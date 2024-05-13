تسع جولات هي الأجمل لاكتشاف طبيعة النمسا
من القمم الوعرة لجبال الألب إلى التلال الناعمة في بورغنلاند، تكشف النمسا عن كنوزها الطبيعية التي يُستحسن اكتشافها خطوة بخطوة. والجولة الدائرية في أرجاء البلاد هي الطريقة الأمثل لخوض هذه التجربة، إذ تتيح لك البنية التحتية الممتازة وقِصر المسافات، الاستمتاع بتنوع المناظر الطبيعية خلال أيام قليلة فقط.
كما تضيف خيارات الرحلات المتعددة والإقامات الساحرة مزيداً من الراحة والمتعة إلى رحلتك، فيما تتميز كل منطقة بجمالها الخاص وتقاليدها الغنية ونكهاتها الفريدة.
جولة حول بحيرات كارينثيا
تتميز كارينثيا ببحيراتها الفيروزية المتلألئة التي تحيط بها الجبال الشامخة. ومن كلاغنفورت، يقودك طريق ممتع بمحاذاة بحيرة فورتهيرزي لتستمتع بمشهد العمارة على ضفافها، حيث تنتشر الفيلات التاريخية والفنادق ومنتجعات الاستجمام التي تعود إلى الحقبة الإمبراطورية، قبل الوصول إلى بحيرة أوزياخ.
ولا تفوّت تجربة الصعود بالتلفريك إلى جبل غيرليتزن ألبيه للاستمتاع بإطلالة بانورامية أخّاذة. وفي قرية أوزياخ، ستجد كنيسة الدير التي تحتضن فعاليات مهرجان "كارينثيان سامر" الثقافي. نصيحة: جرب طبق "كارينثيان كاسنودلن" التقليدي في مطعم سي فيرت المطل على البحيرة!
بعد ذلك، توجّه إلى بحيرة ميلستات، ثم واصل الطريق نحو فيلاخ لزيارة بحيرة فاك والاستمتاع بأجوائها الهادئة، قبل العودة مجدداً إلى بحيرة فورتهيرزي. واختتم رحلتك بزيارة منصة المشاهدة بيراميدنكوغل، حيث تنتظرك إطلالات خلّابة تمتد من جبال كارووانكس وصولاً إلى هوه تاورن.
تفاصيل الجولة: حوالي 270 كيلومتراً مربعاً، خلال يومين إلى 3 أيام
جولة غروسغلوكنر
يُعد طريق غروسغلوكنر الألبي العالي أشهر الطرق في النمسا، وهو يقع في متنزه هوه تاورن الوطني. تبدأ الرحلة من زيل أم سي مروراً ببلدة بروك في سالزبورغ لاند باتجاه كارينثيا. يمتد هذا الطريق البانورامي لمسافة 48 كيلومتراً، ويرتفع أكثر من 1500 متر، مقدماً العديد من نقاط التوقف ذات الإطلالات الخلابة، بينما يعبر مناطق نباتية متنوعة من المروج والمراعي الجبلية إلى القمم العالية والأنهار الجليدية، وصولاً إلى أعلى قمة في النمسا، جبل غروسغلوكنر بارتفاع 3798 متراً.
ولا تفوّت القيام بجولة قصيرة إلى "إدلفايس شبيتسه" و"كايسر-فرانتس-جوزيف-هوه"، حيث تنتظرك مناظر آسرة ولحظة هدوء للتأمل والاستمتاع بعظمة الطبيعة.
يتواصل الطريق عبر بلدة هايلغنبلوت، حيث تزيّن كنيستها القوطية الشهيرة المشهد بإطار طبيعي ساحر يهيمن عليه جبل غروسغلوكنر. ومن هناك، يمتد المسار نحو مدينة لينتس في تيرول الشرقية، الواقعة عند سفوح دولوميت لينتس. بعدها تقودك رحلة العودة عبر ماتراي في تيرول الشرقية، قلب متنزه هوه تاورن الوطني، مروراً بنفق فيلبيرتاورن، قبل أن تنتهي مجدداً في تسيل أم زيه.
تفاصيل الجولة: حوالي 190 كيلومتراً، من يومين إلى ثلاثة أيام.
نصيحة: لا تنسَ التحقق من مواعيد العمل ورسوم المرور على طريق غروسغلوكنر الجبلي العاليونفق فيلبرتاورن.
جولة سالزكامرغوت
تنطلق الرحلة من سالزبورغ، مسقط رأس الموسيقار فولفغانغ أماديوس موزارت، متتبعة الطريق بمحاذاة بحيرة فوشلسي. وفي بلدة فوشل، يمكنك الاسترخاء في جولة هادئة بالقارب التقليدي "دي فوشلرين"، وصولاً إلى شلوسفيشرَاي والعودة منها.
