معالم سياحية في النمسا

بينما أنتج تاريخ النمسا ثروة من المعالم الثقافية، فقد أدى التنوع الطوبوغرافي- الجغرافي للبلاد إلى خلق عجائب طبيعية رائعة.

لقد ترك التاريخ الغني والتنوع الثقافي للبلاد مجموعة رائعة من المعالم السياحية والكنوز الثقافية، من الأديرة و المعابد، إلى القلاع والقصور والمتاحف والمعارض، التي تساهم كلها في تقديم نظرة ثاقبة حول الماضي الثقافي للبلاد وحاضرها.

وبالمثل، فإن مناطق الجذب الطبيعية في النمسا تأسر قلوب أولئك الذين يقدّرون مفهوم الاستدامة. فالنمساويون أهمية ما يتمتعون به من كنوز بيئية وموارد طبيعية، ويؤدي بهم هذا الوعي إلى التزام كبير حيال الاهتمام بالغابات والمروج الألبية بدقة، فضلاً عن الحفاظ على نظافة الممرات المائية، وحماية المناطق الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي. هذا الالتزام الاستباقي لحماية المواطن الطبيعية في النمسا لا يعود بالفائدة على الحيوانات والنباتات والمناخ فحسب، بل يجعلها أيضاً كنوزاً طبيعية ثمينة تستمتع بها الأجيال الحالية والقادمة.