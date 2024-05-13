أسواق وتقاليد عيد الفصح في النمسا
الكثيرون يعتبرون عيد الفصح أجمل أوقات السنة، وهو بلا شك العيد الأكثر ألواناً. ففي مختلف أنحاء النمسا، تتجلى التقاليد من خلال بيض الفصح الملوّن، وأزهار الربيع، وأغصان النخيل المنسّقة بعناية، والتي تُبارك في الكنائس يوم أحد الشعانين. أما التزيين والأشغال اليدوية التي تُنجز جماعياً، فتحمل لحظات فرح دافئة تجمع الأجيال وتقرّبهم من بعضهم البعض.
وفي صباح أحد الفصح، ينشغل أرنب الفصح بإخفاء البيض الملوّن، والشوكولاتة، والهدايا الصغيرة في المنازل والحدائق، لينطلق الأطفال في جولات بحث مليئة بالحماس والضحك. أما الكبار، فيستمتعون بدورهم بنكهات الموسم، من لحم خروف الفصح الطري إلى كعكة رايندلينغ الحلوة، التي تضيف لمسة تقليدية شهية إلى أجواء الاحتفال.
الحرف التقليدية وأسواق عيد الفصح
مع اقتراب عيد الفصح، تنبض ساحات الأسواق في النمسا بالحياة. ويُعرض البيض الملون، وباقات الصفصاف المزخرفة، والتماثيل المنحوتة يدوياً، لتُبرز براعة الحرفيين المحليين.
ومن هنا، يُمثل عيد الفصح في النمسا فرصةً للاستمتاع بالتقاليد وقدوم الربيع في أجواء احتفالية، من خلال الحرف المحلية، والمأكولات الموسمية، والعادات العريقة.
ملاحظة هامة:
تقدّم قائمتنا نظرة عامة على أسواق عيد الفصح بحسب كل ولاية، من دون الادعاء بأنها شاملة. ونظراً لإمكانية تغيير المواعيد في وقت قصير، يُنصح بالاطلاع على الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو التواصل مباشرة مع مكتب السياحة المحلي.
بورغنلاند
• سوق عيد الفصح في قلعة فورشتنشتاين
12-13 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في غولز (الرابط باللغة الألمانية فقط)
12 أبريل 2025
• عالم أرنب عيد الفصح في روتنتورم آن دي بينكا (الرابط باللغة الألمانية فقط) 11-21 أبريل 2025
• عيد الفصح في حديقة العائلة 30 مارس - 1 أبريل 2025
كارينثيا
• سوق عيد الفصح في نوير بلاتز، كلاغنفورت، من 3 إلى 19 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في ساحة الكنيسة، فيلاخ، من 10 إلى 19 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في فيلدن (الرابط باللغة الألمانية فقط)، من 12 إلى 21 أبريل 2025
•سوق عيد الفصح في بيراميدينكوغل، من 12 إلى 21 أبريل 2025
النمسا السفلى
• سوق عيد الفصح في قلعة هوف، من 15 مارس إلى 21 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في قلعة روزنبورغ، من 5 إلى 6 أبريل ومن 12 إلى 13 أبريل 2025
النمسا العليا
• سوق عيد الفصح في قلعة كرويتسن، 5-6 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في فريشتات (الرابط باللغة الألمانية فقط)، 12 أبريل 2025
• عيد الفصح في قلعة فاينبرغ في كيفر ماركت، 5-6 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح الخامس والعشرون في سالزكاميرغوت في لاكيرشن، 29-30 مارس 2025
• سوق عيد الفصح في متحف شتيرهوف المفتوح، 5-6 أبريل 2025
•سوق عيد الفصح في قلعة تراون (الرابط باللغة الألمانية فقط)، 12-13 مارس 2025
سالزبورغرلاند
• سوق عيد الفصح في متحف سالزبورغ المفتوح في غروسغماين، 12 أبريل 2025
•سوق عيد الفصح في غوت أيدربيشل في هيندورف، من 5 إلى 21 أبريل 2025
ستيريا
• معرض أرنب عيد الفصح وقرية أرنب عيد الفصح في فيشباخ (الرابط باللغة الألمانية فقط) 23 مارس - 21 أبريل 2025
• معرض عيد الفصح في قلعة فاراخ 28 - 30 مارس 2025
• معرض عيد الفصح في قلعة كورنبرغ (الرابط باللغة الألمانية فقط) 2 مارس - 18 أبريل 2025
5 - 6أبريل | 11 - 13 أبريل | 17 - 19 أبريل 2025
تيرول
• سوق عيد الفصح في تيرول، 11-12 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في إمست، لم يُحدد موعده بعد
• احتفالات عيد الفصح الربيعية في إنسبروك، 11-21 أبريل 2025
• عيد الفصح في كيتزبوهيل، 11-27 أبريل 2025
•سوق عيد الفصح في كوفشتاين، 18-19 أبريل 2025
فيينا
• سوق عيد الفصح في آم هوف (الرابط باللغة الألمانية فقط) 4 - 21 أبريل 2025
• سوق عيد الفصح في فيينا القديمة في فرايونغ 3 - 21 أبريل 2025
•سوق عيد الفصح في قصر شونبرون 27 مارس - 21 أبريل 2025
تقاليد عيد الفصح في جميع أنحاء البلاد
حمار النخيل " بالميزِل"
سيتعرف زوار سالزبورغرلاند خلال فترة الفصح على العديد من التقاليد، منها مسيرة بالميزِل في بلدة بوخ قرب سالزبورغ. وتجسد المسيرة دخول المسيح إلى القدس، حيث ويتخللها حمار خشبي يُعرف باسم "بالميزِل"، يتوسطه تمثال للمسيح على ظهره، يجوب شوارع البلدة في أجواء احتفالية مهيبة.
