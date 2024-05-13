ستيريا
استمتع بعطلتك الشتوية مع التزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف وعلى نهر داخشتاين الجليدي وفي أكواخ جبال الألب.
استمتع بالتزلج، الاسترخاء والكثير من الترفيه
في ستيريا، يمكنك الاستمتاع بمزيج رائع من منتجعات التزلج الحديثة والمأكولات الممتازة: حيث تتناوب المناطق الكبيرة للتزلج مع المنتجعات الأصغر حجماً والمناسبة للعائلات، مما يوفر توازناً بين المتعة والمغامرة والاسترخاء والتجدد. ولا تنسى أن تستمتع بالينابيع الحرارية الدافئة والمناظر الشتوية الساحرة، وأن تستعِد طاقتك في الأكواخ الجبلية الدافئة.
تزلج عبر البلاد بالوتيرة التي تناسبك
هنا، يمكنك ممارسة التزلج الريفي على طول البحيرات المتجمدة وعبر غابات الشتاء، وغالباً ما ستتمكن من الاقتراب من خلفية مهيبة من القمم الشاهقة، حيث تكون الطبيعة مغطاة بالثلج، وبلورات الثلج تتراقص في الهواء. فالتزلج الريفي يشبه الرقص - في البداية ستقوم بعد الخطوات، لكن الإيقاع يصبح تلقائياً بعد ذلك، مما يمنحك شعوراً بالتحرر، وتصبح خطواتك المائلة أخف، فيما يتناثر الثلج من قضبان الثلح في رشقات أقصر، ويتباطأ تنفسك.
ومن هنا يمكن القول إن الانسياب عبر المناظر الطبيعية الشتوية بوتيرتك الخاصة يجلب لك شعوراً بالرفاهية، مما يجعل التزلج الريفي في ستيريا تجربة ممتعة ومليئة بالمفاجآت.
رحلة عبر الزمن إلى بدايات التزلج. يمكن للزوار في هاوس إم إنستال ومورتسوشلاج الاستمتاع بروح التزلج على اثنين من الزلاجات.
الفولكلور ضد الظلام
مع بدء تساقط الثلوج، تبدأ الحياة في ستيريا بالتباطؤ ويميل الناس إلى دفء غرف المعيشة المريحة. لكن الظلام لا يبقى دون مواجهة، إذ تساهم العادات والتقاليد الراسخة في إبقاء الأرواح الشريرة لـ "الموسم المظلم" بعيدة، وخاصةً من خلال الأقنعة المرعبة لـ"بيرختن"، والمصممة لطرد ظلال الشتاء الداكنة. هذا ويمكن رؤية هذه الأقنعة المنحوتة خلال مسيرات كرامبوس وبيرختن.
وعلى النقيض من ذلك، تقدم أسواق عيد الميلاد تجربة أكثر هدوءاً وتأملاً. فهنا، تساهم المشروبات الساخنة في تدفئة يديك، بينما تُضفي أصوات عازفي الأبواق والجوقات، خلفية احتفالية بامتياز على هذه التجربة. هذا وسيكون بإمكانك أيضاً أن تغمر نفسك بسهولة في الأجواء النابضة بالحياة حول أكشاك السوق الملونة.
منتزهات طبيعية في ستيريا
تتيح النمسا لزوّارها فرصة الانغماس في جمال الطبيعة النقية لما يُعرف بـ"القلب الأخضر"، في حين توفر لهم المنتزهات الطبيعية السبعة، موطناً محمياً للنباتات والحيوانات النادرة:
