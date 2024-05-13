5. الالتزام

لن يكون المكتب الوطني النمساوي للسياحة والأشخاص أو الشركات المرتبطة به، مسؤولين عن أي نوع من الأضرار (مثل الأرباح المفقودة، النفقات الضائعة، الأضرار الناتجة عن فقدان البيانات، فقدان الدخل، المطالبات بناءً على قانون الإثراء، تكاليف الاستشارات القانونية أو إعداد العقود) تكاليف المشورة أو إنشاء العقد). ينطبق إخلاء المسؤولية هذا على وجه الخصوص على جميع الأضرار الناجمة عن استخدام الموقع، أو عدم القدرة المؤقتة أو الدائمة على استخدام الموقع (وقت التوقف)، أو التوفر المحدود للموقع أو المحتوى المعروض عليه، أو العرض الخاطئ للمحتوى، أو من خلال عرض محتوى طرف ثالث أو عن طريق عرض الارتباطات التشعبية على austria.info و austriatourism.com.

وفي حالة حدوث أي أضرار للأجهزة و/أو البرامج أو البيانات الأخرى نتيجة استخدام موقعي الويب austria.info وaustriatourism.com أو محتوياتهما، فإن المكتب الوطني النمساوي للسياحة لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق. فالمستخدم ملزَم بالإقرار بأن الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني النمساوي للسياحة، تُقدم أيضاً بمشاركة مشغّلين من شبكات خارجية، وبالتالي فإن توفر الخدمات يعتمد على الإمكانات التقنية لمقدمي الشبكات الخارجية. ولا يتحمل مكتب السياحة الوطني النمساوي أي التزام بتوفير هذه الخدمات دون انقطاع أو ضمان الوصول إليها في جميع الأوقات. كما ينبغي على المستخدم أن يدرك بأن المكتب الوطني النمساوي للسياحة ليس له أي تأثير على إمكانية الوصول إلى الإنترنت وسرعة النقل وتوافر واستقرار اتصالات الشبكة والوصول إليها. هذا ويحق للمكتب الوطني النمساوي للسياحة قطع الخدمات لأسباب داخلية مثل خدمات الصيانة لفترة معقولة.

قد يكون هناك تقييد مؤقت للخدمات، خاصة لأسباب خارجة عن الإرادة والإضرابات والإغلاق والأوامر من قبل السلطات، وكذلك بسبب التغييرات الفنية في أنظمة مكتب السياحة الوطني النمساوي أو بسبب التدابير الأخرى الضرورية لإجراءات عملية سليمة وتحسين التشغيل (مثل الصيانة والإصلاحات وما إلى ذلك). لا يمكن للمستخدم المطالبة بأي تعويضات نتيجةً لذلك، ولكن سيعمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة على حل المشكلات بأسرع وقت ممكن. يحق للمستخدم اللجوء إلى خدمات المكتب الوطني النمساوي للسياحة على مسؤوليته الخاصة وبالتكاليف المترتبة عليه، وهو ملزم باستخدام الأجهزة التقنية المناسبة، مثل أجهزة الحاسوب المناسبة والمودم وما إلى ذلك. كما يتوجب على المستخدم استعمال الخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين السارية والامتناع عن أي استخدام غير صحيح لهذه الخدمات.

وفيما يتعلق بالخدمات المجانية، يحتفظ المكتب الوطني النمساوي للسياحة بالحق في تقديمها مقابل رسوم في أي وقت بعد إشعار مسبق. ولا يحق للمستخدم تحت أي ظرف من الظروف المطالبة بتقديم الخدمات المجانية.

على بوابة الإنترنت، يوفر المكتب الوطني النمساوي للسياحة خدمات للمستخدمين (مثل المعلومات) والتي يتم نقلها أو إنشاؤها أو توفيرها من قبل أطراف ثالثة.

سيبذل المكتب الوطني النمساوي للسياحة قصارى جهده لعدم التعدي على أي حقوق لأطراف ثالثة، على وجه الخصوص، مثل حقوق الطبع والنشر أو الاستغلال أو العلامات التجارية أو حقوق الاستخدام الأخرى من خلال تشغيل بوابة الإنترنت. ومع ذلك، لا يضمن المكتب الوطني النمساوي للسياحة أن الخدمات التي يلجأ إليها المستخدمون (مثل المعلومات) خالية من أي حقوق لأطراف ثالثة، مثل حقوق النشر أو الاستغلال أو العلامات التجارية أو حقوق الاستخدام الأخرى. هذا ويتم استبعاد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن ذلك.

وفي حالة قيام المكتب الوطني النمساوي للسياحة بتقديم إمكانية التنزيل المجاني لبعض ملفات السوفت وير (مثل حافظ الشاشات) على الموقع الإلكتروني، فلا يتم تحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن قدرتها على العمل. وبشكل أكثر تحديداً، لا يتم تحمل أي مسؤولية عن أي أضرار (تابعة) ناتجة عن استخدام البرنامج (مثل الأضرار التي تلحق بنظام التشغيل).

يهدف المكتب الوطني النمساوي للسياحة إلى ضمان دقة واكتمال وحداثة معلومات الأسعار الواردة في هذا الموقع. وبما أن المكتب الوطني النمساوي للسياحة يتلقى الأسعار من أطراف ثالثة، فليس لديه أي وسيلة للتحقق من دقتها، حيث تخضع المواصفات للتغييرات الدورية. ولذلك لا يتحمل المكتب الوطني النمساوي للسياحة أي مسؤولية عن صحة واكتمال وتحديث المعلومات حول الأسعار الواردة في هذا الموقع.

ينطبق هذا الاستبعاد العام من المسؤولية بغض النظر عن أساس المطالبات المزعومة سواء كان ذلك بسبب الإهمال الطفيف أو الإهمال الجسيم في حالة المتعهدين. يمتد تقييد المسؤولية ليشمل كل من المطالبات التعاقدية وغير التعاقدية.