شروط الاستخدام
يخضع استخدام هذا الموقع للشروط التالية. ومن خلال الوصول إلى المحتوى الخاص بنا، فإنك توافق على الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا. لذا يُرجى قراءة شروط الاستخدام بعناية لتجنب أي سوء فهم.
في النطاقين الرئيسيين http://www.austria.info/ و austriatourism.com، يدير المكتب الوطني النمساوي للسياحة مواقع إلكترونية تخدم الترويج للسياحة في النمسا مجاناً أو مقابل بدل مادي. بالإضافة إلى ذلك، يشير موقع austria.info إلى هذا الموقع الذي يمكن الوصول إليه عن طريق إدخال هذا الرابط أو أي رابط إحالة آخر. ويشير موقع austriatourism.com إلى نفس الموقع الذي يمكن الوصول إليه باستخدام هذا الرابط أو أي رابط إحالة آخر. يُنصح جميع المستخدمين بقراءة شروط الاستخدام التالية، بالإضافة إلى النصوص القانونية الأخرى بعناية. فاستخدام موقع austria.info أو austriatourism.com يتطلّب موافقة المستخدم على شروط الاستخدام والنصوص القانونية الأخرى (مثل بيان حقوق الطبع والنشر، والربط والإطار) المذكورة أدناه. من ناحية ثانية، يُعدّ استخدام هذا الموقع بمثابة موافقة المستخدم على شروط الاستخدام وجميع النصوص القانونية الأخرى. وفي حال عدم قبول المستخدم لهذه الشروط، يُحظر عليه متابعة استخدام موقعي austria.info وaustriatourism.com. هذا ويؤدي أي انتهاك لأي من الأحكام الواردة في شروط الاستخدام والنصوص القانونية الأخرى إلى الإنهاء الفوري والتلقائي لتصريح استخدام الموقع. وفي حال حدوث مثل هذه الانتهاكات، يحتفظ المكتب الوطني النمساوي للسياحة بحق تقديم أي مطالبات (مثل المطالبات الناشئة عن الضمان و/أو التعويض عن الأضرار) ضد المستخدم المعني.
يُسمح باستخدام موقعي الويب austria.info وaustriatourism.com حصرياً لأغراض إعلامية ذات طبيعة خاصة ومهنية. فجميع محتويات الموقع austria.info و austriatourism.com محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، بغض النظر عمّا إذا كانت المحتويات مقدمة مجاناً أو مقابل رسوم. وفي حالة المحتوى الخاضع لرسوم (مثل تنزيل الدراسات الخاضعة للرسوم)، توجد أحكام محددة تبيّن حقوق الاستخدام الأخرى الموجودة. كما أن أي نوع من النسخ أو التوزيع أو التأجير أو الإعارة أو النشر أو أي استخدام آخر من أي نوع على الإطلاق، يتطلّب الحصول على إذن كتابي صريح من المكتب الوطني النمساوي للسياحة، ويكون محظوراً بدون هذا الإذن. يُستثنى من ذلك الحالات التي ينص فيها بند محدد على خلاف ذلك، علماً أن انتهاك هذا البند قد يؤدي إلى تبعات قانونية تتعلق بالعلامات التجارية وحقوق الطبع والمنافسة. هذا ويحتفظ المكتب الوطني النمساوي للسياحة بجميع حقوق الطبع وحقوق الاستخدام المتعلقة بالمحتويات المقدمة على المواقع austria.info وaustriatourism.com، ويُطلب من جميع المستخدمين قراءة بيان حقوق الطبع بعناية.
يولي المكتب الوطني النمساوي للسياحة أهمية كبيرة للتعامل الدقيق مع البيانات الشخصية. ولهذا السبب، تتبع سياسة الخصوصية للمكتب الوطني النمساوي للسياحة مبدأ الحفاظ على سرية البيانات، وتؤكد على حماية البيانات الشخصية على وجه الخصوص. ومن هنا، نحثّ جميع المستخدمين على قراءة الأحكام المتعلقة بحماية خصوصية البيانات.
