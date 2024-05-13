يُعتبر الجانب الجنوبي لجبال الألب مكاناً مثالياً لقضاء فصل الشتاء بما يضمه من منتجعات تزلج مشمسة، وبحيرات متجمدة، فضلاً عن السحر الفريد الذي تتمتع به جبال الألب المهيبة.

تأسرك منطقة جنوب النمسا في الشتاء بجمال مناظرها الخلابة من جبال وبحيرات. فمنطقة كارينثيا المحاطة بسلسلتي جبال هوهي تاورن ونوكبيرغ، توفر منتجعات تزلج تناسب العائلات الصغيرة، إلى جانب مناطق أكبر للرياضات الشتوية. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بجولات المشي الشتوية وجولات المشي بالأحذية الخاصة عبر الغابات المكسوة بالثلوج، إلى جانب التزلج على الجليد فوق البحيرات الطبيعية المتجمدة، مما يمنحهم تجارب طبيعية لا تُنسى. وللاسترخاء، تتوفر الحمامات الحرارية وخدمات العافية المتعددة.

من ناحية ثانية، تتأثر هذه المنطقة بفلسفة "سلو فود" (الطعام البطيء) التي تركز على الأطعمة المحلية، مثل طبق "كاسنودلن" التقليدي في كارينثيا والأسماك الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم كل من منتزه هوهي تاورن الوطني، ومحمية نوكبيرغ البيئية، ومتنزه دوبراخ الطبيعي، في الحفاظ على الجمال الطبيعي الفريد لولاية كارينثيا.