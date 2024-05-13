دجاج ستيريا المقلي
- Meat
- Classics
- Main Course
جرب هذا الطبق الكلاسيكي من مطبخ ستيريا استناداً إلى وصفة من تأليف يوهان لافر.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 30 دقيقة
- 2 حصص
اغسل الدجاج وجففه ثم قطعّه: قطّع صدور الدجاج وقسّمها إلى نصفين، قم بفصل الفخذين وقسّمهما إلى نصفين.
أزل القشرة إذا رغبت. سخّن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت).
اخفق البيض. تبّل قطع الدجاج بكمية وفيرة من الملح والفلفل الحار، ثم غطِّه بالطحين، ثم اغمسه في البيض المخفوق، ثم في فتات الخبز.
نصيحة: يُخبز الدجاج المقلي في الفرن بدلاً من قليه بالدهون، مما يجعله طرياً ومقرمشاً. ضع قطع الدجاج المقلية في صينية الخبز، ورشها بالزيت، واخبزها في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة تقريباً، مع التقليب مرة واحدة.
قم بصفّ الدجاج المقلي على ورق مطبخ وقدّمه مزيناً بشرائح الليمون.
نصيحة: طعم زيت بذور اليقطين من ستيريا رائع في سلطة البطاطا أو الخس مع لحم الضأن.