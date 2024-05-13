معالم سياحية في النمسا
جولة على الكنوز الثقافية الحضرية والمواقع الطبيعية المثيرة للإعجاب

بينما أنتج تاريخ النمسا ثروة من المعالم الثقافية، فقد أدى التنوع الطوبوغرافي- الجغرافي للبلاد إلى خلق عجائب طبيعية رائعة.

لقد ترك التاريخ الغني والتنوع الثقافي للبلاد مجموعة رائعة من المعالم السياحية والكنوز الثقافية، من الأديرة و المعابد، إلى القلاع والقصور والمتاحف والمعارض، التي تساهم كلها في تقديم نظرة ثاقبة حول الماضي الثقافي للبلاد وحاضرها.

وبالمثل، فإن مناطق الجذب الطبيعية في النمسا تأسر قلوب أولئك الذين يقدّرون مفهوم الاستدامة. فالنمساويون أهمية ما يتمتعون به من كنوز بيئية وموارد طبيعية، ويؤدي بهم هذا الوعي إلى التزام كبير حيال الاهتمام بالغابات والمروج الألبية بدقة، فضلاً عن الحفاظ على نظافة الممرات المائية، وحماية المناطق الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي. هذا الالتزام الاستباقي لحماية المواطن الطبيعية في النمسا لا يعود بالفائدة على الحيوانات والنباتات والمناخ فحسب، بل يجعلها أيضاً كنوزاً طبيعية ثمينة تستمتع بها الأجيال الحالية والقادمة.

أجمل المعالم الثقافية في النمسا

أجمل المعالم في مقاطعات النمسا

أجمل المعالم التي تمتاز بها طبيعة النمسا

أسئلة وأجوبة شائعة

دار الأوبرا في فيينا

تكتسي عروض الأوبرا والباليه من الدرجة الأولى في دار الأوبرا الشهيرة في فيينا سمعة عالمية المستوى.

متحف تاريخ الفن في فيينا

هو أحد المتاحف الرائدة في العالم ويضم مجموعة رائعة من التحف الفنية من العصر القديم إلى العصر الحديث.

المركز التاريخي لمدينة سالزبورغ

تُعدّ مدينة سالزبورغ القديمة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب

يُعدّ طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب واحداً من أكثر الطرق الجبلية العالية إثارةً للإعجاب في أوروبا.

دير ميلك

يشتهر دير البينديكتين بهندسته المعمارية الباروكية ومجموعاته التاريخية.

• وادي فاخاو

يمتاز هذا الوادي الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بثقافة المشروبات المعتقة والمدن الجميلة والآثار الخلابة.

منتزهات النمسا الوطنية

تضم النمسا ستة منتزهات وطنية تشتهر بجبالها وغاباتها وشلالاتها الغزيرة.

وادي فاخاو

يمتاز هذا الوادي الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بثقافة المشروبات المعتقة والمدن الجميلة والآثار الخلابة.

كريمس

باعتبارها امتداداً جغرافياً لوادي فاخاو، تقدم منطقة كريمس مزيجاً من الثقافة والتاريخ الحديث. ومن أبرز معالمها التي تستحق الزيارة، متحف فنون كريمس وبوابة شتاينر.

لينز

هذا المدينة التي تُعتبر ثالث أكبر مدينة في النمسا، تشتهر بمعالمها الثقافية الحديثة مثل مركز آرس إلكترونيكا ومتحف لينتوس للفنون.

• منتزه دوناووين الوطني

يُعدّ هذا المنتزه آخر مساحة كبيرة من أراضي الفياضانات في وسط أوروبا، ويضم منطقة محمية تضمن الحفاظ على العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.

فيينا

فيينا هي مزيج من الهندسة المعمارية الرائعة والثقافة المتميزة والموسيقى والسحر المحبب. هي أيضاً مدينة رائدة وملهمة، حيث تجمع بين القديم والحديث  وتولي معالمها السياحية عناية دقيقة ومستدامة.

طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب

يُعدّ طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب واحداً من أكثر الطرق الجبلية العالية إثارةُ للإعجاب في أوروبا.

