اشتهر إيغون شيلي بلوحاته وشخصياته غير التقليدية. إلا أن مناظره الطبيعية تحظى باهتمام متزايد في عالم الفن.

كانت القطارات أول شغف فني لدى إيغون شيله. فبصفته ابناً لمدير محطة قطارات، كبر محاطاً بالقاطرات وصفير العربات وأجواء السفر، ما ترك أثره العميق على مخيلته منذ طفولته. كانت عائلته تقيم في الشقة فوق محطة تولن، وهناك كان الفتى الصغير يطل من النافذة لساعات طويلة، يراقب حركة القطارات ويحوّلها بخطوطه الأولى إلى رسومات متخيلة مليئة بالحياة. منذ ذلك الحين، كان الرسم والتلوين هما لعبته المفضلة ونافذته على العالم.

في سن الثانية عشرة، التحق بالمدرسة الثانوية في كلوسترنويربورغ، وهناك حالفه الحظ بلقاء أستاذ الفنون لودفيغ كارل شتراوخ، الذي لمس موهبته الفذة ومنحه الدعم اللازم. كانت المدينة آنذاك نابضة بمشهد فني مزدهر، ومع دعم أستاذه، تمكن شيلي من التعرّف على هذا العالم من الداخل، وبناء علاقات مع فنانين آخرين. وخلال السنوات التي قضاها في كلوسترنويربورغ (من 1902 حتى 1906)، اتخذ قراره المصيري: سيصبح رساماً.

في السادسة عشرة، انتقل إلى فيينا ليلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة. غير أن المناهج التقليدية لم تلهمه، كما لم يجد حماساً من أستاذه كريستيان غريبينكرل الذي لم يعترف بموهبته. وبعد ثلاث سنوات فقط، غادر الأكاديمية وأسّس مع مجموعة من زملائه رابطة فنية حملت اسم "نيكونستغروبه" أو جماعة الفن الجديد.

في فيينا، عاش شيله محطات مصيرية أخرى، حيث التقى مَثَله الأعلى غوستاف كليمت، وارتبط بفتاة تُدعى وولي نويزيل ألهمت فنه، ثم تعرّف لاحقاً إلى زوجته المستقبلية إيديث هارمس.

رحل إيغون شيلي عن العالم عام 1918 وهو في الثامنة والعشرين من عمره، بعد إصابته بالإنفلونزا الإسبانية، تاركاً وراءه إرثاً فنياً غنياً من الأعمال التصويرية والخطوط التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث.