انزلق عبر المنحدرات المعدّة جيداً، وعلى مسارات التزلج عبر البلاد في ستيريا تحت ضوء الصباح اللطيف وانغمس في الإيقاع الرائع للطبيعة.

استمتع بالتزلج، الاسترخاء والكثير من الترفيه

في ستيريا، يمكنك الاستمتاع بمزيج رائع من منتجعات التزلج الحديثة والمأكولات الممتازة: حيث تتناوب المناطق الكبيرة للتزلج مع المنتجعات الأصغر حجماً والمناسبة للعائلات، مما يوفر توازناً بين المتعة والمغامرة والاسترخاء والتجدد. ولا تنسى أن تستمتع بالينابيع الحرارية الدافئة والمناظر الشتوية الساحرة، وأن تستعِد طاقتك في الأكواخ الجبلية الدافئة.

تزلج عبر البلاد بالوتيرة التي تناسبك

هنا، يمكنك ممارسة التزلج الريفي على طول البحيرات المتجمدة وعبر غابات الشتاء، وغالباً ما ستتمكن من الاقتراب من خلفية مهيبة من القمم الشاهقة، حيث تكون الطبيعة مغطاة بالثلج، وبلورات الثلج تتراقص في الهواء. فالتزلج الريفي يشبه الرقص - في البداية ستقوم بعد الخطوات، لكن الإيقاع يصبح تلقائياً بعد ذلك، مما يمنحك شعوراً بالتحرر، وتصبح خطواتك المائلة أخف، فيما يتناثر الثلج من قضبان الثلح في رشقات أقصر، ويتباطأ تنفسك.

ومن هنا يمكن القول إن الانسياب عبر المناظر الطبيعية الشتوية بوتيرتك الخاصة يجلب لك شعوراً بالرفاهية، مما يجعل التزلج الريفي في ستيريا تجربة ممتعة ومليئة بالمفاجآت.