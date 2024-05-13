ستيريا
استمتع بعطلتك الشتوية مع التزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف وعلى نهر داخشتاين الجليدي وفي أكواخ جبال الألب.

انزلق عبر المنحدرات المعدّة جيداً، وعلى مسارات التزلج عبر البلاد في ستيريا تحت ضوء الصباح اللطيف وانغمس في الإيقاع الرائع للطبيعة.

استمتع بالتزلج، الاسترخاء والكثير من الترفيه

في ستيريا، يمكنك الاستمتاع بمزيج رائع من منتجعات التزلج الحديثة والمأكولات الممتازة: حيث تتناوب المناطق الكبيرة للتزلج مع المنتجعات الأصغر حجماً والمناسبة للعائلات، مما يوفر توازناً بين المتعة والمغامرة والاسترخاء والتجدد. ولا تنسى أن تستمتع بالينابيع الحرارية الدافئة والمناظر الشتوية الساحرة، وأن تستعِد طاقتك في الأكواخ الجبلية الدافئة.

تزلج عبر البلاد بالوتيرة التي تناسبك

هنا، يمكنك ممارسة التزلج الريفي على طول البحيرات المتجمدة وعبر غابات الشتاء، وغالباً ما ستتمكن من الاقتراب من خلفية مهيبة من القمم الشاهقة، حيث تكون الطبيعة مغطاة بالثلج، وبلورات الثلج تتراقص في الهواء. فالتزلج الريفي يشبه الرقص - في البداية ستقوم بعد الخطوات، لكن الإيقاع يصبح تلقائياً بعد ذلك، مما يمنحك شعوراً بالتحرر، وتصبح خطواتك المائلة أخف، فيما يتناثر الثلج من قضبان الثلح في رشقات أقصر، ويتباطأ تنفسك.

ومن هنا يمكن القول إن الانسياب عبر المناظر الطبيعية الشتوية بوتيرتك الخاصة يجلب لك شعوراً بالرفاهية، مما يجعل التزلج الريفي في ستيريا تجربة ممتعة ومليئة بالمفاجآت.

معلومات سريعة عن ستيريا
العاصمة:غراتس
المساحة:16.401 كيلومتر مربع
عدد السكان: حوالي 1.27 مليون نسمة (بحسب إحصاءات العام 2024)
نسبة الغابات مقارنةً بالمساحة:62 %
جبل داخشتاين:2,995 متراً
مناطق التزلج:77
منتزهات طبيعية:7
حمامات حرارية: 11

فعاليات في ستيريا

ستجد أبرز الفعاليات التقليدية والعصرية في ستيريا هنا.

ستيريا من نواحي مختلفة

أبرز المعالم

عالم جبل داخشتاين الجليدي

منطقة التزلج هاوسر كايبلينغ

منطقة التزلج الحر كرايشبيرغ

منتجع روغنر باد بلوماز الحراري

المطبخ الألبي من توقيع ريتشارد راوخ

نشاطات في ستيريا

جولات

جولات شتوية بالقطار

جولات تزلج في رامساو داخشتاين

متاحف الرياضات الشتوية

رحلة عبر الزمن إلى بدايات التزلج. يمكن للزوار في هاوس إم إنستال ومورتسوشلاج الاستمتاع بروح التزلج على اثنين من الزلاجات.

متحف الرياضات الشتوية هاوس إم إنستالمتحف الرياضات الشتوية مورزوشلاغ

وجهات الرحلات في ستيريا

مناطق

مدن وأماكن

الثقافة والعادات

الفولكلور ضد الظلام

مع بدء تساقط الثلوج، تبدأ الحياة في ستيريا بالتباطؤ ويميل الناس إلى دفء غرف المعيشة المريحة. لكن الظلام لا يبقى دون مواجهة، إذ تساهم العادات والتقاليد الراسخة في إبقاء الأرواح الشريرة لـ "الموسم المظلم" بعيدة، وخاصةً من خلال الأقنعة المرعبة لـ"بيرختن"، والمصممة لطرد ظلال الشتاء الداكنة. هذا ويمكن رؤية هذه الأقنعة المنحوتة خلال مسيرات كرامبوس وبيرختن.

وعلى النقيض من ذلك، تقدم أسواق عيد الميلاد تجربة أكثر هدوءاً وتأملاً. فهنا، تساهم المشروبات الساخنة في تدفئة يديك، بينما تُضفي أصوات عازفي الأبواق والجوقات، خلفية احتفالية بامتياز على هذه التجربة. هذا وسيكون بإمكانك أيضاً أن تغمر نفسك بسهولة في الأجواء النابضة بالحياة حول أكشاك السوق الملونة.

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

شتيريريك أم بوغوش

شلوسهوتيل بيخلارن في آيغن إم إنستال

غراند هوتيل فيسلر في غراتس

ألمفيلنيس بيرير في فلادنيتز

أوستزايت هوتيل في سانت لامبريخت

فندق الطبيعة والعافية هوفليهنر في هاوس إم إنستال

"الحماية من خلال"

منتزهات طبيعية في ستيريا

تتيح النمسا لزوّارها فرصة الانغماس في جمال الطبيعة النقية لما يُعرف بـ"القلب الأخضر"، في حين توفر لهم المنتزهات الطبيعية السبعة، موطناً محمياً للنباتات والحيوانات النادرة:

منتزه ألمندلاند الطبيعي

منتزه بولاور تال الطبيعي

منتزه سولكتالر الطبيعي

منتزه زيربيتزكوغل- غريبنزين الطبيعي

منتزه مورزير أوبرلاند الطبيعي

منتزه آيزنفورزن الطبيعي في ستيريا

منتزه جنوب ستيريا الطبيعي

أسئلة وأجوبة شائعة

تركز أفضل مناطق التزلج عبر الأرياف في ستيريا على الجودة، حيث توفر مسارات مُصانة بعناية، ومسارات تزلج حديثة تتميز بنظام توجيه وإرشاد متطور. هذا وتقدم دورات التزلج عبر الأرياف تعليمات حول التقنية، بينما توفر المراكز المتخصصة المعدات اللازمة. وكل هذا يضمن حصولها على ختم الجودة لمسارات التزلج في ستيريا.

6 نصائح للتزلج عبر الأرياف في ستيريا

التزلج عبر الأرياف من باد ميترندورف إلى تاوبليتز

التزلج عبر الأرياف في هوهنتاورن

التزلج عبر الأرياف في سانت جاكوب إم فالد

التزلج عبر الأرياف في باد أوسي

التزلج عبر الأرياف في تراغوس وفي غونر سي

التزلج عبر الأرياف في هول بالقرب من أدموند

سواء اخترت منطقة تزلج تحتوي على منحدرات على امتداد أربعة جبال، أو منطقة تزلج صغيرة وساحرة، فإن منتجعات التزلج الرئيسية في ستيريا تقدم لك منحدرات تحظى بصيانة جيدة، ومجهزة بمسارات آمنة:

منكقة شلادمينغ-داخشتاين للتزلج

منطقة هاوسر كيابلينغ للتزلج

بلاناي

منتجع تاوبليتز للتزلج

منتجعات التزلج العائلية

