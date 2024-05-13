الخطوة 3

يُرش مسحوق البابريكا على البصل، ثم يتم التخلص من الحرارة بسرعة برش قليل من الخل، ويُضاف معجون الطماطم مع التحريك. يُضاف اللحم مع التحريك لفترة قصيرة، ثم يُتبّل بالثوم والكراوية والملح والفلفل ورشة من المردقوش. تُضاف كمية من الماء تكفي لتغطية اللحم فقط، ويُترك على البخار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريباً حتى يطرى، مع التحريك من حين لآخر وإضافة الماء تدريجياً بكميات صغيرة حسب الحاجة.