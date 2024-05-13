عِش لحظات ثمينة واستمتع بها بجميع حواسك: في منطقة سالزبورغرلاند، تلتقي التقاليد العريقة بالإبداع العصري.

أطباق ثمينة وتقليدية

عندما يتم اصطياد الأسماك في الصباح الباكر من المياه الصافية، ويقوم كبار الطهاة بتجميع براعم الأشجار واستعمالها في الأطباق، ويتم طهي الشمر بشكل مثالي في الرمال الجليدية، فمن المحتمل أنك تجلس على طاولة مطعم في سالزبورغرلاند.

في سالزبورغرلاند، يتم الأطباق بكثير من الأصالة والشغف. وعلى الرغم من كونها متجذرة في التقاليد إلا أنها منفتحة أيضاً على الأفكار الجديدة. فهنا يضيف الطهاة المبدعون لمسة جديدة على الأطباق التقليدية المتجذرة في سالزبورغرلاند.

بين البحيرات في سفوح جبال الألب والمروج الألبية والغابات، وسط المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة والمناطق الجليدية في الجبال العالية، يعرف روّاد الطهي في سالزبورغرلاند كيفية الاستفادة من خيرات المنطقة. لقد أظهروا أنه من خلال المنتجات البسيطة عالية الجودة - مثل زبدة جبال الألب، والجبن الجبلي، والحليب الطازج، والأعشاب - والوصفات التقليدية مع قليل من الإبداع، يمكنك ابتكار قائمة طعام شهية. ولذا يساهم كبار الطهاة في سالزبورغرلاند برفع معايير الطهي من خلال الجمع بمهارة بين أفضل المكونات الإقليمية.