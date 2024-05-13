فريدنزرايش هوندرتفاسر

حين يلتقي الفن بالبيئة: الفنان والمعماري النمساوي كان يبتكر أشكالاً عضوية وأفكاراً رؤيوية لحماية كوكبنا

فريدنسرايش هوندرتفاسر كان فناناً ومعماريّاً وناشطاً بيئياً. ظهر حسّه الاستثنائي تجاه اللون والشكل منذ صغره، فعلى الرغم من أهوال الحرب العالمية الثانية، كان الصبي يرسم مناظر حالمة بألوان غنية – غابات ودياراً خيالية. بعد فترة قصيرة من الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا، طوّر أسلوبه المميّز في خمسينيات القرن العشرين: أشكال عضوية، ألوان نابضة بالحياة، وحلزون كرمز مركزي. ومنذ السبعينيات، اتجه بشكل متزايد نحو العمارة، فابتكر أكثر من 40 مبنى حول العالم، ودافع عن الأسطح الخضراء، و"المستأجرين المحبين للأشجار"، والتصاميم المستوحاة من الطبيعة.

بالنسبة لهوندرتفاسر، كان الفن فلسفة حياة

لم تكن الاستدامة بالنسبة له موضة عابرة، بل أسلوب حياة حقيقي. عاش ببساطة، اعتمد على الطاقة المتجددة وطوّر مفاهيم بديلة لإعادة التدوير قبل أن تصبح الاستدامة تياراً رئيسياً. زرع نحو 100 ألف شجرة خلال رحلاته، واستخدم الطاقة الشمسية والمائية في منازله، وركّب مراحيض كومبوست، وأبدع موائل طبيعية. كما صمّم العديد من الملصقات لدعم منظمات مثل غرينبيس وجمعية كوستو. والعديد من ألوانه كان يخلطها بوصفاته الخاصة، وكان دائماً يتأمل مكانة الإنسان في الدورة الطبيعية، حتى وفاته عام 2000، حيث دُفن تحت شجرة في نيوزيلندا، تماماً كما كان يتمنى.