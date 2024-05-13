بحيرة موندزيه
بوابتك إلى سالزكامرغوت
موندزيه لاند- من النشاطات إلى الاسترخاء
تحتضن موندزيه لاند بحيرة موندزيه الواقعة في منطقة سالزكمرغوت بالنمسا العليا، بالإضافة إلى "الشقيقة الصغرى" لها، بحيرة إيرزي. ورغم ارتباطهما، إلا أن كل بحيرة تتميز بطابع مختلف: فبحيرة موندزيه الأكبر أكثر تعقيداً، وتجذب هواة الرياضة والثقافة، وتُعد وجهة مميزة لعشاق الطعام الفاخر. إذ تُقام في هذه المنطقة الحيوية أكثر من 600 فعالية سنوياً، بما في ذلك المهرجانات التقليدية، وسباقات الدراجات، والعروض الموسيقية الحية، مما يضفي على الحياة في المدينة طابعاً متجدداً. أما بالنسبة للرياضات، فهي تحتل مكانة بارزة على بحيرة موندزيه، حيث يُقدم شاطئ ألبينزيباد موندزيه العديد من الأنشطة المائية، مثل حديقة الألعاب المائية ومركز التزلج على الماء. بالإضافة إلى ذلك، يمارس الزوار ركوب الأمواج، الإبحار، والتجديف على الألواح، بينما على اليابسة، يمارسون رياضة المشي، التسلق، وركوب الدراجات.
وعلى النقيض من ذلك، تتميز بحيرة إيرزي بالهدوء والأجواء الحالمة. إذ تحيط بها الخلجان البكر والمستنقعات وحقول زنابق الماء، وتزخر بتنوع بيولوجي هائل، مما جعلها محمية طبيعية. أما في المنطقة الواقعة بين بحيرة موندزيه وبحيرة إيرزي، فيعيش الناس في تناغم مع الطبيعة والثقافة المحلية، حيث تحافظ المناطق المحمية على الحياة البرية والنباتية الفريدة.
3 نصائح لتنعم بالانتعاش في بحيرة موندزيه وبحيرة إيرزيه
الأنشطة في موندزيه لاند
الرياضات المائية على موندزيه
إذا نظرت إلى الماء من أعلى التل في الصيف، ستلاحظ أن بحيرة موندزيه مليئة بالمراكب الشراعية. فبين دراشنفاند وشافبيرغ، تتنقل هذه المراكب مع الريح وتبحر عبر مناطق مختلفة. وعندما تهب رياح فوهن، يجد راكبو الأمواج أيضاً الظروف المثالية للانزلاق عبر المياه الزرقاء الفيروزية على الأراجيح. ومع ذلك، يمكن أن تتغير الرياح فجأة، مما يزيد من جاذبية ممارسة الرياضات المائية بالنسبة للمتمرّسين. هذا وينبغي على راكبي الأمواج والبحارة طلب المشورة من الخبراء المحليين والمتخصصين في طاقة الرياح بشكل مسبق.
• التزلج على الماء وويكبوردينغ في الماء
ركوب الدراجات الهوائية والدراجات الجبلية في موندزيه لاند
عطلات عائلية في سالزكامرغوت
مغامرات ما بين الجبال والماء
الأنشطة التي تلائم الأطفال عادةً ما تناسب آباءهم أيضاً. فهنا يمكنك أن تجد الكثير من الفرص للعب والاستكشاف مقارنةً بالأماكن الخارجية الرائعة. وبعد أن يستمتع الصغار تماماً بالسباحة والتراشق بالماء وتجربة التجديف وقوفاً وركوب الأمواج، يمكنهم ممارسة المزيد من الأنشطة مثل القيام بجولة بالدراجة، أو المشي لمسافات طويلة، أو المشاركة في أحد برامج الأطفال المتنوعة التي تقدمها منطقة موندزيه-إيرزي.
عطلة في المزرعة
هذه العطلة تعني الكثير من المرح والأنشطة للأطفال، والاسترخاء للآباء – فالإجازة في مزرعة تحقق توازناً مثالياً بين هذه الرغبات المختلفة، وسيجد الأطفال الكثير ليتعلّموه من خلال التفاعل مع الحيوانات والعمل في الحظيرة، مما يثير فضولهم ويضمن لهم الكثير من المرح.
