أسواق وتقاليد عيد الفصح في النمسا

إذا رغبتم في اصطحاب لمسة من بهجة عيد الفصح معكم إلى موطنكم، احرصوا على زيارة أسواق عيد الفصح المتعددة، حيث ستجدون الحِرف اليدوية والأعمال الفنية إلى جانب المأكولات الموسم

الكثيرون يعتبرون عيد الفصح أجمل أوقات السنة، وهو بلا شك العيد الأكثر ألواناً. ففي مختلف أنحاء النمسا، تتجلى التقاليد من خلال بيض الفصح الملوّن، وأزهار الربيع، وأغصان النخيل المنسّقة بعناية، والتي تُبارك في الكنائس يوم أحد الشعانين. أما التزيين والأشغال اليدوية التي تُنجز جماعياً، فتحمل لحظات فرح دافئة تجمع الأجيال وتقرّبهم من بعضهم البعض.

وفي صباح أحد الفصح، ينشغل أرنب الفصح بإخفاء البيض الملوّن، والشوكولاتة، والهدايا الصغيرة في المنازل والحدائق، لينطلق الأطفال في جولات بحث مليئة بالحماس والضحك. أما الكبار، فيستمتعون بدورهم بنكهات الموسم، من لحم خروف الفصح الطري إلى كعكة رايندلينغ الحلوة، التي تضيف لمسة تقليدية شهية إلى أجواء الاحتفال.

الحرف التقليدية وأسواق عيد الفصح

مع اقتراب عيد الفصح، تنبض ساحات الأسواق في النمسا بالحياة. ويُعرض البيض الملون، وباقات الصفصاف المزخرفة، والتماثيل المنحوتة يدوياً، لتُبرز براعة الحرفيين المحليين.

ومن هنا، يُمثل عيد الفصح في النمسا فرصةً للاستمتاع بالتقاليد وقدوم الربيع في أجواء احتفالية، من خلال الحرف المحلية، والمأكولات الموسمية، والعادات العريقة.