مع ما تتمتع به من قمم جبال شاهقة وبحيرات صافية، تجمع طبيعة النمسا بين التنوع والهدوء. ومن الجبال الشامخة إلى مزارع الكروم المثالية، ستتمكن من الاستمتاع بالطبيعة الخالصة.

تأسِر النمسا القلوب بتنوع مناظرها الطبيعية، من جبال الألب الشاهقة إلى البحيرات الجميلة والتلال الناعمة. ففي الغرب، تسيطر جبال الألب على المشهد بتضاريسها الوعرة ومرتفعاتها الواسعة ومروجها الجبلية الخضراء، فيما تأخذك مسارات التنزه عبر الطبيعة البكر، على طول الجداول الجارية وداخل الغابات الهادئة. وتُعدّ الطبيعة والمتنزهات الوطنية مدهشة بشكل خاص، حيث تعرض تنوعاً غنياً من النباتات والحيوانات، وتوفر تجارب للجميع فريدة في الهواء الطلق.

أما في الشرق، فتمتد السهول البانونية مع بحيرة نويزيدل، بينما تنتشر بساتين الكروم والمزارع في سفوح جبال الألب في الشمال والجنوب. هنا، يندمج التقليد والطبيعة بتناغم، بينما توفر التلال الهادئة في ستيريا والمساحات الواسعة في بورغنلاند ملاذاً مثالياً لعشاق الطبيعة.

أهمية عنصر الماء في طبيعة النمسا

تُعرف البحيرات والأنهار والشلالات في النمسا بجمالها وجودة مياهها الممتازة. فالبحيرات الجبلية، التي تقع وسط المناظر الطبيعية الجبلية، تبدو مذهلة بكل المقاييس، حيث توفر هذه بيئة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء والمغامرة، لا سيما عشاق الرياضات المائية مثل الإبحار وركوب الأمواج والغوص. وبالإضافة إلى بحيرات السباحة، تضمّ النمسا العديد من الشلالات والأنهار التي تدعو للاستكشاف والسباحة، مما يقرّبك أكثر من الطبيعة.