لا يمكن للمكتب الوطني النمساوي للسياحة أن يضمن إمكانية الوصول إلى مواقع الويب austria.info و austriatourism.com دائماً وفي جميع الأوقات، إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء الفنية و/أو أعمال الصيانة بالإضافة إلى أسباب أخرى (مثل إعادة تشغيل الموقع الإلكتروني) إلى عدم توفر الموقعين austria.info وaustriatourism.com مؤقتاً، أو على مدى فترة زمنية أطول. لا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية عن عدم توفر الموقعين أو انعدام إمكانية الوصول إلى austria.info و austriatourism.com. كما لا يضمن المكتب الوطني النمساوي للسياحة دقة واكتمال ومشروعية وموضوعية وتحديث المحتويات المقدمة على مواقع الويب austria.info وaustriatourism.com. وينطبق هذا بالتساوي على جميع المنتجات والخدمات المقدمة على الموقع، بما في ذلك الأوصاف والأسعار المرتبطة بها. هذا ويجوز للمكتب الوطني النمساوي للسياحة إجراء تغييرات وتعديلات وحذف للموقع بأكمله والمحتويات المعروضة عليه في أي وقت ودون إشعار مسبق.
لن يكون المكتب الوطني النمساوي للسياحة والأشخاص أو الشركات المرتبطة به، مسؤولين عن أي نوع من الأضرار (مثل الأرباح المفقودة، النفقات الضائعة، الأضرار الناتجة عن فقدان البيانات، فقدان الدخل، المطالبات بناءً على قانون الإثراء، تكاليف الاستشارات القانونية أو إعداد العقود) تكاليف المشورة أو إنشاء العقد). ينطبق إخلاء المسؤولية هذا على وجه الخصوص على جميع الأضرار الناجمة عن استخدام الموقع، أو عدم القدرة المؤقتة أو الدائمة على استخدام الموقع (وقت التوقف)، أو التوفر المحدود للموقع أو المحتوى المعروض عليه، أو العرض الخاطئ للمحتوى، أو من خلال عرض محتوى طرف ثالث أو عن طريق عرض الارتباطات التشعبية على austria.info و austriatourism.com.
وفي حالة حدوث أي أضرار للأجهزة و/أو البرامج أو البيانات الأخرى نتيجة استخدام موقعي الويب austria.info وaustriatourism.com أو محتوياتهما، فإن المكتب الوطني النمساوي للسياحة لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق. فالمستخدم ملزَم بالإقرار بأن الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني النمساوي للسياحة، تُقدم أيضاً بمشاركة مشغّلين من شبكات خارجية، وبالتالي فإن توفر الخدمات يعتمد على الإمكانات التقنية لمقدمي الشبكات الخارجية. ولا يتحمل مكتب السياحة الوطني النمساوي أي التزام بتوفير هذه الخدمات دون انقطاع أو ضمان الوصول إليها في جميع الأوقات. كما ينبغي على المستخدم أن يدرك بأن المكتب الوطني النمساوي للسياحة ليس له أي تأثير على إمكانية الوصول إلى الإنترنت وسرعة النقل وتوافر واستقرار اتصالات الشبكة والوصول إليها. هذا ويحق للمكتب الوطني النمساوي للسياحة قطع الخدمات لأسباب داخلية مثل خدمات الصيانة لفترة معقولة.
قد يكون هناك تقييد مؤقت للخدمات، خاصة لأسباب خارجة عن الإرادة والإضرابات والإغلاق والأوامر من قبل السلطات، وكذلك بسبب التغييرات الفنية في أنظمة مكتب السياحة الوطني النمساوي أو بسبب التدابير الأخرى الضرورية لإجراءات عملية سليمة وتحسين التشغيل (مثل الصيانة والإصلاحات وما إلى ذلك). لا يمكن للمستخدم المطالبة بأي تعويضات نتيجةً لذلك، ولكن سيعمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة على حل المشكلات بأسرع وقت ممكن. يحق للمستخدم اللجوء إلى خدمات المكتب الوطني النمساوي للسياحة على مسؤوليته الخاصة وبالتكاليف المترتبة عليه، وهو ملزم باستخدام الأجهزة التقنية المناسبة، مثل أجهزة الحاسوب المناسبة والمودم وما إلى ذلك. كما يتوجب على المستخدم استعمال الخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين السارية والامتناع عن أي استخدام غير صحيح لهذه الخدمات.
