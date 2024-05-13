الرياضات الشتوية في المناطق الجليدية في النمسا
متعة التزلج على جبال الألب العالية
تنتظرك في النمسا مشاهد بانورامية مذهلة، إلى جانب المناطق الجليدية التي تتيح لك متعة ممارسة الرياضات الشتوية، مثل التزلج أو التزلج الريفي - والتي تُعتبر من التجارب الخاصة التي تستحق العناء.
الثلج والجليد بعيداً عن ازدحام الحياة
تُعتبر منطقة مولتال منطقة التزلج الجليدية الفريدة في كارينثيا. فهنا، سيستمتع عشاق الرياضات الشتوية بالثلوج المضمونة التي يصل ارتفاعها إلى 3122 متراً (10,242 قدماً) وستكون بانتظارهم المنحدرات المجهزة على طراز رفيع. هذا ويُعدّ الثلج الناعم والمناظر البانورامية الرائعة وقطار غلاسييه إكسبريس من المكونات المثيرة لمنطقة مولتال الجليدية التي تمنحك شعور الشتاء في النمسا.
وفي حين أن منطقة التزلج الجليدية توفر منحدرات بجميع مستويات الصعوبة، وتُعتبر مثالية لقضاء عطلة شتوية بعيداً عن الصخب والضجيج، فإن أوقات الانتظار القصيرة وحافلة التزلج المجانية في فلاتاخ تجعل من جبل مولتال الجليدي، منطقة مناسبة للرياضات الشتوية.
حيث تتساقط الثلوج بكميات وفيرة
تقدم منطقة كيتسشتاينهورن الجليدية مجموعة لا مثيل لها من الفرص لممارسة الرياضات الشتوية، بما تتضمنه من منحدرات جليدية واسعة مع ثلوج طبيعية، ومسارات متنوعة للمتسابقين الأحرار، وثلاث منتزهات ثلجية، وأكبر أنبوب فائق السرعة في النمسا لهواة التزلج الحر.
بالإضافة إلى ذلك/ تنتظرك في "غيبفيلفيت 3000" تجارب لا تُنسى، وبينما يعِدكَ مخيم "آيس كامب" من تظيم علامة "أودي" بلحظات ممتعة والكثير من الأحداث المتنوعة. ومن أوائل الخريف إلى أواخر الربيع، يوفر لك أول منتجع جليدي في النمسا حرية الاستمتاع بفصل ورياضاته المختلفة على ارتفاعات تصل غلى 3000 متر (9,843 قدماً).
أجواء الشتاء في أعالي جبال الألب
تنتظرك هنا رحلة رائعة في التلفريك الذي يمتد لأكثر من ألف متر عمودي غير مدعوم (3,281 قدماً) فوق منطقة جنوب داخشتاين المدهشة، وفي غضون بضع دقائق، ستصل إلى جبل داخشتاين الجليدي على ارتفاع 2,700 متر (8,858 قدماً).
وهنا، يمكن لهواة المغامرات الجليدية التخطيط لرحلاتهم مع أنشطة مشوقة تشمل التسلق، المشي، والتزلج عبر الأرياف، إلى جانب جولات التزلج المحلية. أما أولئك الذين يفضّلون الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر، فيمكنهم زيارة معالم مختلفة مثل "السلم الشهير إلى العدم"، ومسار داخشتاين سكاي ووك، وقصر الجليد في داخشتاين، وأعلى جسر معلّق في النمسا. وبالمناسبة، ستجد هنا أيضاً محطة جبل هونركوغل، وهي واحدة من أجمل نقاط المراقبة في جبال الألب الشرقي، في حين يكشف قصر الجليد في جبل داخشتاين عن عالم مدهش من الجليد.
جبل تسيليرتال 3000 للجليد والتزلج
وفاءً لشعار "الثلج يجب أن يستمر" توفر منطقة هنترتاكس الجليدية أكثر من 60 كيلومتراً (37 ميلاً) من مسارات الثلوج الطبيعية المضمونة لجميع مستويات الصعوبة، إذ يمكنك أن تختار ما بين منحدرات الثلج الربيعية والناعمة، والمسارات الأكثر صعوبةً في الشتاء، حيث يمكن ممارسة رياضات الشتاء على ارتفاعات تصل إلى 3,250 متراً (10,663 قدماً).
