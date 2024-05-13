وصفات من النمسا
وصفات على مدار الفصول: موسمية، إقليمية وأطباق مفاجِئة
يتمتع النمساويون بشغف البحث عن أطباق ووصفات من حول العالم وتحسينها باستخدام التخصصات المحلية، ومن ثمّ مشاركتها مع الآخرين.
تشكل وصفات الطعام والتخصصات الإقليمية جزءاً من التراث المحلي في بلادها الأصلية، حيث تكشف الكثير عن روح الأمة وانفتاحها على الثقافات الأخرى.
فالتأثيرات المختلفة التي تجتمع في قائمة الطعام الواحدة، والتي تُعتبر الآن من التخصصات النمساوية، لم تكن لتتحقق لولا الحوار بين الثقافات. فالنمساويون، على وجه الخصوص، بارعون في ابتكار أطباق يجري إعدادها بتأثير من ثقافات مختلفة.
مع فينر شنيتزل وتافيلسبيتز، تُعدّ الأطباق الخاصة بالمقاطعات المختلفة، من بين الأطباق الكلاسيكية التي تتصدر قائمة الأطباق النمساوية الأكثر شعبيةً.
أطباق كلاسيكية من المطبخ النمساوي
تُعتبر أنواع الكيك والحلويات في النمسا من الملذات التي لا تُفوّت، وهي تشمل أصنافاً مستقاة من الأراضي السابقة الشاسعة للتاج النمساوي، والتي تمّ تحسينها على أيدي عدد من أمهر مُعدّي الحلويات في النمسا.
الكيك والحلويات
عندما يملأ عبير فوانيس الفانيليا الرقيقة الأجواء، ويُسمع رنين الأجراس في كل مكان، يكون موسم عيد الميلاد قد حلّ، مترافقاً بموسم الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها النمسا.
بسكويت عيد الميلاد
يمكن العثور على السلمون المرقط، والشّار، والبلطى، والزندر في البحيرات والأنهار والجداول، ولهذا، يحرص الطهاة الخبراء في هذا المجال على تقديم أسماك طازجة ومدخنة بأفضل جودة في النمسا.
أطباق مع الأسماك
في كل طبق نباتي، تتصدر الخضروات والأعشاب المشهد، كما تتوفر طوال العام وعلى امتداد المواسم. ففي جميع أنحاء النمسا، يوجد العديد من مزارعي الخضروات الذين يكرّسون جهودهم للممارسات الزراعية العضوية والمستدامة.
أطباق نباتية
فهي لا تساهم فقط في تسليط الضوء على النكهات الخاصة بكل فصل على حِدة، بل تدعوك أيضاً للاستمتاع بلحظات دافئة مع لمسة من السحر النمساوي.
مشروبات لمختلف المناسبات
مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد الشغف بالأطباق الدافئة التي تمنحك الشعور بالراحة من الداخل. سواء كانت اليخنات الغنية، أو اللحوم المشوية ببطء، أو الحلويات المخبوزة، تدعوك هذه الوصفات لتحتضن دفء الشتاء بكل تفاصيله.
أطباق تحسّن المزاج مثالية للطقس البارد
بما أن كل موسم يتمتع بمكوناته الفريدة، يتم إعطاء الوصفات التقليدية لمسة جديدة، من خلال دمجها مع المنتجات الموسمية بطريقة مبتكرة. والنتيجة هي تجربة طهي مميزة تنقل خيرات الطبيعة مباشرةً إلى طبقك.