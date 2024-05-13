يخنة العدس مع اللحم المقدد والسميد
وصفة نمساوية تقليدية مثالية لأيام الشتاء الباردة.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 45 دقيقة
- 4 حصص
الخطوة 1
لإعداد العدس مع اللحم المقدد
يُنقع العدس ويُطبخ حتى ينضج (يمكن استخدام علبتين من العدس). يقطّع البصل ويُقلى في الزيت.
الخطوة 2
يُقطع اللحم إلى مربعات ويُقلى
الخطوة 3
يُرش بحوالي ملعقتين كبيرتين من الدقيق ويُطفأ بالخل.
الخطوة 4
يُضاف العدس ويُسكب حوالي 250 مل من الحساء.
الخطوة 5
يُضاف الملح والفلفل ويُترك المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة تقريباً.
الخطوة 6
يُضاف المزيد من الحساء إذا أصبح المزيج سميكاً جداً.
الخطوة 7
لإعداد زلابية السميد
يُقطّع البصل ويُقلى في الزبدة.
الخطوة 8
تُخلط جميع المكونات، ويُضاف الملح والفلفل، وتُتبّل بجوزة الطيب.
الخطوة 9
يُترك الخليط لمدة 30 دقيقة
الخطوة 10
يتم تشكيل الزلابية بأيدٍ مبللة ويتم تغليفها بالطحين.
الخطوة 11
تُسلق الزلابية في ماء مملح لمدة 15- 20 دقيقة. بدءاً بغليان قوي ثم بهدوء مع تموّجات خفيفة.
مكونات
لتحضير حساء العدس مع اللحم المقدد
لزلابية السميد