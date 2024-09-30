أجمل المسارات على ارتفاعات عالية
على قمم الجبال المغطاة بالثلوج، يتحول آخر ضوء المساء إلى لون قرمزي، مما يضفي شعوراً دافئاً وحالماً على الأجواء. فعلى ارتفاع يزيد عن ألفَي متر، تصبح أماكن الإقامة أكثر من مجرد ملاذات، حيث تتحول إلى مراكز اجتماعية. فهنا، يمكنك لقاء المتنزهين الآخرين وأشخاص يشاركونك نفس الشغف، لتبادل التجارب الجبلية.
لقد سار بعض الأشخاص على هذا الدرب الجبلي مرات عديدة. لكن على هذا الارتفاع الشاهق، لن تجد عربات تلفريك أو منحدرات تزلج أو إشارات هاتف محمول. ولهذا السبب يختار الكثيرون التنزه هنا، حيث لا يوجد أي شيء يلهيهم عن جمال الطبيعة البكر. وحتى عند العشاء، يقدم أصحاب الأكواخ، أطباقاً مصنوعة من مكونات طازجة من مزرعة العائلة.
عالم القمم والأبراج
في لحظة واحدة، ستدخل إلى عالم جديد كلياً. تماماً كما في المرحلة الثانية من مسار فينيديغير المرتفع: تبرز تيرملجوخ كحديقة مكونة من أبراج حجرية صغيرة – حيث يضيف كل متنّزِه يمرّ من هناك، حجراً إلى أحد الأبراج، مساهماً في تشكيل هذه المناظر الطبيعية الفريدة. بدوره، لا يبرز جبل غروسفينيديغير كثيراً: ففي بعض الأحيان يكون مغطى بالغيوم أو مختبئاً خلف قمته الأمامية، بينما في أوقات أخرى يُظهر بفخر قمته المستديرة في السماء الصافية.
من كوخ إلى كوخ
لا تحتاج إلى تسلّق الجبل حتى تتمكن من تقدير جماله، إذ يمكنك التجوّل حول جبل غروسفينيديغير على المسار المرتفع، لتقترب أكثر من مناظره الخلابة. من ناحية ثانية، لا تتردد في التوقف عند بحيرة آيسزيه التي تشبه الجوهرة الفيروزية المخبّأة بين الصخور الشاهقة. وعندما يتسلل إليك الشعور بالراحة، ستنسى تعب اليوم كله. بعدها، يحين الوقت للتوجه إلى المحطة التالية للاسترخاء، حيث ينتظرك الكوخ القادم على مسافة قصيرة.
وإذا كنتَ لا ترغب في التنزه على طول فينيديغير المرتفع بالكامل، يمكنك التركيز فقط على بعض المحطات المختارة. يمكنك الاستمتاع بإطلالة على غروسفينيديغير حتى دون الحاجة إلى الصعود عالياً جداً. فمن يوهانيسهوتي (2,121 متراً) التي يسهل الوصول إليها، ستحصل على واحدة من أفضل الإطلالات على خامس أكبر جبل في النمسا ومناظر الجليد المحيطة به. ستستغرق مسافة السير ساعتين من موقف فيزنكروايتس للسيارات في دورفرتال، والمسار مناسب لكبار السن والأطفال. أما الذين لا يستطيعون المشي أو لا يرغبون به، فيمكنهم استقلال تاكسي الكوخ مباشرةً إلى يوهانيسهوتي.
من ناحية ثانية، تدعوكم مارغيت أونترفورزاكر، المضيفة في الكوخ، إلى أحد أقدم الأكواخ في جبال الألب الشرقية، حيث يمكنكم تذوق مجموعة متنوعة من الأطباق الإقليمية. هنا، يُستخدم اللحم البقري من مزرعة عائلية في براغراتن، وفي الخريف، يمكنك الاستمتاع بأطباق لذيذة من لحم الضأن وأطعمة الصيد، في حين تأتي منتجات الألبان من منتجين محليين، ويتم إعداد الخبز الطازج في الموقع.
وفي حال تغير الطقس، يمكنك النزول نحو الوادي من أي كوخ، حيث تتوفر خدمات تاكسي الكوخ من جميع مواقف السيارات في الوادي.
