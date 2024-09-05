التزحلق على لوحة التوبوغان في النمسا
انزلق بسرعة كبيرة من نقطة مرتفعة للغاية- إنه نشاط ممتع لكل أفراد الأسرة!

يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام، أو باستخدام المصعد، أو باستخدام "تاكسي توبوغان"، وعندما تصل، ستجد أكواخاً مريحة، ومسارات تزلج رائعة، ومنظراً جميلاً للاستمتاع به

الشعب النمساوي يحب الشتاء، فهو يعني الوقت العائلي، الطعام اللذيذ، والكثير من المرح في هواء الجبل المنعش، وأفضل طريقة للاستمتاع بكل ذلك تكمن في قضاء يوم من التزحلق على لوح التوبوغان.

يحظى التزحلق على لوح التوبوغان بشعبية كبيرة في النمسا لهذا السبب بالذات، حيث تفتخر معظم مناطق جبال الألب بمسارات التزلج المتطورة! لكن الأمر لا يقتصر على الجبال فقط، ففي فيينا على سبيل المثال، توجد طرق للتزحلق على التلال وفي الحدائق وعلى مشارف المدينة.

إذا اخترت المشي، يمكن أن يكون التزحلق على الثلج تمريناً رائعاً، حيث يساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية قبل أن تستقر في أسفل الجبل بين الأشجار. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال صغار أو الذين لا يريدون المشي ببساطة، غالباً ما يكون هناك مصعد أو "تاكسي توبوغان" لنقل الجميع إلى القمة. أياً كان اختيارك لصعود الجبل، فغالباً ما ستحظى بإطلالة بانورامية خلابة على الجبال المحيطة.

وبالطبع، هذا ليس كل ما ستجده في الأعلى، فعادةً ستجد ستصادف كوخاً جبلياً نمساوياً أصيلًا حيث يمكنك التوقف لتناول المأكولات النمساوية مثل كاسربريسكنوديلزوب  (حساء زلابية الجبن) أو كايسرشمارين (الفطائر المقطعة مع صلصة التفاح والسكر البودرة) قبل الانطلاق في رحلة مليئة بالإثارة نحو الأسفل! وتذكر أنه من الصعب أن تجد تجربة شتوية نمساوية أكثر أصالة!

التزحلق ليلاً على ألواح التوبوغان في كارينثيا

الاستمتاع ليلا على ألواح التوبوغان في كارينثيا: متعة التزحلق

في منطقة منتزه هوهي تاورن الوطني، ستجد مسارات تزلج مُجهزة بشكل جيد. ولأولئك الذين يبحثون عن المزيد من المغامرة: هناك أيضاً طرق للتزلج الليلي.

التزحلق ليلا على ألواح التوبوغان

منطقة ناسفيلد- بريسيغير زيه

نزهة هادئة في البداية تهيئ الأجواء ليوم مليء بالمرح! ولا تنسى أن خدمة تأجير زلاجات التوبوغان تتوفر عند مدخل المسارات.

منطقة ناسفيلد- بريسيغير زيه

منطقة كاتشبيرغ ليسر- مالتاتال

التزحلق على الثلج هو جزء لا يتجزأ من كل عطلة شتوية في منطقة كاتشبيرغ في كارينثيا. هنا ستجد مسارات طبيعية للتزلج في الوادي وعلى الجبال

منطقة كاتشبيرغ ليسر- مالتاتال

التزحلق على الثلج في باد كلاينكيرخهايم

ما الذي تفضله: التزحلق على الثلج خلال النهار أم ركوب التوبوغان تحت ضوء القمر ليلًا؟ أم أنك تفضل رحلة سريعة على مسار البوبشلي السريع في كايزربورغ؟

التزحلق على الثلج في باد كلاينكيرخه

التزحلق على ألواح التوبوغان في النمسا العليا

مسار تروكنتان للتزحلق على الثلج في باد غويزرن

استضافت مدينة باد غويزرن بالفعل بطولة العالم لمتسابقي التزحلق الطبيعي الجريئين، وكان مضمار تروكنتان أحد أبرز معالم هذا الحدث.

مسار تروكنتان للتزحلق

مسار زوتنسبيرغ الطبيعي للتزحلق على ألواح التوبوغان

استضافت مدينة باد غويزرن بالفعل بطولة العالم لمتسابقي التزحلق الطبيعي الجريئين، وكان مضمار تروكنتان أحد أبرز معالم هذا الحدث.

