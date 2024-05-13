مواكب الماشية في النمسا
تعرّف عن كثب على عادات وتقاليد الاحتفالات في المناطق الجبلية!
اعتماداً على الطقس، يمتد صيف جبال الألب من يونيو حتى أكتوبر. ويجري الاحتفال بعودة الحيوانات ورعاتها إلى الوادي في العديد من المناطق بمواكب " ألمابتريب" المبهرة وبالتقاليد المحلية الأصيلة.
في كل عام، يقوم المزارعون والرعاة والعاملات في إعداد الألبان، بقيادة حيواناتهم من الوادي إلى المراعي الجبلية في فصل الربيع. هناك، في أعالي جبال الألب، تجد الأبقار والأغنام والماعز والخيول مروجاً خصبة وأعشاباً برية غنية ومغذية بشكل خاص. كما تستفيد الطبيعة من إقامة الحيوانات الصيفية في الجبال، إذ تلعب الزراعة الألبية دوراً محورياً في الحفاظ على المشهد الثقافي ومنع النباتات البرية من اكتساح الأراضي.
"غرو-ناخت" في تيرول
مواكب الماشية في فيلدشوناو
تقضي الماشية فصل الصيف في رعي الأعشاب في 46 مرعى جبلياً على ارتفاع نحو ألفَي متر فوق مستوى سطح البحر، عالياً فوق وادي فيلدشوناو. وقبل أن ينتهي الصيف الألبي، يحافظ الرعاة على تقليد عزيز: "غرو-ناخت"، الليلة الأخيرة على الجبل، والتي تتضمن الاحتفال مع أشهى الأطباق وبرفقة الأحباء.
لكن الرعاة بحاجة لبعض الراحة، لأن يوم ألمابتريب يحلّ سريعاً، والذي يحتّم عليهم قيادة الماشية المزينة بالزخارف الملونة بأمان نحو أسفل الوادي، وهناك، يُستقبلون بالموسيقى والاحتفالات. ويُضفي سوق المزارعين والحرفيين حيوية إضافية على الأجواء، حيث تُقدَّم التخصصات المحلية مثل برو داكرابفن، شمازلنودلن وكراوتينغر — وهو مشروب محلي يُصنع من اللفت.
الخيول الصغيرة والبرية في تيرول
مواكب خيول هافلينغر في إيبس
في إيبس، يتم تربية خيول هافلينغر بانسجام تام مع الطبيعة، ويشمل ذلك قضاء خمسة أشهر من السنة في المراعي الألبية. وفي ثاني سبت من شهر أكتوبر، تعود الخيول الصغيرة البرية إلى المزرعة. ويتولى كل واحد من مربّي الخيول، قيادة فحل من الفحول الخمسين تقريباً.
هذا ويستطيع الراغبون في الانضمام إلى المرحلة الأخيرة من الموكب، التجمع عند نُزل أوبرفيرت في إيبس، ومن هناك يستمر الموكب نحو ساحة فوهلنهوف.وبعد تقديم الخيول الصغيرة رسمياً، يُختتم الصيف الألبي بأجواء احتفالية مليئة بالبهجة.
موكب مهيب للماشية في ستيريا
عودة خيول الليبيزانر إلى ديارها في بيبر
تقع مزرعة ليبزانر النمساوية في بيبر قرب كوفلاخ في ولاية ستيريا. ولتنمية الثبات والقوة في الأوتار والمفاصل منذ الصغر، تقضي الفحول الصغيرة — التي تتراوح أعمارها بين سنة وثلاث سنوات — فصل الصيف في ستوبالم على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر. وفي سبتمبر، تعود الخيول الرمادية والسوداء، مزينة بزخارف بسيطة، إلى الوادي. وقبل الوصول إلى المزرعة في بيبر، تتلقى الخيول البركة في فناء كنيسة ماريا لانكوفيتز للحج.
ويُحتفل بـ ألمابتريب في ماريا لانكوفيتز وكوفلاخ وبيبر بالموسيقى والأطباق المحلية التقليدية.
موكب الأغنام في تارينز بتيرول
عرض مذهل للأغنام
في كل صيف، ترعى الأغنام والحملان في مرعى هينتربيرغ-آلم كما تمليه التقاليد. وتستغرق رحلتها العودة إلى الوادي أكثر من ثلاث ساعات، مع محطات توقف منتظمة لتناول الماء. بعض الحيوانات تُزيَّن بأغصان التنوب وزهور ورقية ملونة، إذ أن الزهور الحقيقية لن تصمد طويلاً فالأغنام ستأكلها ببساطة.
