عاشق ومُعجب بالنساء

"مع امرأة واقعة في الحب، يمكنك أن تحقق كل ما ترغب به". هذه المقولة لغوستاف كليمت، أحد ألمع رسامي الفن الحديث في النمسا، وبقدر ما هي مثيرة للاهتمام، تعكس طبيعة الرجل نفسه وسحر شخصيته.

امتلك كليمت قدرة فريدة على جذب الآخرين، سواء من خلال فنه المبدع، أو شخصيته المتميزة، أو أسلوب حياته الأنيق. ويبقى لغزاً حتى اليوم، كيف استطاع هذا الرسام، مرتدياً معطفه الأزرق الشهير، أن يأسر قلوب الكثير من النساء، رغم أنه من السهل أن نتخيّل كيف أن الوردة — ملكة الأزهار — لعبت دوراً في ذلك. فهي لم تظهر فقط في لوحاته، بل لعبت دوراً أيضاً في مغامراته العاطفية. فجاذبية الوردة، التي تُعدّ رمزاً خالداً للحب والعاطفة، لم تكن خافية على الجانب الحسي من شخصية غوستاف.

كان كليمت يحب النساء ويقدرهنّ بشدة. ورغم أنه لم يتزوج أبداً، فقد أنجب سبعة أطفال من نساء مختلفات. وعلاقاته العاطفية الشهيرة مع ملهمته إميلي فلوج معروفة، كما عُرف عنه أيضاً ارتباطه العاطفي مع ألما شندلر في سن التاسعة عشر (التي أصبحت لاحقاً مالر-فيرفيل) ومع عارضات مثل ماريا أوتشيكا وماري "ميتزي" زيمرمان. أما علاقته الطويلة والمميزة مع مصممة الأزياء المستقلة إميلي فلوج، فكانت فريدة من نوعها، إذ كانت في كثير من النواحي "رفيقة روحه".