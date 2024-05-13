عطلات الشتاء في كارينثيا
حيث يلتقي الثلج، أشعة الشمس والكثير من المتعة

يُعتبر الجانب الجنوبي لجبال الألب مكاناً مثالياً لقضاء فصل الشتاء بما يضمه من منتجعات تزلج مشمسة، وبحيرات متجمدة، فضلاً عن السحر الفريد الذي تتمتع به جبال الألب المهيبة.

تأسرك منطقة جنوب النمسا في الشتاء بجمال مناظرها الخلابة من جبال وبحيرات. فمنطقة كارينثيا المحاطة بسلسلتي جبال هوهي تاورن ونوكبيرغ، توفر منتجعات تزلج تناسب العائلات الصغيرة، إلى جانب مناطق أكبر للرياضات الشتوية. هذا ويمكن للزوّار الاستمتاع بجولات المشي الشتوية وجولات المشي بالأحذية الخاصة عبر الغابات المكسوة بالثلوج، إلى جانب التزلج على الجليد فوق البحيرات الطبيعية المتجمدة، مما يمنحهم تجارب طبيعية لا تُنسى. وللاسترخاء، تتوفر الحمامات الحرارية وخدمات العافية المتعددة.

من ناحية ثانية، تتأثر هذه المنطقة بفلسفة "سلو فود" (الطعام البطيء) التي تركز على الأطعمة المحلية، مثل طبق "كاسنودلن" التقليدي في كارينثيا والأسماك الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم كل من منتزه هوهي تاورن الوطني، ومحمية نوكبيرغ البيئية، ومتنزه دوبراخ الطبيعي، في الحفاظ على الجمال الطبيعي الفريد لولاية كارينثيا.

حقائق حول كارينثيا
العاصمة:كلاغنفورت أم فورتهيرزيه
المساحة:9,538 كيلومتراً مربعاً
عدد السكان:حوالي 570 ألف (بحسب إحصاءات العام 2024)
المنتزهات الوطنية: 1
المنتزهات الطبيعية:3
منتجعات العافية: 5

بطاقة كارينثيا:

تتيح الاستفادة من الفعاليات الفنية والثقافية، وأنشطة الترفيه لكل أفراد الأسرة، إلى جانب الكثير من المغامرات. فمع بطاقة كارينثيا، ستتمكن من اختبار الكثير من الأنشطة.

الشتاء في كارينثيا:

هنا ستجد قائمة بالأنشطة التي تضمن لك عطلة شتوية مثيرة في كارينثيا.

كارينثيا من مختلف النواحي

أبرز المعالم

التزلج: جولات تقودك نحو شمس الشتاء

التزحلق على الجليد على بحيرة فيسنزيه: أرض العجائب الشتوية

منصة المشاهدة بيراميدنكوغل: مناظر خلابة لكارينثيا

غيرليتزن ألب: حيث الطبيعة والمناظر المدهشة

أسواق عيد الميلاد: فرصتك المثالية لتعيش أجواء الميلاد

الحمامات الحرارية: هنا يمكنك أن تسترخي وترفّه عن نفسك

نشاطات في كارينثيا

جولات

جولات على ضوء المشاعل في منطقة رينفيغ-كاتشبيرغ

التأمل في النجوم: جولة لمشاهدة النجوم برفقة المرشدين

جولة في حديقة هوهي تاورن الوطنية: احجز حارساً بشكل مسبق

دوبراتش: المشي بأحذية الثلج تحت ضوء القمر

أسواق عيد الميلاد في كارينثيا

فترة عيد الميلاد في كارينثيا

وجهات مثالية للرحلات في كارينثيا

مناطق

مدن وأماكن

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

فندق دابيرر.الفندق الحيوي

فندق غينايزرهوتيل دي فوريل

شاليهات تراتليرز هوف

فنادق فيرزيرز على بحيرة فورتهيرزيه

منتجع فوربيرغ الجبلي

نصائح لحماية المناخ

ما الذي يمكننا فعله لحماية التنوع البيولوجي؟

• احترم الطبيعة، من خلال البقاء على المسارات المحددة، ولا تترك قمامتك خلفك.

• استخدم وسائل النقل المستدامة، مثل وسائل النقل العام أو استكشف بالدراجة.

• انتبه للحياة البرية واحرص على مراقبة الحيوانات من مسافة آمنة.

• استمتع بوعي (وعضوياً). اختر الأطعمة والمنتجات المحلية والمستدامة.

• ساهم في تعزيز التنوع البيولوجي. فحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي.

أسئلة شائعة

ناسفيلد – أحد أكبر منتجعات التزلج وأكثرها شمساً في كارينثيا، حيث يضم 110 كيلومتراً من المنحدرات و30 مصعداً حديثاً.

باد كلينكيرشهايم – يشتهر بحماماته الحرارية ومجموعة واسعة من المنحدرات، بما في ذلك 103 كم من الطرق ومسارات كأس العالم.

نهر مولتالر الجليدي – متعة التزلج على ارتفاع يصل إلى 3122 متراً، ويوفر حوالي 17 كيلومتراً من المنحدرات.

غيرليتزن ألب – منتجع تزلج مناسب للعائلات يضم 45 كيلومتراً من المنحدرات ويتمتع بإطلالات خلابة على بحيرة أوسياخ.

كاتشبيرغ – منتجع تزلج شعبي على الحدود مع سالزبورغ، يضم 70 كيلومتراً من المنحدرات.

توراخر هوهي – منطقة تزلج ذات مناظر خلابة على الحدود مع ستيريا، ويصل ارتفاعها إلى 2205 متر.

هايليغنبلوت أم غروسغلوكنر– يوفر 55 كيلومتراً من المنحدرات أسفل أعلى جبل في النمسا، غروسغلوكنر.

تتمتع كارينثيا بسحر خاص في فصل الشتاء، حيث تجمع بين طبقة سميكة من الثلوج والكثير من أشعة الشمس، وخاصةً في مناطق التزلج مثل ناسفيلد. بالإضافة إلى التزلج، فإن البحيرات المتجمدة مثل بحيرة فسيسنزيه، توفر ظروفاً مثالية للتزحلق على الجليد. كما أن الاستجمام والتزلج بتكاملان بشكل مثالي، خاصة في أماكن مثل باد كلاينكيرشهايم.