خمسة أماكن مميزة حول بحيرة موندزيه
موندزيه: تقع بلدة موندزيه بين جبلي شافبرغ ودراخنفاند، وهي وجهة تجذب عشاق الرياضة والطبيعة. الأنشطة المتنوعة مثل السباحة، والمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات تستهوي الزوار الذين يقدّرون جمال الطبيعة والرياضة معاً. كما أن موندزيه تضم المساكن الركامية التي تُعد جزءاً من مواقع التراث العالمي لليونسكو.
أوبرفانغ: منطقة ريفية بامتياز، هادئة وجميلة، وغنية بالتقاليد. من أوبرفانغ يمكن الوصول إلى مسارات متطورة لركوب الدراجات الجبلية، وكذلك إلى بحيرة إيرزيه القريبة.
تيفغرابن: تقع على الشاطئ الشمالي لبحيرة موندزيه، مما يجعلها موقعاً مثالياً للأنشطة الخارجية مثل المشي وركوب الدراجات. وتتميز البلدة بكنيسة لافتة تعود للعصر القوطي المتأخر، والتي تضفي على البلدة مظهرها المميز.
سانت لورينز: تشتهر القرية بكنيسة سانت لورينز التاريخية وبرجها المميز. تحيط بها الغابات ومسارات المشي التي توفر إطلالات خلابة على بحيرة موندزيه والمناظر الطبيعية لجبال الألب.
إنرشفاند: سواء تعلق الأمر بالذين يبحثون عن تجربة هادئة أو يفضّلون الأنشطة الرياضية، فالجميع مرحب بهم هنا. جمال الطبيعة في هذا المكان يخطف الأنفاس من كل زاوية.
أماكن لشحن الطاقة في موندزيه
كاتدرائية رادستات شابيل
يمكن الوصول إلى الكاتدرايئة عبر طريق الصليب على سلسلة من التلال في موندزيبيرغ.
كنيسة هيلفبيرغ
كنيسة حج رومانسية، مثالية لحفلات الزفاف.
مروج هوشالم غازيبو
في مروج هوشالم غازيبو ستجد الوقت والمساحة للتنفس وإعادة شحن طاقتك.
كاتدرائية لايم فارمر
يعود تاريخ الكاتدرائية إلى القرن التاسع عشر وتحميها أشجار الليمون القديمة، وهي تشكل مكاناً حالماً.
فعاليات في موندزيه لاند
كيف حصلت بحيرة موندزيه على اسمها؟
تقول الأسطورة إن دوق بافاريا، أوديلو، كان يمتطي جواده بتهوّر فوق جبال دراخنفاند ذات ليلة في عام 748 ميلادي. وقبل أن يسقط بمئات الأمتار من الهاوية، رأى القمر ينعكس على سطح البحيرة. وفي اللحظة الأخيرة، تمكن من إيقاف جواده. كان القمر والبحيرة قد أنقذا حياته، وكتعبير عن امتنانه، قام أوديلو ببناء دير في تلك المنطقة.
إلا أن هناك رواية أكثر واقعية تشير إلى أن اسم "موندزيه" مشتق من العائلة النبيلة القديمة "مانزي". ومع مرور الزمن، تطور اسم مانزي ليصبح موندزيه.
أسئلة شائعة
أماكن الإقامة على بحيرة موندزيه وبحيرة إيرزيه
نصائح صديقة للبيئة
الأشخاص الذين يولون قيمة كبيرة للمسؤولية البيئية في منازلهم قد يرغبون أيضاً في السفر بطريقة مستدامة. فالعطلات الخضراء تعني الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على البيئة وحمايتها، بالإضافة إلى بناء علاقة جيدة مع سكان المنطقة التي يزورونها.
المسافرون المستدامون:
يحترمون الطبيعة البكر والمناظر الثقافية المحمية، ويتحملون مسؤولية الحفاظ عليها.
يختارون الإقامة في أماكن تحمل شهادات بيئية، ويعتمدون على وسائل التنقل الصديقة للبيئة، مثل تلك المتوفرة في المناطق النموذجية للطاقة والمناخ.
ينفتحون على التفاهم المتبادل ويهتمون بتوافر بالأماكن التي يمكن الوصول إليها وبمبدأ الشمولية.