يحب المتزلجون على الألواح المنحدرات الواسعة والارتفاع المذهل ونشاطات ما بعد التزلج الأسطورية والمنحدر الممتع. هذا ويعِد منحدر الأطفال في منطقة المبتدئين في سومربيرغلام بمتعة مثيرة للصغار، من خلال الأنفاق الثلجية والمنعطفات شديدة الانحدار والمسارات المتموجة، بينما يبهرهم قصر الطبيعة الجليدي، بالرقاقات الثلجية الضخمة والتكوينات الجليدية الغريبة - في مشهد طبيعي متلألئ يخطف الأنفاس.
أسئلة وأجوبة شائعة
مثالية لمتعة العائلة والتزلج المحترف
تقدم أكبر منطقة تزلج جليدية في النمسا 35 مساراً تناسب جميع مستويات المهارة: من المنحدرات السهلة والواسعة إلى المسارات الصعبة والطرق الجبلية المعقدة.
من ناحية ثانية، تكمّل حديقة التزلج على الجليد ومسار السباق ومسار قياس السرعة ومسار التزلج وبرج تسلق الجليد، عروض الرياضات الشتوية المثيرة. ومن المعالم البارزة الأخرى منصة "توب أوف تيرول" على ارتفاع 3,200 متر (10,499 قدماً)، والتي تمتد لمسافة 6 أمتار (20 قدماً) فوق الهاوية، حيث توفر هذه المنصة إطلالة بانورامية رائعة على المناظر الطبيعية لجبال الألب في تيرول.
ولقضاء فترة من الراحة، يمكنك التوجه إلى مطعم الوجبات الخفيفة المريح أو المطعم "العائم" - حيث تتوفر الكثير من الخيارات لتناول الطعام.
ما بين ارتفاع شاهق وعمق سحيق
تتميز منطقة التزلج الجليدي في ريتينباخ وتيفينباخ بوجود ثلاث قمم يتجاوز ارتفاعها الـ3 آلاف متر (9,843 قدماً)، ويمكن الوصول إليها بواسطة تلفريك حديث. كما تقدم منطقة التزلج على الجليد أكثر من 34 كيلومتراً (21 ميلاً) من المنحدرات المترابطة عبر نفق تزلج رائع.
هذا وتتمتع منطقة تيفينباخ الجليدية للتزلج بمنحدرات تناسب جميع المستويات، بالإضافة إلى الأراضي الأكثر اعتدالاً، مما يجعلها مثالية للمبتدئين. أما منطقة ريتينباخ الجليدية القريبة، فهي تبهر المتزلجين ذوي الخبرة بتنوع ظروفها ومنحدراتها. ستجد هناك أيضاً العديد من المطاعم، وقاعة للفعاليات، وباراً ثلجياً، ومدرسة للتزلج والتزحلق على الثلج. ومن الجدير بالذكر أن عالم جليد سولدن هو مقر المركز الأوروبي لاختبار صناعة الرياضات الشتوية.
تحضّر جيداً لقضاء يوم في المناطق الجليدية
تأكد أولاً من حالة الطقس
تتغير الظروف المناخية من يوم لآخر، ولذا من الأفضل أن تتعرّف على إمكانيات تساقط الثلوج ودرجة الحرارة وقوة الرياح قبل يوم من مغامرتك على الجليد.
احصل على المعلومات مباشرةً من المناطق الجليدية للتزلج!
ستجد على المواقع الإلكترونية الخاصة بمناطق التزلج الجليدية، معلومات مهمة عن المصاعد المفتوحة وعمق الثلوج وظروف التزلج ووسائل النقل العام والأحداث المختلفة.
لا تنسى أبداً تطبيق الواقي الشمسي!
