كان الرسّام وكاتب المسرح أوسكار كوكوشكا شخصية محورية في الحداثة الفيينية. بأسلوبه الجريء والمعبر، تحدّى كوكوشكا العالم الفني والمجتمع على حدّ سواء.

وُلد الفنان الكبير أوسكار كوكوشكا في بلدة صغيرة على نهر الدانوب تُدعى بوشلارن، وحمل جذوره التي تعود إلى النمسا السفلى معه طوال حياته. واليوم، فإن حضور هذا الرسّام الشهير في الرسم التعبيري والحداثة الفيينية، يزداد قوةً في مسقط رأسه.

وبحسب المؤرخة الفنية والخبيرة في أعمال كوكوشكا، برناديت راينهولد، فإنّ: "عدد سكان بوشلارن يقل عن 4 آلاف نسمة فقط. ولذا، فإن ولادة كوكوشكا هنا، وتحويل مسقط رأسه اليوم إلى متحف ومركز توثيقي، أمر يستحق الإعجاب حقاً".

واليوم يمتد حضور كوكوشكا في أرجاء البلدة بشكل لافت: حيث تزيّن نسخ كبيرة من أعماله واجهات المباني، في حين يقدّم متحف كوكوشكا في بوشلارن، المقام في منزله السابق والحظيرة الملحقة به، تجربة حية وشخصية تُلقي الضوء على حياته وإرثه الفني.