استمتع بتجربة أروع النكهات في سالزبورغرلاند!
دلل نفسك بتذوق الأطباق المحلية!

عِش لحظات ثمينة واستمتع بها بجميع حواسك: في منطقة سالزبورغرلاند، تلتقي التقاليد العريقة بالإبداع العصري.

أطباق ثمينة وتقليدية

عندما يتم اصطياد الأسماك في الصباح الباكر من المياه الصافية، ويقوم كبار الطهاة بتجميع براعم الأشجار واستعمالها في الأطباق، ويتم طهي الشمر بشكل مثالي في الرمال الجليدية، فمن المحتمل أنك تجلس على طاولة مطعم في سالزبورغرلاند.

في سالزبورغرلاند، يتم الأطباق بكثير من الأصالة والشغف. وعلى الرغم من كونها متجذرة في التقاليد إلا أنها منفتحة أيضاً على الأفكار الجديدة. فهنا يضيف الطهاة المبدعون لمسة جديدة على الأطباق التقليدية المتجذرة في سالزبورغرلاند.

بين البحيرات في سفوح جبال الألب والمروج الألبية والغابات، وسط المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة والمناطق الجليدية في الجبال العالية، يعرف روّاد الطهي في سالزبورغرلاند كيفية الاستفادة من خيرات المنطقة. لقد أظهروا أنه من خلال المنتجات البسيطة عالية الجودة - مثل زبدة جبال الألب، والجبن الجبلي، والحليب الطازج، والأعشاب - والوصفات التقليدية مع قليل من الإبداع، يمكنك ابتكار قائمة طعام شهية. ولذا يساهم كبار الطهاة في سالزبورغرلاند برفع معايير الطهي من خلال الجمع بمهارة بين أفضل المكونات الإقليمية.

يقول الشيف أندرياس دوليرر الحائز عدة جوائز في وصفه لأسلوب مطبخ جبال الألب الجديد: "نحن نولي منتجات جبال الألب في الأولوية، ونقوم بتحسينها باستخدام تقنيات التحضير والطهي الحديثة". وعليه، يتم تحويل الجبن ومصل اللبن والزبادي العضوي من المزارع الجبلية إلى أطباق مدهشة. يستعين الشيف أيضاً بأسماك المياه العذبة من زيغي شاتينر، الذي يقوم بتربية سمك الشار في أنقى مياه الينابيع في وادي بلانتاو، خصيصاً لصالح الشيف دوليرر. كما يقوم هذا الشيف باستعمال الطرائد ولحم البقر ولحم الضأن والفواكه البرية والأعشاب والفطر بطريقة تجريبية مبتكرة، ولذا فهو يُعتبر قدوة يُحتذى بها، حيث ألهم العديد من الطهاة للسير على خطاه.

بين البحيرات في سفوح جبال الألب والمروج الألبية والغابات، ووسط المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة والمناطق الجليدية، يبدع روّاد الطهي في سالزبورغرلاند مع المنتجات الوفيرة للمنطقة.

لقد برهنوا أنه مع المكونات من الجبال - مثل زبدة جبال الألب، والجبن الجبلي، وحليب القش الطازج، والأعشاب - والقليل من الإبداع، يمكنك إعداد وجبة شهية. وعليه، يقوم الطهاة في سالزبورغرلاند برفع مستوى معايير الطهي، حيث يجمعون بذكاء بين المكونات المحلية مثل أسماك المياه العذبة، ولحوم الطرائد، ولحم البقر، ولحم الضأن، والفواكه البرية، والفطر. فهذا هو مذاق سالزبورغرلاند: من دونات المزارعين وجبنة بينزغاو سباتزل،ي إلى خبز العجين المخمر مع زبدة جبال الألب والأعشاب، وشوكولاته موزارت، وسالزبورغ نوكيرل.

يوفر دليل فيا كوليناريا الخاص بسالزبورغرلاند الكثير من الأفكار الملهمة حول أماكن تناول الطعام التي تشمل حوالي 350 عنواناً للذواقة، بما في ذلك المطاعم والنُزل المختارة والمسوقين المباشرين والمنتجين.

