فنادق العائلات
توفر فنادق العائلات في النمسا بيئة مثالية لتجارب مشتركة ملهمة. لا جدول صارم هنا – فقط مساحة واسعة للعيش بعفوية ومتعة. قد تقضون بعد الظهر على مسار الأقدام الحافية، أو تلعبون ألعاب الطاولة على الترّاس المشمس، أو تطبخون معاً باستخدام مكونات طازجة من حديقة الفندق الخاصة – فالسعادة العائلية غالباً ما تكمن في لحظات الحياة البسيطة.
العطلة العائلية في النمسا ليست مجرد استراحة، بل هي وقت ثمين تقضونه معاً، يقرّبكم أكثر كأسرة ويخلق ذكريات تدوم عبر الأجيال.
فنادق على ضفاف البحيرات
تضيف المياه دائماً عنصراً من المرح لمغامرات العائلة، حيث تتيح لكم ممارسة السباحة، القيام برحلة بالقارب، أو حتى جمع الحصى الجميلة على الشاطئ. ستُتاح لكم أيضاً فرصة القيام بجولات بصحبة مرشدين، والمشي على المسارات الهادئة على ضفاف البحيرة، وزيارة أماكن الاستحمام المناسبة للعائلات، هذا فيما تشكّل المناظر الطبيعية الخلّابة الخلفية المثالية للهدوء والاسترخاء، ولخوض مغامرات صغيرة، لتخلق لحظات عائلية ثمينة تبقى في الذاكرة.
توصياتنا
فنادق تقع مباشرةً بجانب البحيرة
فنادق في الجبال
اكتشفوا عالم الجبال، تنفّسوا الهواء النقي لجبال الألب، واستمتعوا بالطبيعة بكل حواسكم. تُعتبر فنادق العائلات في الجبال نقطة الانطلاق المثالية لمغامرات لا تُنسى. اذهبوا في نزهة لطيفة برفقة حيوانكم المفضّل (ولا، ليس بالضرورة أن يكون كلباً)، استمتعوا بملعب المغامرات المحاط بالمروج الألبية المزهرة، أو انغمسوا في مجرى جبلٍ صافي كالبلور. تبدأ المغامرة التالية على عتبة فندقكم مباشرة. اتركوا وراءكم ضغوط الحياة اليومية – فالوقت الذي تقضونه معاً هو الأهم، وهو ما يصنع ذكريات تدوم.
فنادق يمكنك التزلج منها وإليها مباشرة
هل ترغب بالانتقال من وجبة الفطور مباشرةً إلى المنحدرات؟ هذا ليس مستحيلاً، ففنادق العائلات القريبة من مسارات التزلج، تجعل العطلات الشتوية مريحة ومليئة باللحظات التي لا تُنسى. لا مشي طويل، ولا حمل للمعدات عبر الثلوج – فقط دورات مشتركة على المنحدرات المهيأة بعناية في منتجعات التزلج العائلية بالنمسا. استمتعوا بالتزلج نزولاً معاً، خذوا استراحة مستحقة على ترّاس كوخ مشمس مع أطباق محلية، أو ابنوا أكبر رجل ثلج يمكنكم تخيله. بعد يوم مليء بالمغامرات، تنتظركم الصالونات المريحة، ونيران المدفأة المتألقة، وكوب من الكاكاو الساخن – لحظات مثالية لعطلة عائلية لا تُنسى وسط الثلوج.
توصياتنا
