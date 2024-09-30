مسار فينيديغير المرتفع عالم القمم والأبراج

في لحظة واحدة، ستدخل إلى عالم جديد كلياً. تماماً كما في المرحلة الثانية من مسار فينيديغير المرتفع: تبرز تيرملجوخ كحديقة مكونة من أبراج حجرية صغيرة – حيث يضيف كل متنّزِه يمرّ من هناك، حجراً إلى أحد الأبراج، مساهماً في تشكيل هذه المناظر الطبيعية الفريدة. بدوره، لا يبرز جبل غروسفينيديغير كثيراً: ففي بعض الأحيان يكون مغطى بالغيوم أو مختبئاً خلف قمته الأمامية، بينما في أوقات أخرى يُظهر بفخر قمته المستديرة في السماء الصافية.

من كوخ إلى كوخ

لا تحتاج إلى تسلّق الجبل حتى تتمكن من تقدير جماله، إذ يمكنك التجوّل حول جبل غروسفينيديغير على المسار المرتفع، لتقترب أكثر من مناظره الخلابة. من ناحية ثانية، لا تتردد في التوقف عند بحيرة آيسزيه التي تشبه الجوهرة الفيروزية المخبّأة بين الصخور الشاهقة. وعندما يتسلل إليك الشعور بالراحة، ستنسى تعب اليوم كله. بعدها، يحين الوقت للتوجه إلى المحطة التالية للاسترخاء، حيث ينتظرك الكوخ القادم على مسافة قصيرة.

وإذا كنتَ لا ترغب في التنزه على طول فينيديغير المرتفع بالكامل، يمكنك التركيز فقط على بعض المحطات المختارة. يمكنك الاستمتاع بإطلالة على غروسفينيديغير حتى دون الحاجة إلى الصعود عالياً جداً. فمن يوهانيسهوتي (2,121 متراً) التي يسهل الوصول إليها، ستحصل على واحدة من أفضل الإطلالات على خامس أكبر جبل في النمسا ومناظر الجليد المحيطة به. ستستغرق مسافة السير ساعتين من موقف فيزنكروايتس للسيارات في دورفرتال، والمسار مناسب لكبار السن والأطفال. أما الذين لا يستطيعون المشي أو لا يرغبون به، فيمكنهم استقلال تاكسي الكوخ مباشرةً إلى يوهانيسهوتي.

من ناحية ثانية، تدعوكم مارغيت أونترفورزاكر، المضيفة في الكوخ، إلى أحد أقدم الأكواخ في جبال الألب الشرقية، حيث يمكنكم تذوق مجموعة متنوعة من الأطباق الإقليمية. هنا، يُستخدم اللحم البقري من مزرعة عائلية في براغراتن، وفي الخريف، يمكنك الاستمتاع بأطباق لذيذة من لحم الضأن وأطعمة الصيد، في حين تأتي منتجات الألبان من منتجين محليين، ويتم إعداد الخبز الطازج في الموقع.

وفي حال تغير الطقس، يمكنك النزول نحو الوادي من أي كوخ، حيث تتوفر خدمات تاكسي الكوخ من جميع مواقف السيارات في الوادي.