لمحة عامة عن مسار فينيديغير هاي تريل
المدة: 6 أيام
المراحل: 6-7
الطول: 56.8 كيلومتراً
الارتفاع الذي يمكن تسلقه في اليوم الواحد: 3.614 متراً
الارتفاع الإجمالي: 2000- 2500 متراً
نقطة الانطلاق: موقف سترودن للسيارات
نقطة النهاية: ماترير تاورنهاوس
مستوى الصعوبة: معتدلة (صعبة جزئياً)
المراحل السبعة لمسار فينيديغير هاي تريل
المرحلة 1
• موقف سيارات شترودن إيسينسر روستوكر هوت- (2208 متراً)
• ستمر عبر منطقة ستوان- ألم المحمية من الرياح بالأنهار الجليدية الشاهقة. الكوخ ذو موقع فريد!
• مدة المشي: 2.5 ساعة
المرحلة 2
• نيو ساياتوت (2,575 متراً) – آيسيهوت (2,521 متراً)
• توجه نزولاً فوق تورمليوخ (2791 متراً) وأبراجها الحجرية وصولاً إلى يوهانيشوت، وهو المعسكر الأساسي للعديد من متسلقي قمة غروسفينيديغر.
• مدة المشي: 3.5 ساعة
المرحلة 3
• يوهانيشوت (2,121 متراً) – نيو ساياتوت (2,575 متراً)
• تُعرف قلعة ساياتوت باسم "القلعة في الجبال" بفضل هندستها المعمارية، وهي محاطة بالمناظر الجبلية الجميلة.
• مدة المشي: من 3 إلى 4 ساعات
المرحلة 4
• نيو ساياتوت (2,575 متراً) – آيسيهوت (2,521 متراً)
• يؤدي الطريق المرتفع المليء بالأزهار إلى منطقة تيملتال الهادئة. إن الانعطاف إلى آيسي يستحق كل هذا العناء!
• مدة المشي: 2.5 ساعة
المرحلة 5
• آيسيهوت (2,521 متراً) – بون-ماترير-هوت (2,750 متراً)
• ستستمتع بسهولة المشي، ولكن دائماً على طول التلال الصخرية!
• مدة المشي: 3 ساعات
المرحلة 6
• بون-ماترييه-هوته (2,750 متراً) – بادينير هوته (2,608 متراً)
• تأخذك هذه المرحلة الرئيسية عبر المناظر الطبيعية الجميلة لجبال الألب المرتفعة أثناء دورانك حول جبل غروسفينيديغر.
• مدة المشي: 4.5 ساعة
المرحلة 7
• بادينر هوت (2,608 متراً) – ألبنغاستهاوس هونيغرهاوس (1,689 متراً)
• احرص على عبور لوبينتورل (2,770 متراً) للاستمتاع بالمناظر الخلابة لغروسفينيديغر على طول مسار نهر إنيرغشلوس الجليدي الخلاب باتجاه الوادي.
• مدة المشي: 3 ساعات
مسار كارفندل العالي
كارفيندل عبارة عن سلسلة جبال مليئة بالتناقضات، حيث يمكنك التجول عبر المروج الجبلية، والمستنقعات، والجداول الجبلية، والمنحدرات الصخرية، والأودية العميقة. يأخذك مسار كارفيندل العالي عبر الجزء الجنوبي من الجبال، ويمنحك مناظر خلابة لتتنقل بين الجمال البري لكارفيندل والوديان الحيوية في وادي إن.
بدءاً من هضبة زيفيلد، ستسير عبر الغابات والمروج الجبلية وصولاً إلى الجبال الشاهقة. ابحث عن الشامواه والوعول على المنحدرات الحادة، وفي الأيام الصافية، قد ترى النسور الذهبية تحلق فوق القمم، أو تكتشف أنواعاً نادرة من زهرة الأوركيد المحمية على طول الطريق، مثل زهرة الخف الأحمر وأوركيد الغابات الحمراء.
ويُنصح بشدة بزيارة المنطقة في أواخر الصيف نظراً لاستقرار الطقس في هذه الفترة. هذا و توفر أكواخ نادي جبال الألب الخمسة وجبات مشبعة وفرصة للتواصل مع أشخاص يشاركونك نفس الاهتمامات قبل مواصلة الرحلة في اليوم التالي.