تكون أشعة الشمس شديدة بشكل خاص على الجبل في حين يعمل الثلج على عكس ضوء الشمس. لذلك، لا تذهب أبداً إلى المنحدرات الجليدية بدون الواقي الشمسي والنظارات الشمسية!
منحدرات خالية من العوائق في الألب
تقدم منطقة كاونرتال الجليدية 55 كيلومتراً (34 ميلاً) من المنحدرات لجميع مستويات الصعوبة، ويمكن الوصول إليها عبر طريق كاونرتال الجليدي. هذا وتمتاز منطقة التزلج بارتفاعات جبلية تصل إلى 3,100 متر (10,171 قدماً). وبالإضافة إلى المتزلجين وفرق التدريب، سيجد عشاق التزلج الحر ظروفاً ممتازة على الجليد، بما في ذلك حديقة الثلج التي تضم أطول خط ذراع بطول نصف ميل في جبال الألب.
هذا وتُعتبر منطقة الجليد متاحة بالكامل للجميع! ولهذا، حصلت المنطقة الشمولية على جوائز تقديرية، فجميع نقاط الوصول فيها خالية من العوائق، كما تتوفر فيها دورات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الزلاجات الأحادية.
مشاهد بانورامية من أعالي منطقة تيرول
ستشعر وكأنك تقف على قمة العالم في منطقة بيتستال الجليدية، وهي الأعلى من نوعها في تيرول. ومع ضمان تساقط الثلوج من بداية ديسمبر حتى أواخر أبريل، لا شيء يمنعك من التمتع بجميع المسارات الممهدة التي تمتد على مسافة 41 كيلومتراً (25 ميلاً).
هذا وننصحك بأن تُنهي يومك بأخذ تلفريك فايلدسبيتزباهن إلى ارتفاع 3,440 متراً (11,286 قدماً)، حيث يمكنك الاسترخاء على ترّاس بانورامي في أعلى مقهى في النمسا، مقهى 3,440، الذي يتميز بتراس عائم وواجهة زجاجية بانورامية. وهناك، سيذهلك تماماً منظر العالم الجليدي المحيط بحوالي 50 قمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر.
جاذبية المناطق الجليدية
لماذا تبدو بعض مناطق التزلج زرقاء اللون؟
بعض المناطق الجليدية تظهر باللون الأزرق لأن الجليد، مثل الماء، يمتص الأشعة الضوئية الحمراء بشكل أقوى ويعكس الأشعة الزرقاء. وكلما كان الجليد أنقى واحتوى على فقاعات هوائية أقل، كان التوهج الأزرق أكثر وضوحاً. ففقاعات الهواء في الجليد - كما هو الحال في العديد من المناطق الجليدية في جبال الألب - تشتت الضوء وتجعل الجليد يظهر باللون الأبيض لأنها توجه الضوء في جميع الاتجاهات.
كيف تتكوّن المناطق الجليدية؟
عندما تتساقط الثلوج، ببطء، تتكثف رقائق البلورات الخفيفة إلى كرات صغيرة من الجليد. يتساقط ثلج جديد ويدفن هذا الثلج الحُبيبي. عندها تنضغط الطبقة الصلبة تحت الثلج الجديد لتتحول إلى جليد كثيف. وعلى مدار فترة طويلة من الزمن، تتشكّل عدة طبقات فوق بعضها البعض. هذا وتقوم الشمس بإذابة بلورات الثلج مراراً وتكراراً، ثم تتجمد مرة أخرى. وعلى مر السنين، تذوب هذه الطبقات من الثلج معاً لتشكل كتلة هائلة من الجليد الصلب. وهكذا يُولد الجليد.
نصائح لحماية المناخ
• قم بحجز الفنادق المعتمدة بيئياً
• اقضِ إجازتك الشتوية في مزرعة عضوية
• خطط لرحلتك بالقطار
• استخدم وسائل التنقل المستدام في منتجع التزلج
• استئجار معدات التزلج (مع المعايير البيئية)
• استمتع بالأطعمة الإقليمية والموسمية والعضوية
• جرب الأنشطة الشتوية البطيئة
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