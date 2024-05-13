يُعد موزارت واحدا من أشهر الموسيقيين في العالم. تحظى أعماله بإعجاب الآلاف، الذين يتوجهون إلى فيينا وسالزبورغ لزيارة الأماكن التي عاش فيها وابتكر أشهر مؤلفاته فيها

كان فولفغانغ أماديوس موزارت عبقرياً موسيقياً بكل معنى الكلمة، إذ ألّف أولى مقطوعاته في سن الخامسة، وما إن بلغ السادسة حتى بدأ جولاته في أنحاء أوروبا، مدهشاً الملوك والملكات والنبلاء بموهبته الخارقة. ورغم قِصر حياته – إذ توفي في الخامسة والثلاثين – ترك خلفه إرثاً يضم 626 عملاً، من بينها سيمفونيات ومؤلفات أوبر وموسيقى غرف وحفلات كونشيرتو وأعمال دينية. وتُعد معزوفات "الناي السحري" و"موسيقى الليل الصغيرة" من أشهر مؤلفاته على الإطلاق.

كان موزارت مدمناً على العمل، ويُقال إنه استخدم نحو ثمانية كيلومترات من الورق لتدوين مؤلفاته. وكانت عائلته تناديه بـ"وولفرل"، وقد عُرف بشخصيته الاندفاعية والفوضوية وروحه المرحة وشغفه الكبير بالحياة، كما تكشف عنه رسائله الكثيرة إلى أصدقائه وأفراد عائلته. وحتى اليوم، لا تزال موسيقاه تأسر القلوب وتحرّك مشاعر الجمهور حول العالم.