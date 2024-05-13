أجمل الأماكن في النمسا، حسب رأي النمساويين
تُصوّت النمسا سنوياً على أجمل الأماكن فيها: في البرنامج التلفزيوني الشهير "9 أماكن - 9 كنوز"، تُرشّح كل مقاطعة من مقاطعات النمسا التسع مكاناً واحداً بجمال خاص، ويقوم الجمهور باختيار الفائز النهائي. فلماذا لا تزور واحداً - أو أكثر - من هذه الأماكن في رحلتك القادمة؟
قلعة لاندسكرون، كارينثيا
قلعة لاندسكرون، التي تعود إلى عصر النهضة، تُعد من معالم المنطقة ووجهة سياحية رائعة من الربيع إلى الخريف. تتميز بمطعم فاخر ومعرض للطيور الجارحة. هنا، يُعد مركز الطيور الجارحة نقطة جذب للزوار، بالإضافة إلى كونه مركزاً عالمياً للحفاظ على البيئة.
كنيسة فريدنسكيرشرل على جبل ستوديرزينكن، ستيريا
لقد أثّرت كنيسة "فريدنسكيرشرل" (حرفياً: كنيسة السلام الصغيرة) في نفوس الشعراء، وواست الزوار، وخلّدت ذكريات رائعة في ذاكرة المتنزهين. شُيّدت قبل 120 عاماً على ارتفاع 1898 متراً فوق مستوى سطح البحر بهدف جمع الناس، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. لم تُكرّس الكنيسة قط لأي طائفة دينية.
كيفية الوصول: اسلك الطريق السريع المدفوع (لقاء بدل مالي) صعوداً إلى جبل ستوديرزينكن، ثم اركن سيارتك حول روزيمي ألم. فرق الارتفاع الذي يبلغ 200 متر حتى الكنيسة بسيط، ويمكن حتى للمتنزهين الأقل خبرة أن يصعدوه بسهولة.
بحيرة فيغنزيه، فورارلبيرغ
محمية "فيغنسي" الطبيعية الأوروبية هي موطن لمجمع أراضٍ فريد من نوعه، يقع على ارتفاع حوالي ألفَي متر فوق مستوى سطح البحر. تقع هذه المنطقة وسط المناظر الطبيعية الجبلية البرية لجبل فيروال المرتفع فوق بارتينن، وتُعد واحدة من أكثر موائل الأراضي البرية قيمة في فورارلبرغ.
كيفية الوصول: لا يمكن الوصول إلى البحيرة إلا سيراً على الأقدام. تجد هنا بعض نقاط الانطلاق واقتراحات للمشي.
مطحنة ستروتز، ستيريا
ادخل إلى مطحنة ستروتز-موله، التي تم ترميمها بعناية فائقة، والتي يبلغ عمرها 150 عاماً، لتشاهد كيف كان يُصنع الدقيق قديماً، وتخبز خبزك بنفسك، ثم تذوّقه في الهواء الطلق وأنت تستمع إلى خرير مياه الجدول. تتيح المنطقة المحيطة للزوار استكشاف الطبيعة الخصبة لغابة من أشجار الزان والتنوب لم يمسسها بشر.
كيفية الوصول: تقع المطحنة على بُعد ساعة و15 دقيقة بالسيارة جنوب غراتس.
بحيرة لونرزيه، فورارلبيرغ
تقع بحيرة لونيرسي في أقصى غرب النمسا، وهي بحيرة جبلية طبيعية على ارتفاع 1970 متراً (6500 قدم) فوق مستوى سطح البحر، وتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة. انطلق في جولة مشي لمدة ساعة ونصف حول البحيرة (مثالية حتى للصغار)، أو اصعد إلى أعلى مع جولة تسلق في جبال كيرشليسبيتزن أو شيسابلانا، أو جرّب صيد سمك السلمون المرقط وسمك السلمون القطبي في البحيرة نفسها.
كيفية الوصول: استقل القطار إلى بلودينز (قطار مباشر من إنسبروك: 1 ساعة و45 دقيقة)، ثم استقل خط بوستبوس 81 إلى محطة وادي تلفريك لونرسيبان (الاسم الدقيق للمحطة بالألمانية: "Brand in Vlbg LünerseebahnTalstation"، وهي رحلة تستغرق 40 دقيقة)، والتي تأخذك إلى البحيرة في 6 دقائق فقط.
