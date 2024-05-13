رافيولي بالجبن من كارينثيا
- Classics
- Vegetarian
- Main Course
فاجئ عائلتك بـ "كاسنوديلن" التقليدي، وهو نوع من المعكرونة المحشوة بالجبن تشبه الرافيولي.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 80 دقيقة
- 4 حصص
لتحضير العجين، ضع الدقيق على السطح الذي تنوي العمل عليه، ثم اصنع فجوة في الوسط واخفق فيها البيضة. قم بإضافة القليل من الملح. أدمج قليلاً من الزيت وكمية مناسبة من الماء حتى تحصل على عجينة ناعمة وسهلة التشكيل. اصنع من العجينة شكل الكرة، غطِها بورق النايلون، واتركها لترتاح لمدة 30–45 دقيقة.
في هذه الأثناء، قم بسلق البطاطا حتى تصبح طرية، اتركها لتبرد قليلًا ثم اهرسها أو مرّرها من خلال مكبس البطاطا. قم بشويح البصل في الزبدة على نار هادئة، أضِف الأعشاب، وتبّل بالملح، ثم ارفع المزيج عن النار. اخلط جميع المكونات واعجنها لتصبح حشوة قابلة للتشكيل. وإذا لزم الأمر، قم بإضافة القليل من القشدة لتسهيل التعامل معها.
قم بفرد العجين على السطح المرشوش بالدقيق حتى تصل سماكته إلى سمك ظهر السكين. قطّعه إلى دوائر قطرها حوالي 8 سم باستخدام كأس مقلوب أو قطّاعة دائرية. قم بإعداد كرات صغيرة من الحشوة وضعها في وسط دوائر العجين، أو استخدم ملعقة لوضع الحشوة. ادهن حواف العجين ببياض البيض المخفوق، قم بطي العجين على الحشوة واضغط جيداً. اضغط على الحواف بأصابعك لتشكيل أخاديد، ثم ضع القطع على صينية مرشوشة بالدقيق.
ضع المعكرونة في ماء مغلي مملح، واتركها على نار هادئة لمدة 10–12 دقيقة حسب حجمها. أخرجها بحذر ورتبها على أطباق مسخنة مسبقاً. غطِّها بسخاء بالزبدة البنية المخفوقة.
نصيحة: قدّم هذا الطبق مع السلطة الخضراء.
مكونات
تُظهر تجربة الكازنودل (المعكرونة المحشوة بالجبن) التباين الواضح بين النمسا الحديثة وجيرانها الجنوبيين في أسلوب الترف الغذائي. ففي جنوب كارينثيا، يُفضل أحياناً استعمال ما يُعرف بـ"ساساكا" المذاب بدل الزبدة، وهي كلمة سلوفينية تعني اللحم المقدد المفروم. وتلعب هذه الإضافة الحارة واللذيذة دوراً بارزاً يضاً في المطبخ الشتايري، ما يعكس استمرار تنوع مشهد الطهي في دول إمبراطورية الدانوب السابقة وحيويته حتى اليوم.