يعود تاريخ "بالميزِل" في بوخ إلى القرن 17، ومازالت البلدة تحيي هذا التقليد سنوياً في أحد الشعانين. ففي هذا اليوم، يتولى أربعة شبّان من جمعية الأزياء الشعبية المحلية حمل الحمار الخشبي، الذي يتجاوز وزنه 100 كغ، والمزيّن بلجام مصنوع من أصداف الكاوري، إلى جانب تمثال المسيح وهو يحمل غصن نخيل، في مشهد يجمع بين الإيمان والجمال الطقسي.
مواقد عيد الفصح
تشكل مواقد ونيران عيد الفصح تقليداً عريقاً آخر ما زال يضيء سماء الليل في بعض مناطق سالزبورغ، وستيريا، وكارينثيا.
خلال أسابيع عدة، يقوم الرجال ببناء هياكل خشبية شاهقة، غالباً ما يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار، ليتم إشعالها في الليلة التي تسبق أحد عيد الفصح.
ومثل العديد من عادات عيد الفصح الأخرى، تعود جذور هذا التقليد إلى ممارسات وثنية قديمة، لكن اليوم يُنظر إلى نيران عيد الفصح على أنها رمز للفرح وقيامة المسيح، حيث تجمع بين الإرث الثقافي والمعنى الروحي العميق.
الأجراس الطائرة
خلال أسبوع الآلام، تسكت أجراس الكنائس تماماُ. ووفقاً للأسطورة، فإنها "تطير" إلى روما يوم خميس العهد، ولا تدق مرة أخرى إلا في أحد عيد الفصح.
وفي غيابها، يتولى أطفال يُعرفون باسم "راتشر بوم" الدور، فيحملون آلات خشبية تُسمى "راتشن"، تصدر صوتاً مدوياً وعالياً عند تحريكها.
ويتجوّل الأطفال في أرجاء القرية حاملين طبول الراتشن، وهم يرتلّون ويغنّون، في مشهد ينبض بالإيقاع المتكرر لصوت آلاتهم، جامعاً بين الترفيه والطقوس التقليدية.
تلوين بيض عيد الفصح
يُعد تلوين بيض عيد الفصح تقليداً عريقاً في جميع أنحاء النمسا، يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. إلا أن منطقة لونغاو تتميز بطريقة خاصة لتزيين البيض، تُعرف بـ "جراويرلاش آير".
هنا، يتم صنع هذا البيض المزخرف بشكل فني عن طريق وضع بيضة مسلوقة على قطعة من الكتان، موضوعة عليها طبقات من نبات الجراويرلاش (الشيفرِل)، وأزهار الكروكس المعروفة باسم كاسبليمن، وقشور البصل. ثم تُلف قطعة القماش حول البيضة وتُربط من الطرفين، قبل غمرها في الصبغة لبضع دقائق.
تنتج هذه التقنية نقوشاً دقيقة وفريدة على كل بيضة، مما يجعل كل واحدة تحفة فنية مميزة بحد ذاتها.
معلومات عن حماية المناخ
لماذا تُعتبر التقاليد والعادات مستدامة؟
يرتبط الحفاظ على التقاليد والعادات في النمسا ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة. فالأحداث مثل ألمابتريب (انتقال الماشية)، والمهرجانات الشعبية، والحرف الإقليمية تعكس احتراماً عميقاً للطبيعة والموارد. وتسهم هذه التقاليد في زيادة الوعي وتقدير النباتات والحيوانات المحلية، مع تعزيز الحس البيئي.
كما تساهم العادات في الاستدامة الاجتماعية، إذ تعزز الاحتفالات التقليدية مثل رفع عمود الميبو، واحتفالات عيد الفصح، وتقاليد عيد الميلاد الروابط المجتمعية، وتشجع على الجهود الجماعية للحفاظ على التراث الإقليمي. ويلعب التراث الثقافي غير المادي دوراً أساسياً في نقل الطقوس والعادات والحرف اليدوية من جيل إلى آخر.