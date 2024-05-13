الكريستال والفن والأعاجيب: في عوالم كريستال سواروفسكي في فاتنز، يلتقي التصميم بالطبيعة والخيال ليقدّم تجربة متلألئة تُشبع جميع الحواس.

للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس سواروفسكي، كلّفت العائلة المؤسِسة الفنان أندريه هيلر بتصميم عالم من التجارب يتجاوز المتاحف التقليدية. وقد جسّد هيلر فكرتَه الرؤيوية من خلال عالم خيالي يمكن التجوّل فيه، حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا بطرق غير متوقعة.

في قلب هذا العالم يقف عملاق يبلغ ارتفاعه 17 متراً، هو الشخصية الإرشادية لدى هيلر، والحارس الأيقوني اليوم لغرف العجائب. هذه الشخصية الأسطورية، التي ابتكرها هيلر، كانت تجوب العالم لجمع كنوز المعرفة والفن، وقد استقرّت في النهاية في فاتنز لتحمي مجموعتها من التحف في غرف تحت الأرض لتصبح رمزاً للفضول والخيال ومتعة الجمال.

استلهم هيلر فكرته من غرفة الفن والعجائب التاريخية في قلعة أمبراس قرب إنسبروك. ففي القرن السادس عشر، أنشأ الأرشيدوق فرديناند الثاني – من آل هابسبورغ المعروف بشغفه بجمع الكنوز – مجموعة فريدة هناك، تُعتبر اليوم أول متحف في العالم. جمعت غرفة قصر أمبراس بين الغريب والثمين والعلمي والعجيب – من عجائب طبيعية إلى أجهزة ميكانيكية وأعمال خشبية دقيقة – لتكون مرآةً للعالم بكل تنوعه وفضوله وروعة جماله.

اليوم، يعيد هيلر إحياء هذا المفهوم المستوحى من عصر النهضة، لتتحوّل غرف العجائب إلى مسارح تحتضن أعمال فنانين عالميين مثل سلفادور دالي، يايوي كوساما، وبرايان إينو، حيث تتأرجح هذه العوالم بين الشعر والخيال، ومع ذلك تظل دائماً مدهشة، حيث يصبح الكريستال فيها وسيطاً نابضاً بالحياة.

هنا، لا يكتفي الزوار بمشاهدة كريستالات سواروفسكي فحسب، بل يعيشون أيضاً رؤية فريدة تجاه الفن والطبيعة. تُعدّ عوالم كريستال سواروفسكي مكاناً يتجسد فيه حلم دانييل سواروفسكي المؤسِس: الكريستال ليس مجرد مادة، بل شرارة للتعبير الإبداعي. فهنا، تلتقي الجذور التيرولية بالتيارات الطليعية العالمية.