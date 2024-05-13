كايزرشمارين
الفطائر المقطعة هي المفضلة منذ فترة طويلة في النمسا
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 45 دقيقة
- 4 حصص
ضع الزبيب في وعاء واخلطه مع الروم واتركه لمدة 15 دقيقة تقريباً. أفصل البيض وضع صفار البيض في وعاء الخلط. يُضاف الحليب والدقيق ويُنكّه بقليل من قشرة الليمون المبشور وسكر الفانيليا. يُخلط المزيج لتشكيل عجينة ناعمة.
يُخفق بياض البيض مع السكر الكريستالي وقليل من الملح حتى يصبح قوامه متماسكاً ثم يُضاف إلى مزيج العجين. يُسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / 356 درجة فهرنهايت.
تُترك الزبدة لتذوب وتصدر فقاعات في مقلاة (مقالي) كبيرة أو مقالي صغيرة (مغطاة) مقاومة للحرارة. يُسكب المزيج وبعد دقيقة أو دقيقتين يُنثر الزبيب المنقوع فوقها. يُطهى الجانب السفلي حتى يصبح لونه بني فاتح، ثم يُقلب باستخدام ملعقة ويُطهى لمدة 6-8 دقائق في الفرن المسخن مسبقاً حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. يمكنك أيضاً طهيها على الموقد بدلاً من ذلك.
قطّع "الشمارن" إلى قطع صغيرة باستخدام شوكتين. تُنثر الزبدة المبشورة على الوجه ويُرش عليها بعض السكر الحُبيبي، ثم تُكرمل تحت الشواية على درجة حرارة عالية.
تُرفع من على الشواية وتوضع على أطباق مسخنة مسبقاً.يُرش السكر البودرة والقرفة. تُقدم مع مرق البرقوق أو التوت أو كومبوت الفاكهة.يمكن أيضاً طهي الكايزرشمارين في الجزء العلوي من الفرن وتُكرمل في النهاية مع وضع غطاء للتغطية.
هل كنت تعلم أن...؟
بينما ربما تكون الملكية النمساوية-المجرية قد وحدت العديد من الشعوب تحت شعار النسرَين، إلا أن الإمبراطور فرانز يوزيف كان مخلصاً للغاية لوطنه ومنطقته عندما يتعلق الأمر باختيار وجباته. فإلى جانب اللحم البقري المطهو، كان يحب الأطباق البسيطة المصنوعة من البيض والدقيق والحليب والقليل من السكر، مثل الكايزرشمارن الخفيف والقشدي (وتعني فطائر الإمبراطور). وتقول الشائعات إن هذه الحلوى اللذيذة نشأت من عجة تم تقطيعها بالخطأ. سواء كانت هذه القصة صحيحة أم لا، فإن الأهم هو أن الوصفة تم تناقلها حتى وصلت إلينا اليوم.