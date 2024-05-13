شخصيات مشهورة من النمسا

استكشاف حياة وأعمال الأشخاص الذين أنجزوا شيئاً مؤثراً يمثل مصدر إلهام كبير، وتزخر النمسا بالعديد من الأماكن والمواقع الشيقة التي تستحق الزيارة.

لقد أنجبت النمسا عبر تاريخها عدداً لا يُحصى من الشخصيات البارزة التي تركت أثراً لا يُمحى في مجالات الفن والموسيقى والأدب والسياسة. فلا تزال حياة الإمبراطورة إليزابيث تثير الإعجاب حيث تُخلّد آثار قصتها في قصر شونبرون وغيره من المواقع التاريخية. كما لعب آل هابسبورغ دوراً محورياً في شؤون أوروبا لقرون مضت، ويُحفظ إرثهم بوضوح في متحف الفن التاريخي وقصر هوفبورغ.

أما عباقرة الموسيقى مثل موزارت وشوبرت وليست وبروكنر، فقد غيّروا وجه الموسيقى العالمية، ويتم عزف أعمالهم في مختلف الصالات الثقافية على امتداد البلاد. ويستمد الزوار إلهامهم من رواد الفن مثل غوستاف كليمت وإيغون شيلي وفريدنسرايش هوندرتفاسر في متحفي بلفيدير وليوبولد. كذلك قدم كبار الأدباء مثل توماس برنهارد وبيتر روزيغر رؤى عميقة في روح النمسا، كلٌّ بأسلوبه الفريد.