مسار زوتنسبيرغ الطبيعي للتزحلق

مسار هينترشتودر الطبيعي للتزحلق على ألواح التوبوغان

ليس بعيداً عن وسط المدينة يوجد منطقة تزحلق طبيعية، وهي مضاءة حتى الساعة 11 مساءً، وهي تضمن متعة التزلج للجميع، سواءً خلال النهار أم في الليل.

مسار هينترشتودر الطبيعي للتزحلق

التزحلق على ألواح التوبوغان في سالزبورغرلاند

منطقة فيلدكوجيل

يا لها من مغامرة مذهلة! هنا ستجد أطول مسار للتزحلق في العالم مُضاء بالأنوار، إذ يبلغ طوله 14 كيلومتراً، ويتسم بانحدار رأسي يبلغ 1300 متر، وهو مضاء حتى الساعة العاشرة مساء

منطقة فيلدكوجيل

فيرفنفينغ

الرياضة صعوداً بسرعة والنزول بسرعة - هذا هو الشعار لمسار التزلج الطبيعي الذي يحتوي على العديد من المنعطفات الحادة. أما إذا كنت تفضل رحلة مريحة إلى القمة، يمكنك طلب "تاكسي

فيرفنفينغ

فاغرين-كلاينارل

هذا المسار الطبيعي للتزحلق، الذي يقع على ارتفاع 1758 متراً فوق مستوى سطح البحر ويمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام، هو الأطول في منطقة سالزبورغ سبورتفيلت. يمكنك استئجار ا

فاغرين-كلاينارل

منطقة تسيل أم زيه كابرون

سواء كان ذلك خلال النهار مع العائلة أو في المساء في تجربة توبوغان رومانسية تحت ضوء القمر، ستضمن لك المسارات المختلفة للتزحلق، الكثير من المتعة والمرح.

منطقة تسيل أم زيه كابرون

سالزبورغر سالاختال

في وادي سالزبورغ سالاختال، توجد مسارات طبيعية للتزحلق على الثلج بطول يقارب 10 كيلومترات، بالإضافة إلى محطات لتأجير المعدات المناسبة.

سالزبورغر سالاختال

منطقة زالباخ

استمتع بالتزحلق على الثلج في ثلاثة مسارات مختلفة: شبييلبرغهاوس، ميسالم، أو ريتيركوغل، حيث توجد أيضاً مسارات للتزحلق ليلاً مع إضاءة كاشفة.

منطقة زالباخ

التزحلق على ألواح التوبوغان في النمسا السفلى

مسار سيميرينغ أدفينتشر توبوغانينغ

يُعدّ مسار سيميرينغ أدفينتشر توبوغانينغ الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، مع الأنفاق وتأثيرات الإضاءة السحرية، جبلًا سحرياً بكل معنى الكلمة.

مسار سيميرينغ أدفينتشر توبوغانينغ

التزحلق على الثلج في أنابيرغ

يُعدّ مضمار التزلج الطبيعي الجميل على جبل تيرولركوغل مكاناً هادئاً بعيداً عن صخب منطقة التزلج. يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام في حوالي ساعتين.

التزحلق على الثلج في أنابيرغ

سانت كورونا أم في فيكسل

يشمل الدخول إلى عالم أرض مغامرات الشتاء فيكسل أرينا، جميع محبي التزحلق على الثلج، حيث يمكنهم قضاء اليوم بأكمله على مسار التزحلق.

سانت كورونا أم في فيكسل

التزحلق على ألواح التوبوغان في ستيريا

منطقة شلادمينغ- داخشتاين

ربما تكون رياضة التزحلق على الثلج - إلى جانب التزلج - هي الرياضة الأكثر شعبية في المنطقة. وأولئك الذين يحبون التزحلق أثناء النهار سوف يشعرون حتماً بسعادة غامرة أثناء التز

منطقة شلادمينغ- داخشتاين

ريتيسبيرغ

استمتع بمسار التزحلق المضاء بطول 3.5 كيلومتر ليلاً. فهنا، يأخذك التلفريك إلى الأعلى، حيث تتوفر خدمة استئجار الزلاجات ومحطات لتناول المرطبات.

ريتيسبيرغ

غالستربيرغ

إذا كنت تحلم باختبار سحر الشتاء على مسار التزحلق الطبيعي الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، فإن غالستربيرغ هو المكان المناسب لك تماماً: فهنا سيكون المسار الشديد الانزلاق والمتعر

غالستربيرغ

التزحلق على ألواح التوبوغان في تيرول

تسيليرتال

سواء كنت تحت أشعة الشمس أو تحت سماء مرصعة بالنجوم: يضم تسيلرتال 48 كيلومتراً من مسارات التزحلق، 28 كيلومتراً منها مضاءة ليلاً.

