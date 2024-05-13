جولة استكشافية حول المياه الفيروزية جولة حول بحيرات كارينثيا

تتميز كارينثيا ببحيراتها الفيروزية المتلألئة التي تحيط بها الجبال الشامخة. ومن كلاغنفورت، يقودك طريق ممتع بمحاذاة بحيرة فورتهيرزي لتستمتع بمشهد العمارة على ضفافها، حيث تنتشر الفيلات التاريخية والفنادق ومنتجعات الاستجمام التي تعود إلى الحقبة الإمبراطورية، قبل الوصول إلى بحيرة أوزياخ.

ولا تفوّت تجربة الصعود بالتلفريك إلى جبل غيرليتزن ألبيه للاستمتاع بإطلالة بانورامية أخّاذة. وفي قرية أوزياخ، ستجد كنيسة الدير التي تحتضن فعاليات مهرجان "كارينثيان سامر" الثقافي. نصيحة: جرب طبق "كارينثيان كاسنودلن" التقليدي في مطعم سي فيرت المطل على البحيرة!

بعد ذلك، توجّه إلى بحيرة ميلستات، ثم واصل الطريق نحو فيلاخ لزيارة بحيرة فاك والاستمتاع بأجوائها الهادئة، قبل العودة مجدداً إلى بحيرة فورتهيرزي. واختتم رحلتك بزيارة منصة المشاهدة بيراميدنكوغل، حيث تنتظرك إطلالات خلّابة تمتد من جبال كارووانكس وصولاً إلى هوه تاورن.