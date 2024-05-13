تشكل الطبيعة، الاسترخاء والاستدامة الركيزة الأساسية لقضاء العطلات في المزرعة، حيث سيجد الضيوف الذين يحبون الحياة الريفية، سعادتهم المطلقة هنا.

العطلات الريفية

للذين تتوق قلوبهم إلى الأجواء الريفية بين المروج والحقول، والأبقار التي ترعى في المراعي، والماعز الفضولي عند الأسوار، لا يوجد ما هو أجمل من قضاء عطلة في مزرعة جبلية.

في الواقع، قد لا يحتاج الضيوف حتى إلى مغادرة المزرعة نظراً لتنوع الأنشطة المتاحة فيها، إذ يمكن أن يبدأ يومك بمساعدة المزارعين في توجيه الأبقار نحو المراعي أو جمع البيض من حظيرة الدجاج. وربما ترغب في زيارة حديقة المزرعة، حيث يشرح المزارع بنفسه فوائد الأزهار والأعشاب وخصائصها العلاجية. وتتواصل التجارب بأنشطة تربطك بالطبيعة وجوهر السياحة المستدامة، لتكون تجربة فريدة تمزج بين الجمال والانسجام مع الأرض.

فالعطلة في المزرعة تمثل الأصالة والبساطة والدفء، حيث تتيح للضيوف الانغماس في الحياة اليومية لأسر المزارعين، مما يجعل الإقامة في المزرعة تجربة ممتعة ومريحة تبقى عالقة في الذاكرة.