نهر الدانوب
المعالم الثقافية، القلاع والأديرة
بين مدينتي باساو وبراتيسلافا، يتدفق نهر الدانوب عبر المقاطعات النمساوية العليا والسفلى وفيينا. ويُعد منعطف شلوغنر الأشهر في النهر، تحفة طبيعية شكّلتها الرياح والمياه على مدى ملايين السنين.
كان الرومان يستخدمون الدانوب منذ القدم كمعبر حيوي لنقل البضائع والأفكار إلى الأراضي المجاورة. وقد ساهم المناخ المعتدل والتربة الخصبة على ضفافه، في جذب السكان في وقت مبكر، حيث أقاموا القلاع والقصوروالأديرة، وأسّسوا المدن وخططوا لمجتمعاتهم. والنتيجة اليوم هي مشهد ثقافي فريد من نوعه.
معزوفة "الدانوب الأزرق" – بدأ يوهان شتراوس الابن مسيرته العالمية المظفّرة بعد وقت قصير من العرضه الأول لهذه المعزوفة في 15 فبراير 1867. واليوم، تُعتبر هذه المقطوعة النشيد غير الرسمي للنمسا، وجزءاً لا يتجزأ من برنامج حفل رأس السنة في القاعة الذهبية لموزيكفيراين في فيينا.
نهر متدفق بحرية، غابة جامحة
منتزه سهول الدانوب الوطني
يمتد المنتزه الوطني دوناو-أوين من فيينا حتى مصب نهر المارش عند الحدود السلوفاكية. وعلى طول يبلغ 36 كيلومتراً من النهر الحر الجريان، يشكّل الدانوب أجمل المناظر الطبيعية ويؤمن موطناً لأكثر من 60 نوعاً من الأسماك، والرفراف الطائر، والنسور ذات الذيل الأبيض، والقنادس، وسلاحف البرك، والأوركيد النادر، وعدد لا يُحصى من أنواع الحشرات.