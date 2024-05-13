طرق عبر البلدات التاريخية الصغيرة في النمسا

هناك بلدات كثيرة في النمسا، لكن للصغيرة منها سحر مختلف. وليس ذلك مستغربا، فهي بلدات عريقة تعود لقرون خلَت، وما زالت تُلقى الكثير من العناية لتبقى نابضة بروحها الأصيلة.

لمَن يبحثون عن إيقاع الحياة البطيء، تُعدّ البلدات التاريخية الصغيرة في النمسا الوجهة المثالية. تتناثر هذه البلدات عبر البلاد كأحجار كريمة نفيسة، من بلودنز في فورارلبيرغ، إلى باد إشِل في النمسا العليا، وصولاً إلى هالين في سالزبورغرلاند، حيث يلتقي التاريخ بالضيافة والسحر الرومانسي.

وتوجد خمس مسارات منتقاة بعناية تربط بين 17 بلدة تاريخية صغيرة في أنحاء النمسا. من شوارع شارديغن الدافئة، إلى مدينة شتاير التي يزيد عمرها عن ألف عام، حيث تُعدّ ساحتها الرئيسية واحدة من أفضل الساحات المحفوظة في العالم الناطق بالألمانية، إلى مدينة بادن المعروفة بعمارتها الكلاسيكية على طراز البيدرماير من القرن التاسع عشر.

هنا، يتداخل الحس الرومانسي مع مشهد ثقافي نابض بالحياة، حيث ينسجم التراث مع الفن المعاصر والمهرجانات. وتدعو هذه البلدات زوّارها للتأمل، والاكتشاف، وتذوّق لحظات فريدة لا تُشبه غيرها—مانحةً الجميع مساحة الحرية لفعل كل شيء… أو ببساطة عدم فعل أي شيء على الإطلاق.

معلومات سريعة عن البلدات التاريخية الصغيرة
عدد المدن: 17
المحافظات: 6
الطرقات: 5
المواصفات: المبانِي المصنّفة تراثية، مبلدة ذات ميثاق خاص، وعدد سكان أقصاه 45 ألف نسمة
أفضل وقت للزيارة
Spring، Summer وAutumn
مثالي لـ
Solo Traveler، Couples وFriends

تعرف على البلدات التاريخية الصغيرة

خمسة مسارات على طول البلدات التاريخية الصغيرة

17 بلدة تاريخية صغيرة في النمسا

لمحة عن البلدات التاريخية الصغيرة

بلدات صغيرة، تجارب مثيرة

أسئلة شائعة

يحق فقط للقرى النمساوية التي تضم مباني أو أحياء تاريخية ومدرجة، وميثاقاً خاصاً، وعدد سكان يصل إلى 45 ألف نسمة، الانضمام إلى قائمة "البلدات التاريخية الصغيرة". ويهدف اتحاد البلدات إلى زيادة شعبيتها لدى السياح.

هناك إجمالي 17 قرية قديمة في النمسا مصنفة كـ"بلدة تاريخية صغيرة"، وهي تنتشر في ست محافظات:

كارينثيا

• فولفسبيرغ

النمسا السفلى

• بادن

• هاينبورغ

النمسا العليا

• باد إيشل

• بروناو

• فريشتات

• غموندن

• شاردينغ

• شتاير

سالزبورغ

• هالين

• ميترسيل

• رادشتات

ستيريا

• باد رادكرسبورغ

• فورستنفيلد

• هارتبيرغ

• يودنبورغ

فورارلبيرغ

• بلودينز

تقع بلدة غموندن على بحيرة تراونسي.

 

بيمكا تقع هذه البلدات الخمس عشرة على الأنهار:

 

كارينثيا

• فلفسبيرغ (لافانت)

 

النمسا السفلى

• بادن (شفيتشات)

• هاينبورغ (الدانوب)

 

النمسا العليا

• باد إيشل (ترون)

• بروناو (إن)

• فريشتات (فيلدايست، يونيتز)

• شاردينغ (إن )

• شتاير (إنس وشتاير)

سالزبورغ

• هالين (سالزاخ)

• رادشتات (إنس)

 

ستيريا

• باد رادكرسبورغ (مور)

• فورستنفيلد (فيستريتز)

• هارتبيرغ (هارتبيرغر سافين)

• يودنبرغ (مور)

 

فورارلبرغ

• بلودينز (إيل، ألفينز، ألفيرباخ، شيسا)

نصائح لحماية المناخ

الحفاظ على التاريخ من أجل الاستدامة

حفظ التراث، بما في ذلك صيانة المباني التاريخية واستخدامها، يُصنّف كاستهلاك كفوء للموارد ويدعم حماية المناخ. فترميم الهياكل القائمة يوفر مواد البناء ويمنع تغطية التربة نتيجة التطويرات الجديدة. ومن هنا، تسهم البلدات التاريخية الصغيرة في النمسا بشكل كبير في حماية المناخ من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على المباني والمعالم التاريخية.

وفي حين يساهم حفظ هذه المباني في حماية الحرف التقليدية، تركز الاستدامة الاجتماعية على تعزيز التعايش المبني على الاحترام، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول للجميع. ويقدّم دليل المتاحف الشامل، لمحة ممتازة عن المتاحف النمساوية التي توفر برامج ومرافق شاملة للجميع.

