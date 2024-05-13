طبق كوتشمان غولاش
- Classics
- Meat
- Main Course
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 300 دقيقة
- 4 حصص
يُنظّف اللحم بإزالة العظام والدهون والأوتار، مع الاحتفاظ بالأجزاء الهلامية فيه، ثم يُقطّع إلى مكعبات صغيرة الحجم، ويتم فرم البصل.
يتم تسخين الزبدة المصفّاة في قدر كبير، ويُطهى البصل ببطء شديد على نار منخفضة مع التحريك المستمر – فكلما طالت مدة الطهي، أصبح البصل أفضل.
يُرش مسحوق البابريكا على البصل، ثم يتم التخلص من الحرارة بسرعة برش قليل من الخل، ويُضاف معجون الطماطم مع التحريك. يُضاف اللحم مع التحريك لفترة قصيرة، ثم يُتبّل بالثوم والكراوية والملح والفلفل ورشة من المردقوش. تُضاف كمية من الماء تكفي لتغطية اللحم فقط، ويُترك على البخار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريباً حتى يطرى، مع التحريك من حين لآخر وإضافة الماء تدريجياً بكميات صغيرة حسب الحاجة.
عندما يصبح اللحم طرياً، يُضاف القليل من الماء وتُترك العصارة لتغلي وتنقص لمدة 10 إلى 15 دقيقة أخيرة، ثم يتم التتبيل حسب الذوق.
للتزيين، تُوضع النقانق في ماء ساخن خلال الدقائق العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، ويُقلى البيض في الزبدة. يُقطّع الخيار المخلل بشكل يشبه المروحة.
يُوزّع الغولاش على أطباق كبيرة، وتُوضع النقانق الساخنة فوق كل طبق، ويُتوّج كل طبق ببيضة مقلية. يُستعمل الخيار المخلل المقصوص على شكل مروحة للزينة، ويمكن إضافة شرائح الفلفل الأحمر حسب الرغبة.
يُقدّم الغولاش مع أصابع الخبز المقرمشة أو اللفائف، أو بدلاً من ذلك مع البطاطس المملحة.
مكونات
يعود اسم فياكر غولاش إلى السائقين الجوعى الذين يقودون العربات التقليدية في شوارع فيينا. يُقدَّم طبق يخنة اللحم البقري مزيناً بالنقانق وبيضة مقلية، في عصارة غنية من مسحوق البابريكا الحلو. ينحدر هذا الطبق من دولة المجر المجاورة للنمسا، وحتى الطاهي الفرنسي الشهير أوغست إسكوفير كان يستورد البابكريا الخاصة من المجر في القرن التاسع عشر.