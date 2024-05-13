لودفيغ فان بيتهوفن
حياة مليئة بالتمرد، الصمت، والعبقرية
وُلد لودفيغ فان بيتهوفن في بون، ألمانيا، عام 1770، وكان يُعتبر مثال الكما في الكلاسيكية الفيينية ورائداً للرومانسية. في عام 1792، انتقل إلى فيينا، حيث عاش حتى وفاته عام 1827. تجاوزت موسيقاه الاضطرابات الدرامية في عصره: الثورة الفرنسية، ونابليون، وعصر الإصلاح. أصبحت سيمفونية بيتهوفن رقم 9 مع "نشيد الفرح" والسيمفونية رقم 5 بلحنها الافتتاحي اللافت، جزءاً من التراث الثقافي العالمي.
مع ذلك، كانت حياة بيتهوفن مليئة بالتحديات ولم تكن سهلة أبداً، بل تميزت بالتناقضات. فقد كان عبقرياً، عنيداً، وغالباً وحيداً. وعلى الرغم من فقدانه للسمع في عمر مبكر، فقد استمر في التأليف الموسيقي. كان بيتهوفن يرغب أن تُخدم موسيقاه "الإنسانية المتألمة"، وقد ابتكر أعمالاً ما زالت تلمس قلوب جمهوره بعمق حتى اليوم.
هذا وتقوم العديد من المنازل والشقق التي قضى فيها الفنان جزءاً من حياته، بفتح أبوابها للزوّار، لتقدم لهم لمحة عن مسيرته وحياته الفنية. كما تساهم العديد من الأماكن الأخرى – في فيينا، وغابات فيينا، وبادن، وكريمس – في تخليد ذكرى لودفيغ فان بيتهوفن، الفنان العالمي الشهير الذي أقام في فيينا.
بيتهوفن: بين الأماكن التي زارها والروح التي تركها
منزل بيتهوفن في وسط فيينا
منزل باسكوالاتي
وجد لودفيغ فان بيتهوفن إلهامه وموطنه في فيينا. يُمكن زيارة اثنين من مساكنه اليوم، حيث تُعرض كنوز من حياته للعامة.
أحدها هو منزل باسكوالاتي في وسط مدينة فيينا، عند زاوية شارعي مولكرباستاي وشرايفوغيلغاس. عاش بيتهوفن هنا قرابة ثماني سنوات. كان يوهان بابتيست فرايهر فون باسكوالاتي، الذي سُمي المنزل باسمه، أحد أهم رعاة بيتهوفن. في هذا المنزل، وجد بيتهوفن إلهامه لأوبراه الوحيدة "فيديليو". كما كتب اللحن الرقيق لأوبرا "فور إليزه".
شقة بيتهوفن السابقة هي الآن جزء من متحف فيينا. في خمس غرف مختلفة، يُمكنك معرفة المزيد عن المؤلف الموسيقي والاطلاع على أعماله.
البيت الثاني للملحن
الملاذ السعيد لبيتهوفن في إحدى ضواحي المدينة
شارع بروبوسغاس 6 هو موقع آخر لمتحف فيينا: متحف بيتهوفن. في زمن الموسيقار، كانت هذه المنطقة في الحي التاسع عشر من فيينا تشكّل إحدى الضواحي، بينما تقع اليوم ضمن حدود المدينة. هنا، كان يوجد مصحة، حيث كان الملحن يأمل في إيجاد علاج أو على الأقل التخفيف من صممه المتزايد.
يمتد متحف بيتهوفن هذا على مساحة 250 متراً مربعاً، ويدعو الزوّار للتعمّق في حياته على ستة مراحل: الوصول، والشفاء، والتأليف الموسيقي، والكسب المادي، والأداء، والإرث. فكل فصل يعرّف الزوّار على جانب من جوانب حياة الفنان، وجزء من مسكنه السابق. في عام 1802، كتب بيتهوفن "وصية هايليغنشتات" هنا، مدفوعاً بخوفه من الصمم الوشيك. ومع ذلك، لم يرسل هذه الأبيات "النهائية" أبداً إلى إخوته. كما أكمل سيمفونيته الثالثة، "إيرويكا"، هنا. لاحقاً، عمل هنا أيضاً على أعظم أعماله، السيمفونية التاسعة.
منازل بيتهوفن التي يمكنك زيارتها
4 حقائق موسيقية مذهلة عن لودفيغ فان بيتهوفن
أستاذ الارتجال
كان لودفيغ فان بيتهوفن مرتجلاً بارعاً. وقد أشاد به مَن حالفهم الحظ وحضروا عزفه المباشر، مؤكدين أنه اعتاد أن يذهل جمهوره حقاً.
سيمفونيات ثورية
كل سيمفونية من سيمفونياته التسع فريدة من نوعها. تُعتبر سيمفونيته الثالثة، "إيرويكا"، والخامسة، بلحنها الشهير "با-با-با-با"، من المعالم البارزة في تاريخ الموسيقى.
توسعة الأوركسترا
قام بيتهوفن بتوسيع الأوركسترا الكلاسيكية من خلال إدخال آلات جديدة واستخدام الآلات الموجودة بطرق مبتكرة لتحقيق صوت أكثر قوة.
الصمم كدافع يائس
رغم إصابته بالصمم التدريجي، واصل بيتهوفن تأليف أعمال فنية رائعة. وتشهد مؤلفاته اللاحقة على حالته العاطفية العميقة.
فيينا في عيون بيتهوفن
تكريم كليمت لبيتهوفن في مبنى "سيسيشن"
يمكن رؤية القبة الذهبية لمبنى "سيسيشن" من بعيد: كلما اقتربت من المبنى، ازداد هذا الرمز المعماري لفن الآرت نوفو سحراً. نُقشت على واجهته عبارة "لكل عصر فنه، وللفن حريته". منذ تأسيسه على يد فنانين فيينيين معاصرين مثل غوستاف كليمت وجوزيف هوفمان، عُرف مبنى "سيسيشن" بأنه وجهة رائعة للمعارض الفنية.
ويُعد جناح بيتهوفن أحد أبرز المعالم في هذا المبنى الفريد. فهذه اللوحة الجدارية التي تبلغ مساحتها 34 × 2 متراً، أبدعها غوستاف كليمت عام 1902 تكريماً لبيتهوفن بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لوفاته، مستوحاة من تفسير ريتشارد فاغنر للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن: بحث البشرية عن السعادة. وقد صُمم هذا الجناح في الأصل كلوحة زخرفية لمعرض الذكرى، وبعد عدة تنقلات، نُقلت إلى قصر بلفيدير وفي عام 1986 وُضعت بشكل دائم في مبنى الـ" سيسيشن".
بيتهوفن في متاحف فيينا
نزهات تتحول إلى مقطوعات موسيقية
بوحي من الطبيعة
كان بيتهوفن مولعا ًبالطبيعة. فقد كانت جولاته الطويلة في الغابات المحيطة بفيينا المصدر الأول للعديد من أفكاره الريادية. وتعكس سيمفونيته السادسة، "الريفية"، هذا الشغف. في خمسة أجزاء، تصور السيمفونية مشاهد مثل بهجة الحياة في الريف، وجريان جدول مياه، وعاصفة رعدية. ولم يرَ بيتهوفن هذه السيمفونية مجرد محاكاة للطبيعة، بل تعبيراً عن المشاعر التي تثيرها فيه.
وكانت علاقته العميقة بالطبيعة مصدر إلهام رئيسياً له، ولا تزال العديد من مسارات المشي وطرق التنزه تحتفل بذكراه حتى اليوم.