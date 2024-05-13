مواكب الماشية في النمسا

في الخريف، تبهرنا مواكب نقل الماشية بما تضمه من حيوانات مزيّنة بأجمل الزخارف والألوان. وتأتي هذه العروض احتفالاً بنهاية صيف الألب، في أجواء تغمرها مشاعر الامتنان لعودة ال

اعتماداً على الطقس، يمتد صيف جبال الألب من يونيو حتى أكتوبر. ويجري الاحتفال بعودة الحيوانات ورعاتها إلى الوادي في العديد من المناطق بمواكب " ألمابتريب" المبهرة وبالتقاليد المحلية الأصيلة.

في كل عام، يقوم المزارعون والرعاة والعاملات في إعداد الألبان، بقيادة حيواناتهم من الوادي إلى المراعي الجبلية في فصل الربيع. هناك، في أعالي جبال الألب، تجد الأبقار والأغنام والماعز والخيول مروجاً خصبة وأعشاباً برية غنية ومغذية بشكل خاص. كما تستفيد الطبيعة من إقامة الحيوانات الصيفية في الجبال، إذ تلعب الزراعة الألبية دوراً محورياً في الحفاظ على المشهد الثقافي ومنع النباتات البرية من اكتساح الأراضي.