتزحلق تم منحها "ختم الموافقة على سباق التزحلق الطبيعي"، ويبقى العديد منها مفتوحاً ليلاً أو نهاراً!
تيرول أوبرلاند
تُعد ناودرس موطناً لأطول مسار للتزحلق في تيرول بطول 8 كيلومترات. هذا ويوجد هنا تلفريك ينقلك إلى القمة على ارتفاع 2200 متر (تتوفر هنا خدمة استئجار الزلاجات).
نصائح حول الاستدامة
- اختر منتجعات التزلج المستدامة
- قم بحجز فنادق صديقة للبيئة
- اقضي إجازتك الشتوية في مزرعة عضوية
- سافر بالقطار
- استخدم خيارات النقل المستدامة في منطقة التزلج
- استأجر معدات التزلج المطابقة للمعايير البيئية
- ابق على المسارات المخصصة (للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية!)
- استمتع بالأطعمة الإقليمية والموسمية والعضوية
- جرب الأنشطة الشتوية البطيئة
التزحلق على ألواح التوبوغان في فورارلبرغ
محمية غروسس فالسرتال الحيوية
في زونتاغ-شتاين، يؤدي مسار التزحلق الذي يبلغ طوله 4.8 كيلومتراً من المحطة العليا للتلفريك، عبر العديد من مناطق جبال الألب إلى المحطة العليا لمصعد الجندول.
Laterns
يوجد هنا منحدر يبلغ ارتفاعه 355 متراً عليك تجاوزه على هذا المسار المتنوع الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات. يمكنك الوصول إلى نقطة البداية بسهولة عن طريق القطار أو سيراً على الأق
بريغنزرفالد
تُعتبر مسارات التزلج الطبيعية في بريغنزرفالد ممتعة للأطفال أثناء النهار كما هي الحال بالنسبة لمجموعات الأصدقاء الذين يتزحلقون مندفعين نحو الوادي في المساء.