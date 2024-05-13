جولات الذهاب والعودة والجولات ذات الطابع الخاص في النمسا
تعرّف على النمسا
على درب الأماكن والقصص الفريدة التي تشكّل هوية البلاد.
جولات الذهاب والعودة، النصائح السرية، والطرق المميزة
نوستالجيا، قطارات وبلدات تاريخية صغيرة
حنين الماضي على سكك الحديد
إذا كنت ترغب في أن ترتحل على متن قطار بخاري، أو السفر على مسارات ضيقة كما في الأيام القديمة، فستجد في النمسا العديد من خطوط القطارات التاريخية.
طرقات عبر البلدات التاريخية الصغيرة في النمسا
يتم الحفاظ بعناية على الكنوز التاريخية للمدن العريقة التي تعود لعدة قرون. اكتشفها عبر خمسة مسارات متنوعة.