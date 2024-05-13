اليوم الأول في فيينا

في الصباح

ابدأ رحلتك من قلب المدينة القديمة، وقم بزيارة قصر هوفبورغ، القصر الإمبراطوري السابق. فمنذ القرن الثالث عشر وحتى عام 1918، كان هذا المجمع الضخم مركز الإمبراطورية الهابسبورغية. وفي الشقق الإمبراطورية، ستتمكن من مشاهدة روعة وفخامة الحياة اليومية لعائلة هابسبورغ.

يمكنك أيضاً أن تقوم بزيارة متحف سيسي، المكرّس للإمبراطورة إليزابيث التي لا تُنسى، والتي أصبحت منذ زمن طويل أيقونة أسطورية. تعرض الخزانة الإمبراطورية شارات وجواهر الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعائلة هابسبورغ. وتُعد القاعة الكبرى، قلب المكتبة الوطنية النمساوية، واحدة من أجمل قاعات المكتبات في العالم، كما أنها أكبر مكتبة باروكية في أوروبا.

من ناحية ثانية، تشتهر المدرسة الإسبانية للفروسية في فيينا بعروض باليه ليبيزان، وتعيد خلق أجواء الباروك في القصر الإمبراطوري. هنا، يمكنك أن تستمتع بتأمل الفرسان ذوي المهارة الرفيعة، من البيرويت إلى الكابريول. وتقريباً كل يوم عند الساعة العاشرة صباحاً، يمكنك حضور تدريب الصباح للأحصنة الشهيرة. كما يمكنك الانضمام إلى جولة بصحبة دليل، واكتشاف الكواليس والتقرّب أكثر من أحصنة ليبيزان.

بعد ذلك، تنزّه باتجاه كاتدرائية سانت ستيفن وتوقف لتناول وجبة خفيفة سريعة في ترازنيوسكي، المشهورة بسندويشاتها الصغيرة المفتوحة، والواقعة في دوروتيرغاسه 1 في وسط المدينة.

في فترة بعد الظهر

قم بزيارة كاتدرائية سانت ستيفن، الرمز الأبرز لمدينة فيينا. بدأ بناء الكاتدرائية في القرن الثاني عشر وظلت واحدة من أهم المباني القوطية في النمسا. تتوفر جولات بصحبة دليل في الكاتدرائية وكذلك في السراديب الموجودة تحتها، بما في ذلك للأطفال. كما يمكنك صعود سلالم البرج الجنوي المكونة من 343 درجة، للاستمتاع بإطلالة من السطح على الحي الأول في فيينا.

بعد ذلك، توجّه إلى متحف تاريخ الفن في فيينا والذي شُيّد عام 1891 ليضم المجموعات الواسعة للعائلة الإمبراطورية، وهو يُعدّ واحداً من أهم المتاحف في العالم الغربي – إذ يضم أكبر مجموعة لأعمال برويغل في العالم. احرص أيضاً على زيارة صالة كونستكامر للفنون والتي تحتوي على أهم مجموعة من نوعها، وتشكّل عالماً من الجمال والذكاء، ممتلئاً بالنوادر والابتكارات المدهشة.

في المساء

إنه الوقت المثالي لزيارة إحدى الحانات الفيينية ذات الستايل الفريد والمعروفة بـ هيوريغر . وبما أن فيينا هي المدينة الكبرى الوحيدة في العالم التي تنتج مشروباتها محلياً– وبجودة مدهشة– فلا ينبغي تفويت أمسية مشوقة في أحد هذه الأماكن. هنا، في أجواء دافئة وبسيطة، يمكنك أن تشارك سكان فيينا لحظاتهم بينما يتذوقون المشروبات المحلية ويستمتعون بأطباقٍ مرافقة راقية. ففي أي هيوريغر أصيل، يتم تقديم المشروبات الفييّنية فقط، والكثير منه يُعد من بين الأفضل في العالم.

تنتشر هذه الحانات الفريدة في مناطق زراعة الكروم داخل المدينة، مثل نويشتيفت وغرينتسينغ أو ستامرسدورف وييدلرسدورف. وعندما ترى غصن صنوبر معلقاً وكلمة Ausg’steckt مكتوبة على لوحة، فاعلم أنك وصلت إلى واحدة من هذه الحانات التقليدية المميزة.

أما إذا كنت تبحث عن سهرات تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، فإن طريق غيرتل هو القلب النابض للحياة الليلية في فيينا. هناك، تجتمع الوجهات الموسيقية العريقة والمحبوبة مثل تشيلسي وبي72 وكيو [كيو] مع أماكن جديدة تحت أقواس المترو المرتفع — في تحفة معمارية بتوقيع أوتو فاغنر.