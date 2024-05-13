تُعتبر سالزبورغر لاند أجمل منطقة لجميع الضيوف الذين يعشقون الموسيقى والفن والطبيعة. وتشكل مدينة سالزبورغ، بوصفها عملاً فنياً متكاملاً، التاج على هذه الجمال.

معالم سياحية في مدينة موزارت

تُعتبر البلدة القديمة في سالزبورغ، بما تحتويه من فنون وثقافة وتاريخ فريد، موقعاً مصنفاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو— وهي تشكل بالتالي، كنزاً عالمياً يضم معالم بارزة. فمن قلعة هوهنسالزبورغ، رمز المدينة، يمكنك التمتع بإطلالة رائعة على البلدة القديمة الباروكية، حيث يبرز قصر ريزدنس، وكاتدرائية برينس- أرشيبيشوبس، وقصر وحدائق ميرابيل. وفي شارع غيترايدغاس، ستجد مسقط رأس فولفغانغ أماديوس موزارت، بالإضافة إلى هاوس أو نايتشر.

جبال ومياه على مدّ العين والبصر

إن المعالم الأكثر إثارةً للإعجاب في سالزبورغر لاند تكمن في عجائبها الطبيعية الخلابة، حيث تتصدر الجبال الشاهقة والمياه المتدفقة المشهد. فعلى طول طريق غروسغلوكنر الألبي العالي، ستدهشك قمة كيتزشتاينهورن وبحيرة فيسنزيه، في حين تقف جبال الألب شامخة إلى ارتفاع 3000 متر— مع الأنهار الجليدية التي تبدو على مرمى حجر منك.

وبالنسبة لعشاق العصور الوسطى، فستجذبهم قلعة هوهنفيرفين، التي تقع في مكان مرتفع فوق وادي سالزاخ. وهذا ويمكنك أن تستقل التلفريك إلى أونتيرسبيرغ، للاستمتاع بإطلالة مذهلة بزاوية 360 درجة على الجبال المحيطة بسالزبورغ. كما يمكنك الشعور بقوة المياه الخام في شلالات كريمل وكهوف إيزرايسنفلت الجليدية في جبال تينينغبيرغ.