بعدها يقودك الطريق إلى سانت فولفغانغ على ضفاف بحيرة فولفغانغسي، حيث تنتظرك ثلاث تجارب لا بد من خوضها: زيارة كنيسة الحج الشهيرة، تذوق حلوى "زالزبورغر نوكرل" على شرفة مطلة على البحيرة في فندق فايسِس روسل، ثم استقلال قطار شافبيرغ للصعود إلى قمة جبل شافبيرغ والاستمتاع بمشهد بانورامي يأسر الأنفاس.
تتواصل الرحلة إلى بلدة باد إيشل الإمبراطورية، المليئة بالسحر والتاريخ. ومن هناك، تنطلق إلى هالشتات، القرية الساحرة الواقعة على ضفاف بحيرة هالشتاترسي، والتي تبدو كلوحة مرسومة. وتشمل أبرز محطات العودة بحيرات غوساو بإطلالاتها المدهشة على جبل داخشتاين، وشلال غولينغ، وبلدة هالين التي تحتضن بلدة قديمة تاريخية ومتحف "ليلة صامتة".
تفاصيل الجولة: حوالي 170 كيلومتراً، من يومين إلى 3
جولة فورالبيرغ
تنطلق الرحلة من بريغنز، المدينة الجميلة المطلة على بحيرة كونستانس، وتُعتبر فورارلبرغ الأفضل للاستكشاف عبر جولة على طريق جبلي ذي مناظر خلابة. يمر الطريق عبر فلدكيرش وبلودينز قبل الوصول إلى وادي مونتافون. ومن الضروري تجربة جبنة "مونتافونر سورا كيس" في فيربيلالبي. بعد ذلك، تستمر الرحلة على طريق سيلفرِتا الألبي العالي، وهو طريق مُقابل رسوم يتميز بـ34 منعطفاً حاداً تصعد لمسافة كيلومترين حتى تصل إلى بيلرهوي على ارتفاع 2032 متراً، لتنتهي الرحلة في غالتور بوادي بازناو في تيرول.
من سانت أنتون أم أرلبرغ، تقودك الجولة عبر ممر أرلبرغ ومرور فليكسن نحو منتجع التزلج الفاخر ليخ أم أرلبرغ. أما رحلة العودة إلى بريغنز فتمر عبر منطقة بريغنزرفالد، حيث يبرز المزج الجريء بين العمارة الخشبية التقليدية والحديثة بشكل ملفت. وأخيراً اختتم يومك في بريغنز بمشاهدة غروب الشمس عند "بادهاوس أم كايزرشتراند".
تفاصيل الجولة: حوالي 280 كيلومتراً، من يومين إلى 3 أيام
جولة إنسبروك
باتجاه الجنوب الغربي من إنسبروك، عاصمة تيرول، تصل إلى قرية ناترز الساحرة على ضفاف بحيرة ناترر سي، حيث يمكنك تجربة التخييم الفاخر في براميل النوم أو النُزل المشيدة كخيم. وتستمر الرحلة عبر وادي سيلراين الخلاب، المحاط بجبال الألب ستوباي، بينما تطالعك المناظر الطبيعية الخلابة على على طول الطريق المتعرّج بين كوهتاي وأوتز في وادي أوتزتال.
بعدها تقودك الجولة إلى محمية ميمينغر بلاتو الطبيعية، مروراً ببلدتي ناسرَيث وتيلفس. وللاستمتاع بأفضل الإطلالات على هذا الهضاب المشمسة، توقف عند المزرعة الريفية ستوتلالم في أوبيرميمينغ. أما رحلة العودة فتأخذك عبر منتجع التزلج الشهير سيفيلد ومن ثم عبر زيرل عائداً إلى إنسبروك.
ولا تنسى أن تختتم مغامرتك بأناقة: استقل المصعد إلى الطابق الثالث عشر في بار الروفتوب الراقي بفندق أدلرز واستمتع بالإطلالات البانورامية الخلابة على مدينة إنسبروك.
تفاصيل الجولة: حوالي 140 كيلومتراً، من يومين إلى 3 أيام
جولة ستيريا
تنطلق الرحلة من غراتس، عاصمة ولاية ستيريا، مروراً ببلدة غلايسدورف وصولاً إلى كايبينغ. وخفيةً في ممر فيستريتز تقع قلعة هيربيرشتاين، المحاطة بحدائق رومانسية وحديقة حيوانات مجاورة. وتستمر الرحلة عبر هارتبيرغ ورورباخ آن دير لافنيتس إلى فوراو، مقر الدير الأوغسطيني الوحيد في ستيريا، وهو تحفة باروكية فنية. هذا وتُعدّ لوحة غرفة الخزانة "سقوط الملعونين"، التي تصور الخطايا السبع المميتة، عملاً فنياً حقيقياً يستحق المشاهدة.
بعد ذلك، توجّه إلى بولاو ومن ثم إلى موقع الحج في بولاوبيرغ، حيث تقع كهوف وأنفاق تحت الأرض يزيد عمرها عن 10 آلاف عام، وما زالت في معظمها غير مكتشفة بالكامل تحت المنطقة.