انسبروك

تشتهر مدينة إنسبروك الواقعة في جبال الألب بمدينتها القديمة الخلابة - بما في ذلك المبنى الذي يضمّ السقف الذهبي -  كما تشتهر أيضاً باعتبارها نقطة جذب نمساوية لممارسة الرياضات الشتوية.

تسيل أم زيه - كابرون

تشتهر منطقة سالزبورغرلاند بالتزلج على نهر كيتسشتاينهورن الجليدي والسباحة في بحيرة تسيل.

كيتزبوهيل

أكثر ما يميز منطقة كيتزبوهيل في تيرول، هو جمعها بين التقاليد الرياضية وسحر جبال الألب المهيبة.

سالزكامرغوت

تشتهر منطقة سالزكامرغوت ببحيرات الاستحمام والمناظر الطبيعية الجبلية وأهميتها التاريخية التي خوّلتها الانضمام إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو.

• إيزرايسنفيلت فيرفن

هذا الكهف الجليدي الأكبر في العالم يمتد على مسافة أكثر من 42 كيلومتراً في جبال تينينغبيرغ في سالزبورغ.

سانت أنطون أم أرلبيرغ

مناطق التزلج الصعبة والحياة الليلية النشطة.

• ليخ زورس أم أرلبيرغ

هي عبارة عن منتجعات تزلج عالية الجودة تمتاز بأجواء من الحصرية.

حديقة حيوان شونبرون

هي أقدم حديقة حيوان في العالم وتقع في فيينا، كما تُعدّ واحدة من حدائق الحيوان الأكثر زيارةً في أوروبا.

• جزيرة الدانوب في فيينا

توفر جزيرة الدانوب مجموعة واسعة من الأنشطة الخارجية التي تشمل السباحة وركوب القوارب وركوب الدراجات الهوائية والتزلج ولعب الكرة الطائرة الشاطئية فضلاً عن الاستلقاء على العشب للتأمل والراحة.

عجلة فيريس العملاقة في فيينا

عجلة فيريس العملاقة في براتر فيينا، تُعدّ أحد معالم المدينة، وهي تعمل منذ أكثر من 125 عاماً.

• بيت الطبيعة

هذا المعلم هو مزيج من المتحف وحوض السمك مع المعارض التفاعلية للصغار والكبار.

قصر هيلبرون

يجمع بين الهندسة المعمارية التاريخية والعناصر المرحة، في حين تحظى الميزات المائية فيه بشعبية خاصة لدى الأطفال.

مصنع زوتر للشوكولاتة

تُعتبر ولاية ستيريا التي تضم هذا المصنع، الوجهة المثالي لكل مَن يرغب في الاطلاع عن كثب على طريقة صناعة الشوكولاتة.  

المشي على قمم الأشجار

إنها تجربة فريدة من نوعها للمشي لمسافات طويلة في النمسا العليا على ارتفاع يصل إلى 15 متراً فوق أرضية الغابة.

طريق الجبن بريغينزرفالد

في فورارلبيرغ، يتعرف ذوّاقة الجبن على طرق صنع الجبن التقليدية.

معلومات حول حماية المناخ

التنوع البيولوجي في حدائق القلعة

حدائق القلاع هي وجهات تاريخية يجد فيها الناس السلام والاسترخاء. كما تُعد هذه المساحات الواسعة ملاذاً حيوياً للعديد من أنواع النباتات والحيوانات. ولهذا السبب، بدأت المزيد من حدائق القلاع في تحويل المساحات الخضراء إلى مروج من الأزهار البرية، مما يعزز التنوع البيولوجي ويوفر مصادر غذاء للحشرات.

ففي حدائق سالزبورغ، على سبيل المثال، يتم تشجيع "الزوايا البرية" على الازدهار، بينما تتفتح الأزهار البرية في مرج غلوريت في حديقة قصر شونبرون في فيينا، مما يوفر غذاءً للنحل البري. كما يتم تحويل الجُزر المرورية على طول الطرق إلى مراعٍ قيمة للنحل، بينما تقوم السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية بتحويل جوانب الطرق والمساحات الخضراء ومروج المحطات إلى ملاذات للنحل، تتضمن خلايا نحل وإنتاج العسل.

