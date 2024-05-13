منطقة مولتال الجليدية في كارينثيا

تُعتبر منطقة مولتال منطقة التزلج الجليدية الفريدة في كارينثيا. فهنا، سيستمتع عشاق الرياضات الشتوية بالثلوج المضمونة التي يصل ارتفاعها إلى 3122 متراً (10,242 قدماً) وستكون بانتظارهم المنحدرات المجهزة على طراز رفيع. هذا ويُعدّ الثلج الناعم والمناظر البانورامية الرائعة وقطار غلاسييه إكسبريس من المكونات المثيرة لمنطقة مولتال الجليدية التي تمنحك شعور الشتاء في النمسا.

وفي حين أن منطقة التزلج الجليدية توفر منحدرات بجميع مستويات الصعوبة، وتُعتبر مثالية لقضاء عطلة شتوية بعيداً عن الصخب والضجيج، فإن أوقات الانتظار القصيرة وحافلة التزلج المجانية في فلاتاخ تجعل من جبل مولتال الجليدي، منطقة مناسبة للرياضات الشتوية.