الخطوة 5

لتحضير التغطية، يتم تقطيع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة. يُسخّن الماء مع السكر لبضع دقائق، ثم يُصبّ في وعاء ويُترك ليبرد حتى يصبح دافئاً عند التذوق (إذا كانت التغطية ساخنة جداً ستفقد لمعانها، وإذا كانت باردة جداً ستصبح سميكة جداً). تُضاف الشوكولاتة وتُذوّب في محلول السكر. يتم صب التغطية بسرعة، أي في حركة واحدة، على الكيك، يتم توزيعها وتمليسها فوراً باستخدام سكين مسطح أو أي سكينة عريض. يُترك الكيك ليجف في درجة حرارة الغرفة.