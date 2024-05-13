تشكل بحيرة موندزيه وشافبيرغ ودراشنفاند مزيجاً مثالياً لمشهد يضمّ البحيرة والجبل، مما يجسد نموذج سالزكامرغوت المثالي في النمسا.

موندزيه لاند- من النشاطات إلى الاسترخاء

تحتضن موندزيه لاند بحيرة موندزيه الواقعة في منطقة سالزكمرغوت بالنمسا العليا، بالإضافة إلى "الشقيقة الصغرى" لها، بحيرة إيرزي. ورغم ارتباطهما، إلا أن كل بحيرة تتميز بطابع مختلف: فبحيرة موندزيه الأكبر أكثر تعقيداً، وتجذب هواة الرياضة والثقافة، وتُعد وجهة مميزة لعشاق الطعام الفاخر. إذ تُقام في هذه المنطقة الحيوية أكثر من 600 فعالية سنوياً، بما في ذلك المهرجانات التقليدية، وسباقات الدراجات، والعروض الموسيقية الحية، مما يضفي على الحياة في المدينة طابعاً متجدداً. أما بالنسبة للرياضات، فهي تحتل مكانة بارزة على بحيرة موندزيه، حيث يُقدم شاطئ ألبينزيباد موندزيه العديد من الأنشطة المائية، مثل حديقة الألعاب المائية ومركز التزلج على الماء. بالإضافة إلى ذلك، يمارس الزوار ركوب الأمواج، الإبحار، والتجديف على الألواح، بينما على اليابسة، يمارسون رياضة المشي، التسلق، وركوب الدراجات.

وعلى النقيض من ذلك، تتميز بحيرة إيرزي بالهدوء والأجواء الحالمة. إذ تحيط بها الخلجان البكر والمستنقعات وحقول زنابق الماء، وتزخر بتنوع بيولوجي هائل، مما جعلها محمية طبيعية. أما في المنطقة الواقعة بين بحيرة موندزيه وبحيرة إيرزي، فيعيش الناس في تناغم مع الطبيعة والثقافة المحلية، حيث تحافظ المناطق المحمية على الحياة البرية والنباتية الفريدة.