وفيما يتعلق بالخدمات المجانية، يحتفظ المكتب الوطني النمساوي للسياحة بالحق في تقديمها مقابل رسوم في أي وقت بعد إشعار مسبق. ولا يحق للمستخدم تحت أي ظرف من الظروف المطالبة بتقديم الخدمات المجانية.
على بوابة الإنترنت، يوفر المكتب الوطني النمساوي للسياحة خدمات للمستخدمين (مثل المعلومات) والتي يتم نقلها أو إنشاؤها أو توفيرها من قبل أطراف ثالثة.
سيبذل المكتب الوطني النمساوي للسياحة قصارى جهده لعدم التعدي على أي حقوق لأطراف ثالثة، على وجه الخصوص، مثل حقوق الطبع والنشر أو الاستغلال أو العلامات التجارية أو حقوق الاستخدام الأخرى من خلال تشغيل بوابة الإنترنت. ومع ذلك، لا يضمن المكتب الوطني النمساوي للسياحة أن الخدمات التي يلجأ إليها المستخدمون (مثل المعلومات) خالية من أي حقوق لأطراف ثالثة، مثل حقوق النشر أو الاستغلال أو العلامات التجارية أو حقوق الاستخدام الأخرى. هذا ويتم استبعاد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن ذلك.
وفي حالة قيام المكتب الوطني النمساوي للسياحة بتقديم إمكانية التنزيل المجاني لبعض ملفات السوفت وير (مثل حافظ الشاشات) على الموقع الإلكتروني، فلا يتم تحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن قدرتها على العمل. وبشكل أكثر تحديداً، لا يتم تحمل أي مسؤولية عن أي أضرار (تابعة) ناتجة عن استخدام البرنامج (مثل الأضرار التي تلحق بنظام التشغيل).
يهدف المكتب الوطني النمساوي للسياحة إلى ضمان دقة واكتمال وحداثة معلومات الأسعار الواردة في هذا الموقع. وبما أن المكتب الوطني النمساوي للسياحة يتلقى الأسعار من أطراف ثالثة، فليس لديه أي وسيلة للتحقق من دقتها، حيث تخضع المواصفات للتغييرات الدورية. ولذلك لا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية عن صحة واكتمال وتحديث المعلومات حول الأسعار الواردة في هذا الموقع.
ينطبق هذا الاستبعاد العام من المسؤولية بغض النظر عن أساس المطالبات المزعومة سواء كان ذلك بسبب الإهمال الطفيف أو الإهمال الجسيم في حالة المتعهدين. يمتد تقييد المسؤولية ليشمل كل من المطالبات التعاقدية وغير التعاقدية.
يحق للمكتب الوطني النمساوي للسياحة تغيير أو تكييف أو تحديث هذه الشروط وجميع النصوص القانونية الأخرى في أي وقت وبأي شكل ودون إشعار مسبق. ورغم ذلك، يُعتبر الإصدار الحالي من شروط الاستخدام هذه ملزماً للمستخدمين.
يجب على جميع مستخدمي مواقع الويب austria.info وaustriatourism.com الرجوع إلى شروط الاستخدام هذه والنصوص القانونية المرتبطة بها، من أجل متابعة أي تعديلات. يعلن جميع مستخدمي موقعي austria.info و austriatourism.com صراحةً عن موافقتهم على أن الإصدار الصالح حالياً ينطبق عليهم بمجرد زيارتهم للموقع مرة أخرى، ولا يعترضون على الإصدار الحالي من شروط الاستخدام أو النصوص القانونية الأخرى صراحة وكتابة.
