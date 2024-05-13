يتدفق نهر الدانوب من الغرب إلى الشرق، ويمتد على نحو 350 كيلومتراً داخل النمسا، ليشكل شريان حياة حيوياً يربط بين المدن التاريخية والمحميات الطبيعية والكنوز الثقافية.

يدخل النهر الأراضي النمساوية عند جوخنشتاين في النمسا العليا، ثم يمر عبر مدينة لينز ويشق طريقه عبر المنعطف الخلاب شلوغنر شلينغه.

إلى الشرق، يمر عبر وادي فاخاو الشهير، المصنف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي يشتهر بمزارعه الخلابة وأطلال القلاع التاريخية فيه.

بعد ذلك يصل الدانوب إلى فيينا، ويتدفق عبر المنتزه الوطني دوناو-أوين، قبل أن يغادر النمسا عند هاينبورغ على الحدود مع سلوفاكيا.