بحيرة شيدرفايهر، النمسا العليا
بحيرة شيدرفايهر هي بحيرة اصطناعية صغيرة تقع في وادي ستودرتال في النمسا العليا. تُعرف باسم "لؤلؤة" الوادي، وتتميز بموقعها الخلاب، ومياهها الصافية التي تُعدّ موطناً للعديد من أصناف الأسماك المحلية، وإطلالاتها الخلابة على الجبال المحيطة، سبيتزماور (2,446 متراً/8,025 قدماً) وغروسر برييل (2,515 متراً/8,251 قدماً). يمكن استكشاف المنطقة عبر مجموعة متنوعة من مسارات المشي السهلة، صيفاً وشتاءً.
كيفية الوصول: استقلّ القطاء إلى هينترستودر (ساعة واحدة من لينز)، ثم قم برحلة سير سهلة لمدة 30 دقيقة إلى البحيرة.
بحيرة كوربرسي، فورارلبيرغ
تقع بحيرة كوربرسي في حوض على ارتفاع 1656 متراً (5433 قدماً) فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بها قمم جبلية شاهقة، وتتميز بموقع فريد. يصل عمقها إلى ثمانية أمتار (26 قدماً)، وحتى في الصيف، لا تتجاوز درجة حرارتها 14 درجة مئوية (57 درجة فهرنهايت). المنطقة المحيطة بالبحيرة غير مأهولة بالسكان، باستثناء فندق أنيق يُعدّ ملاذاً حقيقياً بعيداً عن صخب العالم.
كيفية الوصول: لا يمكن الوصول إلى البحيرة إلا سيراً على الأقدام أو من خلال التزلج (شتاءً). استقل القطار إلى دورنبيرن (ساعتان و20 دقيقة من إنسبروك)، ثم استقل الحافلة رقم 40 إلى شروكن دورف. من هناك، تستغرق الرحلة ساعة واحدة سيراً على الأقدام إلى البحيرة.
وادي كايزرتال، تيرول
كأنك في رحلة عبر الزمن: حتى عام 2008، لم يكن الوصول إلى هذا الوادي الفريد في تيرول ممكناً إلا سيراً على الأقدام، مما أكسبه لقب آخر وادٍ مأهول في النمسا بلا طريق يصل إليه. وما زال الوادي خالياً إلى حد كبير من السيارات: فالسكان الـ44 فقط هم المسموح لهم باستخدام الطريق. أما الزوار، فسيضطرون لصعود 285 درجة للوصول إلى كنيسة القديس أنطوني الخلابة.
كيفية الوصول: استقل قطاراً إلى كوفشتاين (45 دقيقة من إنسبروك). استقل الحافلة رقم 1 (حافلة المدينة) أو الحافلة الإقليمية رقم 4030 إلى كايزرشتيغ. من هناك، يمكنك الوصول إلى وادي كايزرتال سيراً على الأقدام لمدة 4 ساعات.
بحيرة فورمارين والجدار الأحمر (Rote Wand)، فورارلبيرغ
بفضل مياهه الزرقاء العميقة، تمتلك بحيرة فورمارين طابعاً شبه ساحر، فيما وتشكّل خلفية الجبل الوعر روتة فاند (الحائط الأحمر) تبايناً جميلاً مع صفاء البحيرة. تقع البحيرة على ارتفاع 1,793 متراً فوق سطح البحر، ويمكن الوصول إليها عبر طريق برسوم مرور أو سيراً على الأقدام.
كيفية الوصول: استقل قطاراً إلى لانغن آم أرلبرغ (ساعة و15 دقيقة من إنبروك). استقل الحافلة رقم 91 إلى ليخ (25 دقيقة). من هناك، تنقلك حافلة ليخ "بانوراما" مباشرة إلى البحيرة في الصيف. أو اسلك مسار فورمارينفيغ للمشي من ليخ إلى بحيرة فورمارين (5 ساعات).
بحيرة غرونر زيه (البحيرة الخضراء)، ستيريا
للوهلة الأولى، قد تعتقد عند رؤية صورة لبحيرة غرونر زي (البحيرة الخضراء) أنّ ما تراه غير حقيقي تماماً: فمياهها شديدة الصفاء وتتخذ بريقاً زمردياً، وتحت سطحها قد تجد مقاعد وجسوراً محفوظة بشكل مدهش. يعود ذلك إلى أنّ البحيرة تكاد تختفي تماماً في الشتاء، ولا تمتلئ مجدداً إلى عمقها المعتاد الذي يتجاوز 10 أمتار (33 قدماً) إلا خلال ذوبان الثلوج في الربيع.
كيفية الوصول: استقل القطار إلى بروك أَن دير مور (ساعة و50 دقيقة من فيينا)، ثم الحافلة رقم 175 إلى تراجوس. بعدها، امشِ حوالي 30 دقيقة إلى بحيرة غرونر زي.