لا يتحمّل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية تجاه المواقع المرتبطة ومحتوياتها. فالمعلومات المقدمة على الروابط المتشعبة على مواقع الويب austria.info و austriatourism.com هي خدمة مجانية يقدمها المكتب الوطني النمساوي للسياحة. ليس للمكتب الوطني النمساوي للسياحة أي تأثير على تصميم أو تعديل المواقع المرتبطة والمحتوى الذي تقدمه. إذا كانت الروابط المتشعبة الموجودة على austria.info وaustriatourism.com تشير إلى محتوى طرف ثالث، فإنها لا تشكل تصنيفاً للمحتوى المرتبط، ولا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة على وجه الخصوص أي مسؤولية مهما كانت عن دقة واكتمال ومشروعية وموضوعية وحداثة هذا المحتوى. إن الوصول إلى المعلومات التي يمكن الولوج إليها عبر الروابط المتشعبة الموجودة على austria.info و austriatourism.com هو مسؤولية المستخدم وحده، وعليه، نحن نحثّ جميع المستخدمين أيضاً على قراءة الشروط الخاصة بالربط والتأطير. وفي حالة ملاحظة المستخدمين أن الرابط يشير إلى محتوى يمثل مشكلة قانونية، يُطلب منهم إبلاغ المكتب الوطني النمساوي للسياحة عبر البريد الإلكتروني datenschutz@austria.info حول الرابط المعني، بحيث يمكن إزالته في أقرب وقت ممكن عند الضرورة.
جميع النصوص القانونية الأخرى الموجودة على austria.info وaustriatourism.com المشار إليها في شروط الاستخدام هذه، هي جزء لا يتجزأ من شروط الاستخدام، وتخضع للشروط المحددة في نصوصها في حال لم تتضمن أحكاماً أكثر تحديداً. قد توجد أحكام أكثر تحديداً، مثلما هو الحال بالنسبة للمحتوى المدفوع لحقوق الاستخدام.
إذا كان المستخدم رجل أعمال، فإن المحكمة المختصة بالمقاطعة الأولى في فيينا تكون لها الولاية القضائية الحصرية على جميع النزاعات. إذا كان المستخدم مستهلكاً بالمعنى المقصود في قانون حماية المستهلك، فإن هذا لا ينطبق إلا إذا كان محل إقامته المعتاد أو مكان عمله في هذه المنطقة الإدارية. إن مكان تنفيذ جميع الحقوق والالتزامات هو المقر الرئيسي للمكتب الوطني النمساوي للسياحة. ويطبق القانون الموضوعي للنمسا باستبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ( CISG) وأحكام تنازع القوانين الوطنية
لا يؤثر بطلان أو عدم فعالية الأحكام الفردية لشروط الاستخدام على صحة الأحكام المتبقية، وفي هذه الحالة، تُعتبر الاتفاقيات التي تم إبرامها، سارية من الناحية القانونية وأقرب إلى الهدف الأصلي المكتب الوطني النمساوي للسياحة. وعندما تكون هناك حاجة إلى نموذج كتابي، فإن الإرسال عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني يفي بهذا الشرط.
حقوق الطبع والنشر على المحتوى الخاص
تُعتبر جميع المعلومات المعروضة على مواقع الويب austria.info و austriatourism.com (مثل النصوص والرسومات ومقاطع الفيديو والموسيقى وما إلى ذلك)، محمية بموجب العلامات التجارية و/أو حقوق الطبع والنشر لصالح المكتب الوطني النمساوي للسياحة. ولذلك لا يجوز تنزيل الموقع وإعادة إنتاجه وتوزيعه كلياً أو جزئياً. وعلى وجه الخصوص، فإن حقوق النسخ والتوزيع والتأجير والإقراض والتوفير والبث بأي شكل من الأشكال، مملوكة حصرياً للمكتب الوطني النمساوي للسياحة أو أطراف ثالثة، وعليه، ستتم متابعة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بإجراءات قانونية.
حقوق الطبع والنشر على محتوى الطرف الثالث
يقوم المكتب الوطني النمساوي للسياحة بتشغيل خدمات على موقعي الويب austria.info وaustriatourism.com والتي تستلزم استخدام محتوى طرف ثالث (مثل النصوص والرسومات ومقاطع الفيديو والموسيقى والشعارات)، مثل محتوى شركاء الإعلان ومحتويات شركاء التعاون، حيث يمكن لجميع المستخدمين الاطلاع على هذا المحتوى. لكن، أي استخدام آخر لملفات الوسائط المتعددة والنصوص من أي نوع، يتطلب موافقة صريحة مسبقة من المؤلف أو المستخدم المصرّح له. هذا ويمكن للمؤلف أو المستخدم المصرّح له، أن يحتفظ بجميع الحقوق في ملفات الوسائط المتعددة والنصوص. من ناحية ثانية، سيقوم المكتب الوطني النمساوي للسياحة بإبلاغ المؤلف أو المستخدم المعتمد بانتهاكات حقوق الطبع والنشر عندما يصبح المكتب الوطني النمساوي للسياحة على علم بذلك. في جميع الأحوال، لا يتحمّل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الطبع والنشر من قبل طرف ثالث، فكل شريك (مثل شريك الإعلانات، أو شريك التعاون) يعوّض المكتب الوطني النمساوي للسياحة عن جميع المسؤوليات.
