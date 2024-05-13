عطلات في المزرعة
حيث يمكنك أن تختبر الأصالة الإقليمية والتقاليد الحية والدفء وسط الطبيعة الخلابة
العطلات الريفية
للذين تتوق قلوبهم إلى الأجواء الريفية بين المروج والحقول، والأبقار التي ترعى في المراعي، والماعز الفضولي عند الأسوار، لا يوجد ما هو أجمل من قضاء عطلة في مزرعة جبلية.
في الواقع، قد لا يحتاج الضيوف حتى إلى مغادرة المزرعة نظراً لتنوع الأنشطة المتاحة فيها، إذ يمكن أن يبدأ يومك بمساعدة المزارعين في توجيه الأبقار نحو المراعي أو جمع البيض من حظيرة الدجاج. وربما ترغب في زيارة حديقة المزرعة، حيث يشرح المزارع بنفسه فوائد الأزهار والأعشاب وخصائصها العلاجية. وتتواصل التجارب بأنشطة تربطك بالطبيعة وجوهر السياحة المستدامة، لتكون تجربة فريدة تمزج بين الجمال والانسجام مع الأرض.
فالعطلة في المزرعة تمثل الأصالة والبساطة والدفء، حيث تتيح للضيوف الانغماس في الحياة اليومية لأسر المزارعين، مما يجعل الإقامة في المزرعة تجربة ممتعة ومريحة تبقى عالقة في الذاكرة.
مزارع العطلات- مصممة لتلبية كل الرغبات
الطعام والمشروبات في المزارع
لا يقتصر قضاء العطلة في مزرعة في النمسا على اختبار تجربة مثالية من الراحة والاسترخاء، بل يشمل أيضاً الاستمتاع بالطعام والشراب من مصدرهما الأصلي. ففي المزارع تتم زراعة أجود المنتجات، حيث تنضج الفواكه والخضروات والأعشاب تحت أشعة الشمس إلى أن تكتسب نكهات رائعة. هذا ويتم إعداد الخبز الطازج ومنتجات الألبان وعصائر الفاكهة وغيرها من الأطباق المحلية مباشرةً في المزرعة، مما يتيح للضيوف فرصة استكشاف المذاقات الأصلية، ومعرفة كيفية تحضير الأطباق التقليدية بلمسة أصيلة تجمع بين النكهة والغنى.
من ناحية ثانية، تُعتبر مطابخ المزارع بمثابة كنوز تعكس الأصالة والاستدامة، حيث يحمل كل طبق حكاية فريدة من نوعها. ومن هنا، تدعو عطلة المزرعة الزوار للانضمام إلى تقليد طويل من الاستمتاع بالطعام، مع تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المسؤولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
نصائح حول المزارع في الأرياف الجميلة
لماذا تُعتبر عطلة المزرعة مستدامة؟
تُعتبر العطلات في المزارع مثالاً رئيسياً للسفر المستدام، حيث تدعم البيئة مفهوم المنتجات الإقليمية والجوانب الاجتماعية والثقافية:
• مسافات نقل قصيرة: فالأغذية الإقليمية ومسافات النقل القصيرة، تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
• الحفاظ على المواطن الطبيعية: تساعد الزراعة في الحفاظ على المواطن الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واستدامة النظم البيئية الصحية.
• كفاءة الموارد: تمارس العديد من المزارع إدارة دقيقة للمياه والطاقة والموارد المحدودة، وتبني اقتصاداً دائرياً، من طعام صحي، ونباتات صحية، وتربة صحية، وتربية حيوانية أخلاقية على مدى 365 يوماً في السنة.
• دعم الثقافة والاقتصاد المحليين: تساهم العطلات في المزارع في تعزيز الثقافة والاقتصاد المحليين من خلال الحفاظ على أنماط الحياة والحرف التقليدية.