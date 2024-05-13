الأكواخ الجبلية في النمسا
دلال أنيق في جبال الألب
متعة تناول الطعام مع الأحباء
أكواخ التزلج في النمسا، بتراساتها الخشبية وأطباقها الجبلية الشهية، تُعدّ أسطورية بحق. فبعد يوم مليء بالمغامرات على المنحدرات، لا شيء يضاهي متعة التوقف في أحد هذه الأماكن الدافئة. انزع معدات التزلج أو ألواح التزحلق، واجلس في الصالة الريفية أو عند طاولة خشبية على التراس المشمس. هنا، يمكنك الاستمتاع بأطباق مثل سباتزل الجبن المغمورة بجبن الجبال الغني، أو الزلابية الرقيقة مع بذور الخشخاش. وربما تفضل بريتل ياوزه المرتبة بعناية على لوح خشبي، وتضم نقانق محلية، ولحم مقدد، وزبدة قروية، وخبز مخبوز في الفرن التقليدي. ولختام مثالي ليومك المشوق، تأمل المشهد البانورامي الخلاب للجبال الشامخة وهي تتألق في ضوء المساء الساحر.
كل كوخ جبلي يتمتع بسحره الخاص
سواء كانت الأكواخ قديمة أو حديثة أو بتصاميم مبتكرة تماماً، يحرص مضيفو مناطق التزلج على تصميمها بأسلوب ريفي يمتزج بلمسات عصرية. البعض يقوم بتجديد الأكواخ، وآخرون يعيدون بنائها، فيما يضيف البعض لمسات حديثة مثل المكعبات الزجاجية في محطات الجبال. وبغض النظر عن الطراز، يبقى التركيز دائماً على راحة الضيوف، حيث يتم اختيار المأكولات والمشروبات بعناية لتتناسب مع الأجواء الفريدة لكل كوخ.
أكواخ التزلج في مناطق التزلج في النمسا
نحن نعمل بالزراعة العضوية، وحول قاعة الطعام، نزرع أعشابنا، مكونات السلطة، والبندورة، في أسرّة مرتفعة وبيوت زجاجية. كما قمنا بتركيب خلية نحل وزرع مروج وبساتين الفاكهة المختلفة.ماريا شميد هارمل, مالك قاعة طعام لامبرجاك
معلومات حماية المناخ
عطلات الشتاء المستدامة
عطلات الشتاء والتزلج في جبال الألب النمساوية أسطورية، وفيما يلي مجموعة من الممارسات التي تساهم في الحفاظ على هذه السمعة:
· تقع منطقة التزلج "كليمابيرغ" كاتشبرغ في قلب "منتزه سالزبورغ لوغاو وكارينثيان نوكبيرغ المحمي من قبل اليونسكو"، وقد حصلت على الشهادة البيئية النمساوية وجائزة السياحة الخضراء الألمانية.
· في منطقة التزلج في زيل أم سي، تعمل مصاعد تفلريك التزلج على 100% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
· في منطقة كابرون للتزلج، تساهم ما تُعرف بـ "زراعة الثلج" في حماية الجليد على الجبل، حيث يتم تخزين الثلج لفصل الشتاء القادم وتغطية سطح الجليد في لسان الجليد.
· تعتمد منطقة التزلج شلادمينغ-داخشتاين على التنقل الصديق للبيئة بواسطة القطارات، بالإضافة إلى حافلات التزلج ومحطات الشحن الكهربائية في الموقع.
· في منطقة التزلج في فايلدر كايسر، يتم مكافأة كل ضيف يصل بالقطار.. (وهذه لمحة عن المكافآت)
· في منتجعات التزلج في سيليفريتا مونتافون، غولم وبراندنرتال، يمكن للضيوف حجز تذكرة خضراء عبر الإنترنت.