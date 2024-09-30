\تتيح لك النمسا عيش قصة خيالية، حيث تنقلك القلاع والقصور إلى العصور الوسطى أو عصر النهضة أو عصر الباروك، لتقدم لك ثروة من التجارب الثقافية.

انغمس في عمق التاريخ

من الشرق إلى الغرب، تزخر النمسا بالقلاع والقصور الرائعة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، والتي تتربع بفخر فوق التلال، وتوفر مناظر بانورامية لأميال، أو تقع وسط مناظر طبيعية خلابة، حيث تحيط بها المروج، الحقول والغابات الكثيفة. فالدخول إلى هذه المباني الإمبراطورية، فضلاً عن حدائقها ومتنزهاتها، يجعلك تستشعر بما كانت عليه حياة الفرسان، السيدات، اللوردات والملوك في الأزمنة الغابرة.

ومن هنا، يدرك شعب النمسا بعمق أهمية تراثه الثقافي، ويرعاه بقدر كبير من العناية والاتصال والاهتمام، ويبقيه على قيد الحياة إلى حد كبير.

فقد تم ترميم العديد من القلاع والقصور بعناية وفتحها أمام الجمهور، وتتيح للزوّار جولات مصحوبة بمرشدين، حيث يمكنهم سماع حكايات رائعة من الحياة اليومية المترفة لعائلة هابسبورغ والكونتات والأمراء وغيرهم من النبلاء.

واليوم، تُعرض هذه المباني التاريخية غالباً في إطار عصري وتُستخدم كأماكن لإقامة الحفلات الموسيقية، والمهرجانات أو العروض الصيفية.

هذا وقد حصل قصر شونبرون في فيينا وقصر إيغنبيرغ في غراتس على تكريم خاص للغاية: فقد تم إدراجهما ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

لذا أبقِ عينيك مفتوحتين، ففي النمسا يمكن أن تظهر معالم الفن والثقافة بشكل غير متوقع في كل زاوية!