روابط من مواقع أخرى إلى austria.info و austriatourism.com
يسمح ملمكتب الوطني النمساوي للسياحة بالروابط (المتشعبة) وفقاً للشروط التالية: لا يجوز تغيير محتويات موقعي austria.info وaustriatourism.com بأي شكل من الأشكال، ويجب ضمان الاعتراف بأصل كل المحتوى بالكامل، ويجب أن يتم تمثيل austria.info وaustriatourism.com كمواقع ويب مرتبطة بالكامل. لا يُسمح بعرض محتويات موقعي austria.info و austriatourism.com من خلال استخدام الإطارات. يُحظر أيضاً ربط مواقع الويب بمحتوى مسيء أو مرفوض أو مخالف للأخلاق الحميدة أو مثير للجدل/غير قانوني. يجب أن تتوافق محتويات مواقع الويب التي ترتبط بموقعي austria.info وaustriatourism.com بشكل كامل مع جميع التشريعات المعمول بها (مثل قانون حقوق الطبع والنشر وقانون الإعلان وقانون الخصوصية والقانون الجنائي).
وفوق كل شيء، يجب ألا تمثّل هذه المواقع علاقتها بالمكتب الوطني النمساوي للسياحة بطريقة مزيفة أو غير صحيحة أو غير قانونية. كما لا يمكن أن تكون هناك شراكة أو دعم من أي نوع للمكتب الوطني النمساوي للسياحة إلا إذا تم الاتفاق عليها مسبقاً بشكل صريح ومكتوب. وبشكل خاص، يتطلب استخدام هوية المكتب الوطني النمساوي للسياحة (مثل الشعارات) الموافقة المسبقة للمكتب الوطني النمساوي للسياحة
يحتفظ المكتب الوطني النمساوي للسياحة بجميع الحقوق في حالة الروابط غير القانونية.
روابط من austria.info و austriatourism.com إلى مواقع أخرى
عند الارتباط بمواقع الويب الأخرى، يولي المكتب الوطني النمساوي للسياحة أهمية كبيرة لحقيقة أن المحتوى الخارجي على المواقع المرتبطة لا يتم تعديله بأي شكل من الأشكال، وأن التعرف على أصل محتوى الطرف الثالث هذا، يظل كما هو، وأن الرابط المرتبط يتم عرض موقع الويب بالكامل. وعند عرض محتوى جهة خارجية، يتم فتح نافذة متصفح جديدة في كل حالة ولا يتم استخدام أي تقنية تأطير. هذا ولا يتحمّل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية مهما كانت عن قانونية محتوى المواقع الخارجية المرتبطة بالمكتب الوطني النمساوي للسياحة. وعلى وجه الخصوص، لا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية عن أي تعديلات لاحقة لمحتواها. إن إدراج موقع ويب يتم تشغيله بواسطة طرف ثالث في بوابة الإنترنت التي يديرها المكتب الوطني النمساوي للسياحة، لا يشكل تأييداً أو ضماناً فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو الواردة فيه، ولا سيما المعلومات أو السلع أو الخدمات المقدمة.
عندما يشير المكتب الوطني النمساوي للسياحة إلى مواقع الويب التي لا يديرها مكتب السياحة الوطني النمساوي من خلال الروابط، فإن هذا لا يشكل سوى خدمة إضافية للمستخدمين، من أجل السماح لهم بالوصول إلى هذه المواقع. ومع ذلك، لا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية و/أو التزام تجاه محتوى هذه المواقع في هذه الحالات.