أثناء موكب تارنزر شافشيد، يمر نحو ألف خروف عبر الزقاق الضيق تروجغاسي، ثم تتجمع الحيوانات في بانغرت، المرعى الكبير خلف نُزل سونّه، حيث تُعاد إلى أصحابها الأصليين. ومن هنا جاء اسم الحدث: في الشافشيد، حيث يتم فصل الأغنام وفرزها بحسب أصحابها.
وخلال كل ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالاحتفالات، حيث تقدم النُزل المحلية المأكولات الإقليمية، بما في ذلك أطباق مصنوعة من لحم الأغنام، وتملأ الموسيقى الأجواء في مختلف أرجاء القرية.
مواكب الماشية في سالزكامرغوت
من غروبرالم وصولاً إلى الوادي في منطقة فوشل زيه
تُعدّ غروبرآلم في هينترسي، الواقعة على ارتفاع نحو ألف متر فوق مستوى سطح البحر، مكاناً ذا جمال خلاب بشكل خاص. ففي سبتمبر من كل عام، تتولى العاملات في حلب الماشية والرعاة في منطقة سالزبورغلاند مهمة إضافية: صناعة الأغطية المزخرفة التي ترتديها الأبقار خلال مواكب ألمابتريب. ومع منتصف سبتمبر، يحلّ اليوم الكبير، حيث تبدأ الاحتفالات في الصباح، تليها عملية جمع وتزيين الماشية عند الظهيرة. وفي فترة ما بعد الظهر، ينطلق جميع الراغبين في المشاركة معاً في الرحلة نزولاً إلى الوادي.
ثم يعود الهدوء إلى غروبرآلم. ووفقاً للأسطورة، بعد انتهاء الصيف الألبي، تنتقل كازاماندل — الروح الجبلية — إلى الأكواخ وتقيم فيها حتى بداية الصيف التالي.
ملاحظة مهمة:
يُقدّم دليلنا لمحة عامة عن رحلات نقل الماشية في المحافظات، ولكنه ليس شاملاً ولا يُقدّم أي ضمانات. نبذل قصارى جهدنا لتحديث المعلومات باستمرار. ونظراً لاحتمالية تغيير التواريخ في وقت قصير، يُرجى مراجعة موقع الويب الخاص بالمنطقة المعنية أو التواصل مع مكتب السياحة المحلي.
التقاليد ما بين البحيرات والجبال
مواكب الماشية في كارينثيا والنمسا العليا
كارينثيا
• باد كلينكيرشهايم، 13 سبتمبر 2025 (الرابط باللغة الألمانية)
النمسا العليا
• باد إيشل سالزكامرغوت/ريتنباخالم، نهاية سبتمبر/بداية أكتوبر
•داخشتاين سالزكامرغوت/غوساو، موسالم، 20 سبتمبر 2025
أبرز معالم جبال الألب في الخريف
مواكب الماشية في سالزبورغرلاند
• بروك فوش آم غروسغلوكنر، 6 سبتمبر 2025
• فيلزموس، 22 سبتمبر 2025
• منطقة فوشلسي/ غروبيرالم هينترسي، 13 سبتمبر 2025
• وادي غاستين/ سبورتغاستين، شيب درايف، 13 سبتمبر 2025
• كريمل، 20 سبتمبر 2025
• بينزغاو/ ميشوفن، 20 سبتمبر 2025
• رادستادت، 13 سبتمبر 2025
•فاغرين، 20 سبتمبر 2025
في القلب الأخضر للنمسا
مواكب الماشية في ستيريا
• جوغلاند فالدهيمات/ هوخفيشسيل، 13 سبتمبر 2025 (الرابط باللغة الألمانية)
• طريق الماشية كوفلاخ ليبيزانر، 20 سبتمبر 2025
• لاختال/ هوتشيغ، 27 سبتمبر 2025
•رامساو آم داخشتاين / فالشيرالم، 19 و20 سبتمبر 2025
في مهرجان العائلة الكبيرة
مواكب الماشية في تيرول 1/2
• آخنسي/بيرتيساو، 17 و19 و27 سبتمبر 2025
• ألباختال، 20 و27 سبتمبر 2025
• منطقة العطلات إمست/تارينز، شافشيد، 14 سبتمبر 2025
جبال كيتسبوهل
• بريكسن إم تال، 20 سبتمبر 2025
• منطقة العطلات هوهي سالفي/هوبفغارتن، 27 سبتمبر 2025
• كيرشبيرغ في تيرول، 20 سبتمبر 2025
• وادي بيليرسي، التاريخ غير معروف بعد
• وستندورف إم بريكسنتال، 20 سبتمبر 2025
كوفشتاينرلاند
• إيبس، 11 أكتوبر 2025
•تيرسي، 20 و27 سبتمبر 2025
العودة إلى الوادي
مواكب الماشية في تيرول 2/2
• ليشتال/ستيغ 13 سبتمبر 2025
• بيتزتال/جيرزينس 13 سبتمبر 2025
• تانهايمر تال 14/13 و20/19 سبتمبر 2025
• تيرولر أوبرلاند/ريد 13 سبتمبر 2025
• فايلدر كايزر/سول 20 سبتمبر 2025
• فيلدشوناو / أوفاخ 20 سبتمبر 2025
تسيلرتال
• فوغن-كالتنباخ 13 سبتمبر – 4 أكتوبر 2025
• غيرلوس 27 سبتمبر 2025
• هينترتوكس 27 سبتمبر 2025
•زيل أم زيلر 27 سبتمبر 2025
مهرجان الخريف للثقافة الألبية
مواكب الماشية في فورارلبيرغ
أو-شوبيرناو، 13 سبتمبر 2025
شوارزنبرج، 6 سبتمبر 2025
•كلاينفالسرتال، 19 سبتمبر 2025
• مونتافون
ألب لاتونس، بارثولومابيرج، 30 أغسطس 2025
ألبه أونتري غافلونا، سيبرتال، 5 سبتمبر 2025
ألب فيرغالدن، جارجيلين، 6 سبتمبر 2025
ألب نوفا وألب زامانج، سانت جالينكيرشن، 6 سبتمبر 2025
ألب لون، فاندانس، 6 سبتمبر 2025
ألب فريش، سيلبرتال، 13 سبتمبر 2025
ألبه سبورا / فولسبورا / لاتشاتس / تيليسونا وهورا، تشاغونز، 13 سبتمبر 2025
لماذا تعتبر الزراعة في جبال الألب مهمة للغاية؟
الحفاظ على المشهد الثقافي
تساهم الزراعة في المناطق الجبلية في الحفاظ على المشهد الثقافي وتلعب دوراً حيوياً في حماية الوديان. كما تساعد المراعي المُدارة بفعالية في منع الانهيارات الثلجية والانزلاقات الطينية.
تعزيز التنوع البيولوجي
تساهم المراعي الجبلية في منع النمو المفرط للنباتات وتشجع التنوع البيولوجي. إذ يمكن أن تنمو عشرات الأنواع المختلفة من الأعشاب في متر مربع واحد فقط، وهو تنوع حيوي للنظام البيئي.
طعام عالي الجودة
يقوم المزارعون والرعاة في جبال الألب بإعداد منتجات ألبان ممتازة من الأبقار والأغنام والماعز.
مكان لإعادة شحن الطاقة
تُعد المراعي الألبية أماكن للطاقة والهدوء، حيث توفر الراحة والاستجمام في بيئة جبلية بكر.
الاستدامة الاجتماعية والثقافية
لماذا تُعتبر التقاليد والعادات مستدامة؟
في النمسا، يرتبط الحفاظ على التقاليد والعادات ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة. فممارسات مثل ألما بريف والمهرجانات التقليدية والحرف الإقليمية تعكس احتراماً عميقاً للطبيعة وللموارد الطبيعية. كما تعزز هذه العادات الوعي وتقدير النباتات والحيوانات المحلية، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي.
تدعم التقاليد أيضاً الاستدامة الاجتماعية، إذ تساهم الاحتفالات مثل مهرجانات عمود مايو وعادات عيد الفصح وعيد الميلاد، في تعزيز روح المجتمع وتشجع على الاهتمام الجماعي بالمنطقة.
هذا وتعترف اليونسكو بالتراث الثقافي غير المادي الذي يشمل الطقوس التقليدية والعادات والحرف التي تنتقل عبر الأجيال. وبالنسبة للزوار، فإن تجربة هذه التقاليد الحية تمنحهم فهماً أصيلاً للثقافة النمساوية، وتساهم في تعزيز الهوية المحلية.