تسيليرتال

شتوبايتال

يحتوي وادي شتوباي على 12 مساراً للتزحلق تم منحها "ختم الموافقة على سباق التزحلق الطبيعي"، ويبقى العديد منها مفتوحاً ليلاً أو نهاراً!

شتوبايتال

تيرول أوبرلاند

تُعد ناودرس موطناً لأطول مسار للتزحلق في تيرول بطول 8 كيلومترات. هذا ويوجد هنا تلفريك ينقلك إلى القمة على ارتفاع 2200 متر (تتوفر هنا خدمة استئجار الزلاجات).

تيرول أوبرلاند

إشغل

يتم إغلاق مسار إشغل للتزحلق الليلي في سيلفريتاباهن أثناء النهار، ولكن في الليل يمكنك ركوب مسافة 7 كيلومترات من المنحدرات من ارتفاع 2320 متراً.

إشغل

نصائح حول الاستدامة

كيف يمكننا الموازنة بين عطلات الشتاء وتغير المناخ؟

-  اختر منتجعات التزلج المستدامة

- قم بحجز فنادق صديقة للبيئة

- اقضي إجازتك الشتوية في مزرعة عضوية

- سافر بالقطار

- استخدم خيارات النقل المستدامة في منطقة التزلج

- استأجر معدات التزلج المطابقة للمعايير البيئية

- ابق على المسارات المخصصة (للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية!)

- استمتع بالأطعمة الإقليمية والموسمية والعضوية

- جرب الأنشطة الشتوية البطيئة

الاستدامة في عطلات الشتاء

التزحلق على ألواح التوبوغان في فورارلبرغ

محمية غروسس فالسرتال الحيوية

في زونتاغ-شتاين، يؤدي مسار التزحلق الذي يبلغ طوله 4.8 كيلومتراً من المحطة العليا للتلفريك، عبر العديد من مناطق جبال الألب إلى المحطة العليا لمصعد الجندول.

محمية غروسس فالسرتال الحيوية

Laterns

يوجد هنا منحدر يبلغ ارتفاعه 355 متراً عليك تجاوزه على هذا المسار المتنوع الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات. يمكنك الوصول إلى نقطة البداية بسهولة عن طريق القطار أو سيراً على الأق

لاترنز

بريغنزرفالد

تُعتبر مسارات التزلج الطبيعية في بريغنزرفالد ممتعة للأطفال أثناء النهار كما هي الحال بالنسبة لمجموعات الأصدقاء الذين يتزحلقون مندفعين نحو الوادي في المساء.

بريغنزرفالد

غولم أم مونتافون

استمتع على المنعطفات! فمسار التزحلق الطبيعي هذا والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، يشتمل على 21 منعطفاً حادا وانحدارا بزاوية إلى 13%. وتذكر أن تأجير الزلاجات متاح في فاندانس.

غولم أم مونتافون

أسئلة شائعة

يقع أطول مسار تزحلق على ألواح التوبوغان مضاء في العالم في فيلدكوغل أرينا في سالزبورغرلاند، حيث يمتاز بطول يبلغ 14 كيلومتراً، وفارق ارتفاع يصل إلى 1300 متر، كما يبقى مضاءً حتى الساعة 10 مساءً.

فيلدكوغل- أرينا

نعم، يمكنك بالفعل ممارسة رياضة التزحلق على ألواح التوبوغان في فيينا، إذ يوجد بالمدينة العديد من تلال التزحلق التي يمكن استخدامها إذا كان هناك ما يكفي من الثلوج. وتشمل الأماكن الشعبية:

• نقطة هوهي فارت

• يويزويتنفيسي في براتر

• تلة بيت القهوة في دهنيبارك

• حدائق سبا أوبرلا

• شافبيرغ

• حديقة قصر بوتزلينسدورف

• كوبنزل / أم هيميل

• حديقة حيوان لاينز

• توركينشانزبارك

التزحلق على ألواح التوبوغان في فيينا

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في سالزبروغرلاند

·        فيلدكوغل- أرينا

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في تيرول

·        مسار مون توبوغان رن شول

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في ستيريا

·        مسار هوشفورزن الطبيعي، شلادمينغ

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في النمسا العليا

·        مسار زوتنسبيرغ الطبيعي، روسيناو

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في النمسا السفلى

·        مسار سيميرينغ أدفنتشر توبوغان

التزحلق الليلي على ألواح التوبوغان في فوارالبرغ

·        نايت توبوغان سفاري في براندنيترال

