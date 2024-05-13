عطلات الشتاء في كارينثيا
حيث يلتقي الثلج، أشعة الشمس والكثير من المتعة
تأسرك منطقة جنوب النمسا في الشتاء بجمال مناظرها الخلابة من جبال وبحيرات. فمنطقة كارينثيا المحاطة بسلسلتي جبال هوهي تاورن ونوكبيرغ، توفر منتجعات تزلج تناسب العائلات الصغيرة، إلى جانب مناطق أكبر للرياضات الشتوية. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بجولات المشي الشتوية وجولات المشي بالأحذية الخاصة عبر الغابات المكسوة بالثلوج، إلى جانب التزلج على الجليد فوق البحيرات الطبيعية المتجمدة، مما يمنحهم تجارب طبيعية لا تُنسى. وللاسترخاء، تتوفر الحمامات الحرارية وخدمات العافية المتعددة.
من ناحية ثانية، تتأثر هذه المنطقة بفلسفة "سلو فود" (الطعام البطيء) التي تركز على الأطعمة المحلية، مثل طبق "كاسنودلن" التقليدي في كارينثيا والأسماك الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم كل من منتزه هوهي تاورن الوطني، ومحمية نوكبيرغ البيئية، ومتنزه دوبراخ الطبيعي، في الحفاظ على الجمال الطبيعي الفريد لولاية كارينثيا.
بطاقة كارينثيا:
تتيح الاستفادة من الفعاليات الفنية والثقافية، وأنشطة الترفيه لكل أفراد الأسرة، إلى جانب الكثير من المغامرات. فمع بطاقة كارينثيا، ستتمكن من اختبار الكثير من الأنشطة.
ما الذي يمكننا فعله لحماية التنوع البيولوجي؟
• احترم الطبيعة، من خلال البقاء على المسارات المحددة، ولا تترك قمامتك خلفك.
• استخدم وسائل النقل المستدامة، مثل وسائل النقل العام أو استكشف بالدراجة.
• انتبه للحياة البرية واحرص على مراقبة الحيوانات من مسافة آمنة.
• استمتع بوعي (وعضوياً). اختر الأطعمة والمنتجات المحلية والمستدامة.
• ساهم في تعزيز التنوع البيولوجي. فحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي.