الأكواخ الجبلية في النمسا

عطلات الشتاء المستدامة

عطلات الشتاء والتزلج في جبال الألب النمساوية أسطورية، وفيما يلي مجموعة من الممارسات التي تساهم في الحفاظ على هذه السمعة:

· تقع منطقة التزلج "كليمابيرغ" كاتشبرغ في قلب "منتزه سالزبورغ لوغاو وكارينثيان نوكبيرغ المحمي من قبل اليونسكو"، وقد حصلت على الشهادة البيئية النمساوية وجائزة السياحة الخضراء الألمانية.

· في منطقة التزلج في زيل أم سي، تعمل مصاعد تفلريك التزلج على 100% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

· في منطقة كابرون للتزلج، تساهم ما تُعرف بـ "زراعة الثلج" في حماية الجليد على الجبل، حيث يتم تخزين الثلج لفصل الشتاء القادم وتغطية سطح الجليد في لسان الجليد.

· تعتمد منطقة التزلج شلادمينغ-داخشتاين على التنقل الصديق للبيئة بواسطة القطارات، بالإضافة إلى حافلات التزلج ومحطات الشحن الكهربائية في الموقع.

· في منطقة التزلج في فايلدر كايسر، يتم مكافأة كل ضيف يصل بالقطار.. (وهذه لمحة عن المكافآت)

· في منتجعات التزلج في سيليفريتا مونتافون، غولم وبراندنرتال، يمكن للضيوف حجز تذكرة خضراء عبر الإنترنت.