أجمل المعالم السياحية في سالزبورغر لاند
معالم سياحية في مدينة موزارت
تُعتبر البلدة القديمة في سالزبورغ، بما تحتويه من فنون وثقافة وتاريخ فريد، موقعاً مصنفاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو— وهي تشكل بالتالي، كنزاً عالمياً يضم معالم بارزة. فمن قلعة هوهنسالزبورغ، رمز المدينة، يمكنك التمتع بإطلالة رائعة على البلدة القديمة الباروكية، حيث يبرز قصر ريزدنس، وكاتدرائية برينس- أرشيبيشوبس، وقصر وحدائق ميرابيل. وفي شارع غيترايدغاس، ستجد مسقط رأس فولفغانغ أماديوس موزارت، بالإضافة إلى هاوس أو نايتشر.
جبال ومياه على مدّ العين والبصر
إن المعالم الأكثر إثارةً للإعجاب في سالزبورغر لاند تكمن في عجائبها الطبيعية الخلابة، حيث تتصدر الجبال الشاهقة والمياه المتدفقة المشهد. فعلى طول طريق غروسغلوكنر الألبي العالي، ستدهشك قمة كيتزشتاينهورن وبحيرة فيسنزيه، في حين تقف جبال الألب شامخة إلى ارتفاع 3000 متر— مع الأنهار الجليدية التي تبدو على مرمى حجر منك.
وبالنسبة لعشاق العصور الوسطى، فستجذبهم قلعة هوهنفيرفين، التي تقع في مكان مرتفع فوق وادي سالزاخ. وهذا ويمكنك أن تستقل التلفريك إلى أونتيرسبيرغ، للاستمتاع بإطلالة مذهلة بزاوية 360 درجة على الجبال المحيطة بسالزبورغ. كما يمكنك الشعور بقوة المياه الخام في شلالات كريمل وكهوف إيزرايسنفلت الجليدية في جبال تينينغبيرغ.
العاصمة سالزبورغ
تُعد قلعة هوهنسالزبورغ التي يبلغ عمرها 900 عام، أكبر مجمع قلاع محفوظ بالكامل في أوروبا، حيث ترتفع فوق مدينة سالزبورغ القديمة. تم بناؤها عام 1077 من قبل رئيس الأساقفة غيبهارد، وتم تحويلها إلى مسكن أنيق في نهاية القرن الخامس عشر.
بدوره، يعرض متحف القلعة الذي تم ترميمه بشكل رائع، دروعاً ومطبخاً من العصور الوسطى وحتى نظام تدفئة، ومن أبرز معالمه أيضاً، غرف الأمير، حيث يمكنك الاستمتاع بالسقف الليلي المرصع بالنجوم والغرفة الذهبية.
المزيد من المعالم السياحية في مدينة سالزبورغ
تجارب في الطبيعة في سالزبورغر لاند
طريق غروسغلوكنر في أعالي جبال الألب
أعلى طريق سياحي في النمسا: يمتدّ هذا الطريق الشهير عبر جبال الألب لمسافة 48 كيلومتراً، حيث يربط بين مقاطعتي سالزبورغ وكارينثيا. تأخذك الرحلة عبر مجموعة من مناطق النباتات، بدءاً من المروج الألبية والغابات الجبلية، وصولاً إلى المنحدرات الشاهقة، وانتهاءً بالأنهار الجليدية.
وعلى طول الطريق، سيرافقك في الأفق باستمرار، المنظر المهيب لجبل غروسغلوكنر الذي يُعدّ أعلى قمة في النمسا بارتفاع 3,798 متراً، فيما تتجلى النقطة البارزة في هذه الرحلة، في الوصول إلى هوختور، حيث ستحظى بإطلالة بانورامية تضم أكثر من ثلاثين قمة يصل ارتفاعها إلى ارتفاعها إلى 3 آلاف متر.
المزيد من المعالم الطبيعية في سالزبورغر لاند
مرافق سياحية للعائلات
متحف سالزبورغ في الهواء الطلق
يقع هذا المتحف بين الغابات والمروج، حيث تم إعادة تشييد أكثر من 100 مبنى تاريخي من مناطق مختلفة في سالزبورغر لاند. تم تفكيك هذه المباني من مواقعها الأصلية وإعادة بنائها بعناية في المتحف، وهي تتنوع لتشمل مزارع كبيرة ومدرسة صغيرة، وفيها، يمكن للزوار استكشاف المباني الأصلية التي تعكس جوانب الزراعة والحرف التجارية والصناعية. إنها رحلة عبر ستة قرون، تقدم فرصة لاكتشاف الجمال في ماضي سالزبورغر لاند الريفي، بكل تفاصيله المحفوظة بعناية.
مزيد من وجهات الرحلات للأطفال
لماذا تعتبر الزراعة في جبال الألب مهمة جداً؟
• تساعد الزراعة في جبال الألب في الحفاظ على المشهد الثقافي وتضمن سلامة الوديان، حيث تحمي المراعي من الانهيارات الجليدية والانهيارات الطينية.
• تمنع النمو الزائد وتعزز التنوع البيولوجي.
• يمكن أن ينمو ما يصل إلى 70 نوعاً من الأعشاب المختلفة في المروج الألبية لكل متر مربع (مقارنة بمتوسط سبعة فقط في مناطق الوادي). ويُعدّ هذا التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية للنظام البيئي.
• ينتج مزارعو جبال الألب ورعاة الألبان منتجات ألبان عضوية قيّمة من الأبقار والأغنام والماعز.
• توفر مراعي جبال الألب ملاذاً منعشاً في المناظر الطبيعية الجبلية الجميلة، التي تجسد البساطة والأصالة.