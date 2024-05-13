هناك بلدات كثيرة في النمسا، لكن للصغيرة منها سحر مختلف. وليس ذلك مستغربا، فهي بلدات عريقة تعود لقرون خلَت، وما زالت تُلقى الكثير من العناية لتبقى نابضة بروحها الأصيلة.

لمَن يبحثون عن إيقاع الحياة البطيء، تُعدّ البلدات التاريخية الصغيرة في النمسا الوجهة المثالية. تتناثر هذه البلدات عبر البلاد كأحجار كريمة نفيسة، من بلودنز في فورارلبيرغ، إلى باد إشِل في النمسا العليا، وصولاً إلى هالين في سالزبورغرلاند، حيث يلتقي التاريخ بالضيافة والسحر الرومانسي.

وتوجد خمس مسارات منتقاة بعناية تربط بين 17 بلدة تاريخية صغيرة في أنحاء النمسا. من شوارع شارديغن الدافئة، إلى مدينة شتاير التي يزيد عمرها عن ألف عام، حيث تُعدّ ساحتها الرئيسية واحدة من أفضل الساحات المحفوظة في العالم الناطق بالألمانية، إلى مدينة بادن المعروفة بعمارتها الكلاسيكية على طراز البيدرماير من القرن التاسع عشر.

هنا، يتداخل الحس الرومانسي مع مشهد ثقافي نابض بالحياة، حيث ينسجم التراث مع الفن المعاصر والمهرجانات. وتدعو هذه البلدات زوّارها للتأمل، والاكتشاف، وتذوّق لحظات فريدة لا تُشبه غيرها—مانحةً الجميع مساحة الحرية لفعل كل شيء… أو ببساطة عدم فعل أي شيء على الإطلاق.