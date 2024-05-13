كيكة زاخر
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
باستخدام هذه الوصفة، يمكنك تحضير كعكة كيكة زاخر الشهيرة عالمياً في المنزل!
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 60 دقيقة
- 12 pieces
يتم تذويب الشوكولاتة ببطء (يفضل في الماء الساخن).
في هذه الأثناء، يتم خلط الزبدة مع السكر البودرة وسكر الفانيليا حتى يصبح الخليط كريمياً. يُضاف صفار البيض تدريجياً مع التحريك. يُسخّن الفرن على درجة حرارة 180°م / 356°ف. يُدهن قالب الكيك بالزبدة ويُرش بالقليل من الدقيق. يُخفق بياض البيض مع رشة ملح، ثم يُضاف السكر ويُخفق حتى يتكوّن قوام ثابت. تُضاف الشوكولاتة المذابة إلى العجينة مع صفار البيض، ثم يُضاف بياض البيض المخفوق بالتناوب مع الدقيق. تُوضع العجينة في القالب وتُخبز لمدة ساعة تقريباً.
يتم إخارج الكيك من الفرن ويُترك حتى يبرد (للحصول على سطح مستوٍ، يُقلب لكيك على سطح العمل مباشرة بعد الخبز ثم يُعاد قلبه بعد 25 دقيقة)
إذا كان مربى المشمش كثيفاً جداً، يتم تسخينه قليلاً ويُحرّك حتى يصبح ناعماً، قبل إضافة لمسة من الرَم. يتم تقطيع الكيك إلى نصفين للحصول على طبقتين منه. تُغطّى القاعدة بالمربى، ثمّ تُضع الطبقة الثانية فوقها ويُدهن السطح العلوي وحواف الكيك بمربى المشمش.
لتحضير التغطية، يتم تقطيع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة. يُسخّن الماء مع السكر لبضع دقائق، ثم يُصبّ في وعاء ويُترك ليبرد حتى يصبح دافئاً عند التذوق (إذا كانت التغطية ساخنة جداً ستفقد لمعانها، وإذا كانت باردة جداً ستصبح سميكة جداً). تُضاف الشوكولاتة وتُذوّب في محلول السكر. يتم صب التغطية بسرعة، أي في حركة واحدة، على الكيك، يتم توزيعها وتمليسها فوراً باستخدام سكين مسطح أو أي سكينة عريض. يُترك الكيك ليجف في درجة حرارة الغرفة.
نصيحة: إذا أمكن، لا تحتفظوا بكيكة زاخر في الثلاجة، فقد تبدأ بالتعرّق.
مكونات
النمساويون لم يخترعوا كعكة الشوكولاتة. لكن شهرة كعكة زاخر تعود لإدوارد زاخر. هذا الشيف من دار متيرنيخ كان عبقرياً في العلاقات العامة وتمكن من تحويل كعكة الشوكولاتة البسيطة إلى واحدة من أشهر الأطباق النمساوية.