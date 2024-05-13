عطلات في المزرعة
حيث يمكنك أن تختبر الأصالة الإقليمية والتقاليد الحية والدفء وسط الطبيعة الخلابة

تشكل الطبيعة، الاسترخاء والاستدامة الركيزة الأساسية لقضاء العطلات في المزرعة، حيث سيجد الضيوف الذين يحبون الحياة الريفية، سعادتهم المطلقة هنا.

العطلات الريفية

للذين تتوق قلوبهم إلى الأجواء الريفية بين المروج والحقول، والأبقار التي ترعى في المراعي، والماعز الفضولي عند الأسوار، لا يوجد ما هو أجمل من قضاء عطلة في مزرعة جبلية.

في الواقع، قد لا يحتاج الضيوف حتى إلى مغادرة المزرعة نظراً لتنوع الأنشطة المتاحة فيها، إذ يمكن أن يبدأ يومك بمساعدة المزارعين في توجيه الأبقار نحو المراعي أو جمع البيض من حظيرة الدجاج. وربما ترغب في زيارة حديقة المزرعة، حيث يشرح المزارع بنفسه فوائد الأزهار والأعشاب وخصائصها العلاجية. وتتواصل التجارب بأنشطة تربطك بالطبيعة وجوهر السياحة المستدامة، لتكون تجربة فريدة تمزج بين الجمال والانسجام مع الأرض.

فالعطلة في المزرعة تمثل الأصالة والبساطة والدفء، حيث تتيح للضيوف الانغماس في الحياة اليومية لأسر المزارعين، مما يجعل الإقامة في المزرعة تجربة ممتعة ومريحة تبقى عالقة في الذاكرة.

مزارع العطلات- مصممة لتلبية كل الرغبات

تتمتع جميع المزارع التي توصي بها جمعية "فارم هوليدايز" بشهادة الجودة، حيث تمتاز كل مزرعة بموقع جميل فريد من نوعه، وسط المناظر الطبيعية المتنوعة في النمسا.
زيارة المنتجين

الطعام والمشروبات في المزارع

لا يقتصر قضاء العطلة في مزرعة في النمسا على اختبار تجربة مثالية من الراحة والاسترخاء، بل يشمل أيضاً الاستمتاع بالطعام والشراب من مصدرهما الأصلي. ففي المزارع تتم زراعة أجود المنتجات، حيث تنضج الفواكه والخضروات والأعشاب تحت أشعة الشمس إلى أن تكتسب نكهات رائعة. هذا ويتم إعداد الخبز الطازج ومنتجات الألبان وعصائر الفاكهة وغيرها من الأطباق المحلية مباشرةً في المزرعة، مما يتيح للضيوف فرصة استكشاف المذاقات الأصلية، ومعرفة كيفية تحضير الأطباق التقليدية بلمسة أصيلة تجمع بين النكهة والغنى.

من ناحية ثانية، تُعتبر مطابخ المزارع بمثابة كنوز تعكس الأصالة والاستدامة، حيث يحمل كل طبق حكاية فريدة من نوعها. ومن هنا، تدعو عطلة المزرعة الزوار للانضمام إلى تقليد طويل من الاستمتاع بالطعام، مع تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المسؤولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

نصائح حول المزارع في الأرياف الجميلة

تتميز جميع مواقع المزارع التي تم اختبار جودتها بجمال لا يضاهى. فهي تقع وسط مناظر طبيعية جبلية في الغالب، وتوفر العديد من الإطلالات الرائعة. وفيما يلي بعض الأمثلة.

مزرعة العطلات غوتزباورنهوف في سالزبورغرلاند

مزرعة المستوطنين في تيرول

بلايكنيرباور في النمسا العليا، سالزكامرغوت

فاينكس كيليرستوكل في جنوب بورغنلاند

سونينهوف مورير في فورارلبرغ

ستورم-أرشهوف في كارينثيا

بولاورهوف في ستيريا

فينزرهوف كوسلر في منطقة فاينفيرتيل في النمسا السفلى

حماية المناخ

لماذا تُعتبر عطلة المزرعة مستدامة؟

تُعتبر العطلات في المزارع مثالاً رئيسياً للسفر المستدام، حيث تدعم البيئة مفهوم المنتجات الإقليمية والجوانب الاجتماعية والثقافية:

مسافات نقل قصيرة: فالأغذية الإقليمية ومسافات النقل القصيرة، تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الحفاظ على المواطن الطبيعية: تساعد الزراعة في الحفاظ على المواطن الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واستدامة النظم البيئية الصحية.

كفاءة الموارد: تمارس العديد من المزارع إدارة دقيقة للمياه والطاقة والموارد المحدودة، وتبني اقتصاداً دائرياً، من طعام صحي، ونباتات صحية، وتربة صحية، وتربية حيوانية أخلاقية على مدى 365 يوماً في السنة.

دعم الثقافة والاقتصاد المحليين: تساهم العطلات في المزارع في تعزيز الثقافة والاقتصاد المحليين من خلال الحفاظ على أنماط الحياة والحرف التقليدية.

أسئلة وأجوبة شائعة

الاتصال بالطبيعة: يمكن للضيوف الانغماس في الحياة الريفية وتجربة الطبيعة عن كثب، حيث توفر العطلة في المزرعة استراحة من الحياة اليومية، مع هواء نقي ومناظر طبيعية خلابة.
المنتجات المحلية: يتم تقديم منتجات طازجة وغالباً ما تكون عضوية مباشرةً من المزرعة، مما يشكّل دليلاً على أن الطعام الصحي يمكن أن يكون ممتعاً. هذا وتقدم العديد من المزارع أيضاً دروساً خاصة في الطهي.
الأصالة: تتميز عطلات المزارع بالأصالة والتقاليد، حيث يمكن للضيوف التفاعل مع الحياة الريفية والتعرف على العادات والحرف التقليدية.
الاسترخاء والهدوء: البيئة الهادئة للمزرعة مثالية للاسترخاء وتقليل التوتر.
فرص تعليمية: تقدم العديد من المزارع برامج تعليمية حول الزراعة المستدامة وعلم البيئة وحماية البيئة.
مناسبة للعائلات: المزارع عادةً ما تكون صديقة للأطفال، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية وتجارب مع الحيوانات تناسب جميع الأعمار.

في مزارع العطلات يمكنك أن تعيش تجارب مميزة تشمل التقرّب من الحيوانات، التعرّف على الأعشاب المختلفة، تعلّم إعداد الخبز مع زوجة المزارع، والمساعدة في الأعمال المنزلية، واللعب مع الأطفال. فقضاء العطلة في مزرعة مناسبة للأطفال، عادةً ما تكون بمثابة تجربة مثالية لكل أفراد الأسرة.

تتوفر المزارع المتاحة أمام الجميع في جميع أنحاء النمسا، حيث يضمن تصميمها المدروس والتفاصيل المنسقة بعناية في الغرف والشقق السياحية، أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بعطلة في المزرعة. كما توفر العديد من المزارع أنشطة خالية من العوائق سواء في الداخل أم في الخارج.