لمحة عامة عن مسار كارفندل العالي
المدة: 6 أيام
المراحل: 6
الطول: 70 كيلومتراً
الارتفاع الذي يمكن تسلقه: 9 آلاف متر (4,400 متر صعوداً، 4,600 متر نزولاً)
الارتفاع: 1,130 متراً- 2,726 متراً
نقطة الانطلاق: محطة القطار رايث باي زيفيلد
نقطة النهاية: شارنيتز
درجة الصعوبة: صعب (مسار الجبل الأسود)
مسار شتوباي العالي
إن المشي لمسافات طويلة في طريق مسار شتوباي العالي المليء بالتحديات حول وادي شتوباي، يكافئك بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تُشعرك بالفرح الخالص. هذا وستستمتع أيضاً بمناظر سوكرهوتل، أعلى قمة في جبال شتوباي الألبية، وبحيرة بلاو لاكي ذات اللون الأزرق الفيروزي على طول مسار وايلد ووتر، الذي تزينه ألوان المياه الجليدية. هذا وتصطف على جانبي المسار، المروج الناعمة والجداول والمناطق الصخرية والبحيرات الهادئة المطلة على الأنهار الجليدية، وستشعر كما لو أنك في جنة أرضية!
وإذا كنت مهتماً باجتياز مراحل محددة فقط من المسار الطويل، فيمكنك العودة إلى الوادي من أي من الأكواخ الثمانية واستخدام وسائل النقل العام للعودة إلى نقاط البداية في نيدير أو فولبميس.
لمحة عامة عن مسار شتوباي العالي
المدة: 8 أيام
المراحل: 7
الطول: 100 كيلومتر
الارتفاع الذي يمكن تسلقه: 8 آلاف متر (4.440 متراً صعوداً، 4,230 متراً نزولاً)
الارتفاع: 2,880 متراً
نقطة البداية: إنسبروك هوت (نيدير)
نقطة النهاية: ستاركنبورغر هوت (فولبميس)
درجة الصعوبة: صعب
المزيد من مسارات المشي على ارتفاعات عالية في النمسا
مسار شنيبيرغ للمشي لمسافات طويلة
على طول المسار الدائري، يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة معرفة المزيد عن سكك الحديد ذات العجلات المسننة والعلاقة بين شنيبيرغ والمياه.
مسار كالكالبين
على مسار كالكالبين، توفر المرحلة التي تمر عبر د. فوغلغيسانغ-كلام تجربة طبيعة متنوعة. ونصحيتنا لك أن تحرص على الإنصات جيداً لتستمتع بأصوات 80 نوعاً مختلفاً من الطيور!
شلادمينغر تاورن
أهم ما يميز هذا المسار المرتفع هو عبوره لـ كلافركيسيل، وهي هضبة عالية تتخللها العديد من البحيرات والبرك الصغيرة. خذ نفساً عميقاً وأنت تتأمل هذه المشاهد الخلابة!
سالزبورغ ألمينفيغ
هنا، سيسير المتنزهون تحت خط الأشجار، مع 120 كوخاً جبلياً على طول الطريق. فقط ابحث عن رمز زهرة الجنطيانا الزرقاء لإرشادك إلى الطريق!
مسار بحيرة ميلشتاتر المرتفع
يأخذك المسار إلى بحيرة ميلشتاتر الألبية، حيث يُعدّ منظرها من خلال بوابة العقيق، بمثابة متعة خالصة للروح.
مسار كارنيش المرتفع
في الجزء الأكثر جمالاً من هذا المسار، وهو طريق السلام، يمكن للمتنزهين رؤية آثار الحرب العالمية الأولى، مثل الخنادق والمخابئ القديمة.
مسار برلين المرتفع
يمر مسار برلين المرتفع في قلب منتزه تسيلرتال الألبي الطبيعي. وهنا، يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة أن يتوقعوا مناظر خلابة للطبيعية الجبلية والمرتفعات العالية الجلي
الأغراض التي تحتاجها خلال إقامتك في كوخ جبلي
الملابس
• أحذية للأكواخ أو صنادل للهواء الطلق
• سراويل للركض
• قميص كم قصير وجوارب
• جيليه دافئة أو سترة
منتجات النظافة
• حقيبة لأدوات الزينة تحتوي على فرشاة أسنان ومعجون أسنان وقطعة صغيرة من الصابون أو جل الاستحمام
• منشفة صغيرة
أغراض متنوعة
• كيس للنوم في الكوخ
• مصباح للرأس أو مصباح يدوي
• أكياس للنفايات
• سدادات الأذن لنوم مريح
• زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام