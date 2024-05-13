وصفات من النمسا

يتمتع النمساويون بشغف البحث عن أطباق ووصفات من حول العالم وتحسينها باستخدام التخصصات المحلية، ومن ثمّ مشاركتها مع الآخرين.

تشكل وصفات الطعام والتخصصات الإقليمية جزءاً من التراث المحلي في بلادها الأصلية، حيث تكشف الكثير عن روح الأمة وانفتاحها على الثقافات الأخرى.

فالتأثيرات المختلفة التي تجتمع في قائمة الطعام الواحدة، والتي تُعتبر الآن من التخصصات النمساوية، لم تكن لتتحقق لولا الحوار بين الثقافات. فالنمساويون، على وجه الخصوص، بارعون في ابتكار أطباق يجري إعدادها بتأثير من ثقافات مختلفة.