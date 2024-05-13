الخطوة 2

في هذه الأثناء، قم بسلق البطاطا حتى تصبح طرية، اتركها لتبرد قليلًا ثم اهرسها أو مرّرها من خلال مكبس البطاطا. قم بشويح البصل في الزبدة على نار هادئة، أضِف الأعشاب، وتبّل بالملح، ثم ارفع المزيج عن النار. اخلط جميع المكونات واعجنها لتصبح حشوة قابلة للتشكيل. وإذا لزم الأمر، قم بإضافة القليل من القشدة لتسهيل التعامل معها.