وأخيراً، تمر رحلة العودة عبر بيركفيلد ووادي فيستريتز وأنغر وفايتز، قبل الوصول مجدداً إلى غراتس. ولخاتمة مثالية، اصعد إلى شلوسبيرغ واستمتع بالإطلالات البانورامية على البلدة القديمة من سكاي بار غراتس.
تفاصيل الجولة: حوالي 180 كيلومتراً، يومان
جولة بورغنلاند
انطلاقاً من فيينا، تقود الرحلة عبر بروك آن دير لايتا نحو بحيرة نويسيدلر، المحاطة بشريط واسع من القصب. تبدأ الجولة في نويسيدل آم سي، ثم تستمر إلى مونخهوف، مروراً بفراوينكيرشن وسانت أندرا آم زيكسي وصولاً إلى منطقة سيفينكل – حيث يطالعك منظر طبيعي يشبه السهوب ويضم المروج والمراعي والبحيرات المالحة وأحزمة القصب. وتُعدّ هذه المنطقة جنة لعشاق مراقبة الطيور، إذ تضم نحو 350 نوعاً مختلفاً.
تشتهر المنطقة أيضاً بمشروباتها الحلوة الفاخرة، التي يمكن تذوقها في المصانع المحلية في أبِتلون وإيلمِيتز. ثم يقود الطريق عائداً عبر ملاذ ركوب الأمواج وركوب الطائرات الورقية في بوديرسدورف إلى مدينة راست الخلابة، المشهورة بهندستها المعمارية الرائعة. ومن هناك، تمر الرحلة عبر آيزنشتات، عاصمة بورغنلاند والمقر السابق للموسيقار جوزيف هايدن، قبل العودة إلى فيينا مروراً بإبريخسدورف وحديقة قصر لاكسنبورغ الجميلة.
تفاصيل الجولة: حوالي 220 كيلومتراً، من يومين إلى 4 أيام
جولة الدانوب
تبدأ الرحلة عبر وادي الدانوب في مدينة باسو الحدودية الخلابة، ويصبح المشهد طبيعياً وفريداً عند حلقة شلوغن، حيث يغيّر نهر الدانوب اتجاهه مرتين، كل مرة بمقدار 180 درجة. هذا ويمرّ الطريق بدير ويلهرينغ، يستمر وصولاً إلى لينز، عاصمة النمسا العليا. وهنا، ننصحك بزيارة محطات جانبية تشمل دير سانت فلوريان، المدينة الرومانية إينس، ومدينة شتاير الساحرة بمركزها التاريخي المذهل.
من بلدة الصيد غراين، يدخل الطريق إلى منطقة فاشاو، وهي جزء من الرحلة ومدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث تتميز بجمال استثنائي. تشتهر المنطقة بكروم العنب وبساتين المشمش والقرى الخلابة. وعلى طول الطريق، تصطف الأديرة، مثل دير ميلك ودير غوتفايجغ الرائعين، إلى جانب مدن شتبيتس وفايسنكيرشن ودورنشتاين على ضفاف نهر الدانوب. هذا وتُختتم الرحلة بزيارة دير كلوسترنويبورغ قبل الوصول إلى فيينا.
تفاصيل الجولة: حوالي 380 كيلومتراً، من 3 أيام إلى 5 أيام
جولة فالدفيرتيل-كامبتال
تُعتبر مدينة كريمز على نهر الدانوب، بمعالمها القديمة الخلابة وقاعة الفن الحديثة "كونستاله"، بوابة العبور إلى منطقة فالدفيرتل. من هنا، تتجه الرحلة إلى مدينة زفيتل التاريخية المحاطة بالحصون، والتي تضم الدير السيسترسي المدهش. هنا يمكنك زيارة مواقع جانبية مثل قلعة روزيناو، التي تضم متحف الماسونية، وقلعة رابوتنشتاين.
من فريدرسباخ، تستمر الرحلة نحو بحيرة كامب، إحدى خزانات منطقة فالدفيرتل، التي تشبه المناظر الطبيعية للبحيرات الفجوية. يمر الطريق عبر مدينة كرومباو على نهر كامب وصولاً إلى دير ألتنبورغ، الجوهرة الباروكية في فالدفيرتل. أما المهتمون بالصقور، فننصحهم بزيارة قلعة روزنبورغ.
تستمر الرحلة عبر وادي كامبتال إلى مدينة غارس أم كامب، المعروفة كوجهة صحية، حيث توفر القلعة إطلالات خلابة. ومن خلال متابعة النهر نحو المصب، تصل الرحلة إلى مدينة لانغنلويس الشهيرة بالمشروبات، حيث يمكن اختتام الرحلة بأناقة بزيارة مريحة إلى فندق لويسيوم للمشروبات والسبا.
تفاصيل الجولة: حوالي 250 كيلومتراً، من يومين إلى 4 أيام