يخنة العدس مع اللحم المقدد والسميد

  • Classics
  • Meat
  • Main Course

وصفة نمساوية تقليدية مثالية لأيام الشتاء الباردة.

طريقة الإعداد

  • وقت التحضير: 45 دقيقة
  • 4 حصص
الخطوة 1

لإعداد العدس مع اللحم المقدد

يُنقع العدس ويُطبخ حتى ينضج (يمكن استخدام علبتين من العدس). يقطّع البصل ويُقلى في الزيت.

الخطوة 2

يُقطع اللحم إلى مربعات ويُقلى

الخطوة 3

يُرش بحوالي ملعقتين كبيرتين من الدقيق ويُطفأ بالخل.

الخطوة 4

يُضاف العدس ويُسكب حوالي 250 مل من الحساء.

الخطوة 5

يُضاف الملح والفلفل ويُترك المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة تقريباً.

الخطوة 6

يُضاف المزيد من الحساء إذا أصبح المزيج سميكاً جداً.

الخطوة 7

لإعداد زلابية السميد

يُقطّع البصل ويُقلى في الزبدة.

الخطوة 8

تُخلط جميع المكونات، ويُضاف الملح والفلفل، وتُتبّل بجوزة الطيب.

الخطوة 9

يُترك الخليط لمدة 30 دقيقة

الخطوة 10

يتم تشكيل الزلابية بأيدٍ مبللة ويتم تغليفها بالطحين.

الخطوة 11

تُسلق الزلابية في ماء مملح لمدة 15- 20 دقيقة. بدءاً بغليان قوي ثم بهدوء مع تموّجات خفيفة.

مكونات
لتحضير حساء العدس مع اللحم المقدد
لزلابية السميد

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً