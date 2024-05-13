بعد أن اختار فيينا موطناً له، أمضى بيتهوفن معظم وقته في مدينة الفن والثقافة، حيث يمكن تتبع عبقريته اليوم في أماكن عديدة.

وُلد لودفيغ فان بيتهوفن في بون، ألمانيا، عام 1770، وكان يُعتبر مثال الكما في الكلاسيكية الفيينية ورائداً للرومانسية. في عام 1792، انتقل إلى فيينا، حيث عاش حتى وفاته عام 1827. تجاوزت موسيقاه الاضطرابات الدرامية في عصره: الثورة الفرنسية، ونابليون، وعصر الإصلاح. أصبحت سيمفونية بيتهوفن رقم 9 مع "نشيد الفرح" والسيمفونية رقم 5 بلحنها الافتتاحي اللافت، جزءاً من التراث الثقافي العالمي.

مع ذلك، كانت حياة بيتهوفن مليئة بالتحديات ولم تكن سهلة أبداً، بل تميزت بالتناقضات. فقد كان عبقرياً، عنيداً، وغالباً وحيداً. وعلى الرغم من فقدانه للسمع في عمر مبكر، فقد استمر في التأليف الموسيقي. كان بيتهوفن يرغب أن تُخدم موسيقاه "الإنسانية المتألمة"، وقد ابتكر أعمالاً ما زالت تلمس قلوب جمهوره بعمق حتى اليوم.

هذا وتقوم العديد من المنازل والشقق التي قضى فيها الفنان جزءاً من حياته، بفتح أبوابها للزوّار، لتقدم لهم لمحة عن مسيرته وحياته الفنية. كما تساهم العديد من الأماكن الأخرى – في فيينا، وغابات فيينا، وبادن، وكريمس – في تخليد ذكرى لودفيغ فان بيتهوفن، الفنان العالمي الشهير الذي أقام في فيينا.