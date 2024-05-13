أجمل الأماكن في النمسا، حسب رأي النمساويين

أجمل الأماكن للعام 2022 كنيسة فريدنسكيرشرل على جبل ستوديرزينكن، ستيريا

لقد أثّرت كنيسة "فريدنسكيرشرل" (حرفياً: كنيسة السلام الصغيرة) في نفوس الشعراء، وواست الزوار، وخلّدت ذكريات رائعة في ذاكرة المتنزهين. شُيّدت قبل 120 عاماً على ارتفاع 1898 متراً فوق مستوى سطح البحر بهدف جمع الناس، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. لم تُكرّس الكنيسة قط لأي طائفة دينية.

كيفية الوصول: اسلك الطريق السريع المدفوع (لقاء بدل مالي) صعوداً إلى جبل ستوديرزينكن، ثم اركن سيارتك حول روزيمي ألم. فرق الارتفاع الذي يبلغ 200 متر حتى الكنيسة بسيط، ويمكن حتى للمتنزهين الأقل خبرة أن يصعدوه بسهولة.