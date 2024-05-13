White castle on peninsula in turquoise Traunsee lake, yacht harbor on right, village in background.
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Horní Rakousko
Letní dovolená v regionu jezer a hor plná kulturních zajímavostí

Horní Rakousko v zimě
Spolková země známá svou „letní svěžestí“ se pyšní kombinací křišťálově čistých jezer a hor v prostředí Solné komory. Právě zde pocítíte skutečnou letní radost.

Horní Rakousko: hranaté, křivolaké, kulaté, ale především krásné

Typické statky čtvercového uspořádání v kopcovitém regionu Mühlviertel, jedinečný meandr Schlögener Schlinge vytvořený řekou Dunaj a kulturní metropole Bad Ischl v Solné komoře – právě rozmanité tvary vytvářejí ucelený obraz Horního Rakouska.

Linec: progresivní zemské hlavní město na Dunaji

Z města oceli se proměnil v živé kulturní prostředí a město budoucnosti. Linec nepřestává překvapovat své návštěvníky – a nakonec i sám sebe. Dnes se pyšní titulem UNESCO City of Media Artsa díky muzeu budoucnosti Ars Electronica se město stává světovým průkopníkem v oblasti digitální revoluce.

Kulinářské zážitky v Horním Rakousku

Linecký koláč s charakteristickou mřížkovanou strukturou a šťavnatou rybízovou marmeládou je nejsladším symbolem zemského hlavního města. Nejstarší recept na dort či koláč na světě, který pochází z roku 1653, se věnuje právě přípravě tohoto oblíbeného dezertu.

Základní informace o Horním Rakousku
Hlavní město:Linec
Rozloha:11 982 km²
Počet obyvatel:cca 1,53 milionu (v roce 2024)
Jezera ke koupání70
Nejhlubší jezero:Traunsee (191 metrů)
Přírodní parky:4

Rekreační karty Horního Rakouska
Rekreační karty v turistických regionech Horního Rakouska jsou klíčem k cenově dostupným zážitkům volnočasových aktivit. Využívejte zdarma lanovky, navštěvujte památky za slevou a vyrazte na plavby po jezerech a řekách za výhodné ceny.

Kulturní akce v Horním Rakousku
Tradiční i moderní události naleznete v hornorakouském kalendáři akcí.

Horní Rakousko ze všech úhlů pohledů

Top místa, aktivity & události

Solná komora: letní alpské osvěžení u průzračných jezer

"Když je kultura novou solí": nová budoucnost

Podél Dunaje: z Pasova přes Linec do Greinu

Jezera Gosauseen: pěšky na místa, kde pocítíte štěstí

Zážitky spojené s pivní kulturou Horního Rakouska

Nejdelší rakouská via ferrata v regionu Pyhrn-Priel

Linz: Die Stadt der Zukunft

Aktivity v Horním Rakousku

Výletní cíle v Horním Rakousku

Nejkrásnější regiony

Traunsee-Almtal

Tmavě nazelenalá voda je typická pro nejhlubší rakouské jezero, kde jachtaři ocení silný vítr. Západně leží údolí Almtal, ideální pro pěší turistiku a cykloturistiku.

Traunsee-Almtal

Hallstattské jezero

Díky své poloze pod majestátním Dachsteinem a městečkům Bad Goisern a Hallstatt na břehu jezera patří toto světové dědictví k nejoblíbenějším cílům fotografů.

Hallstattské jezero

Hornorakouské Alpy

Tento region milují lidé, kteří si libují v přírodě. Mezi horská lákadla patří lesy v národním parku Kalkalpen a pohoří Pyhrn-Priel.

Hornorakouské Alpy

Nejkrásnější města a místa

Enns

Nejstarší rakouské město je prvním v Rakousku označeným pojmem "cittaslow". Zpomalení, rozmanitost a regionalita mají v Ennsu přednost před rychlým a hektickým životem.

Enns

Steyr

Jedno z nejstarších měst v Rakousku. Základní kámen byl na soutoku řek Enns a Steyr položen v roce 980 při stavbě zámku Lamberg.

Steyr

Braunau am Inn

Centrum regionu Innviertel s historickým starým městem a gotickým náměstím je oblíbeným cílem rekreačních cyklistů.

Braunau am Inn

Wels

Wels ležící na řece Traun je útulným kulturním městem již od římských dob. Věž Ledererturm, dominanta města, je vstupní branou k městským domům v historickém centru.

Wels

Gmunden u jezera Traunsee

Lázeňské město plné historie skrývá mnoho honosných vil, které svědčí o jeho císařské minulosti. S městem je spjata také typická gmundenská keramika.

Gmunden u jezera Traunsee
Roční koloběh tradic

Zvyky v Horním Rakousku

  • Liebstattsonntag: V Gmundenu dostávají návštěvníci v den čtvrté postní neděle, která vychází nejblíže na 30. března 2025, perníkové srdce. Tento zvyk pochází z roku 1641 a je součástí nehmotného kulturního dědictví.

  • Glöcklerläufe: 5. ledna procházejí Solnou komorou zvoníci s výraznými svítivými čepci na hlavách. Podle tradice tím zahánějí zlé duchy.

  • Masopust v Ebensee: Od roku 1604 ozvláštňují na konci února ulice městysu Ebensee am Traunsee pestrobarevné průvody.

  • Alpské slavnosti a shánění dobytka z pastvin: Koncem léta pastevci tradičně ukazují své nazdobené krávy v údolích.

  • Adventní trhy: Ve městě Steyr, na zámku Weinberg, ale i v regionu Mühlviertelu a v Sankt Wolfgang si vánoční trhy vybudovaly silné renomé.

Slavné osobnosti

Císařovna Alžběta "Sisi"

Fascinace životem císařovny Sisi přetrvává i 125 let po její smrti. Chcete-li o ní zjistit více, navštivte místa, která měla ona sama nejraději.

Anton Bruckner

V roce 2024 slaví Horní Rakousko 200. výročí narození skladatele Antona Brucknera výjimečným programem s heslem "Bruckner se vrací domů!".

Narozeniny císaře Františka Josefa I.

Císařské dny v Bad Ischlu

Oblíbené letní sídlo jeho Veličenstva“ dodnes žije duchem císařské rodiny. Císař František Josef I. a císařovna Alžběta se nesmazatelně zapsali do podoby lázeňského města Bad Ischl svými honosnými stavbami a slavnostmi na jejich počest. Oblíbenou událostí jsou oslavy spojené s císařovými narozeninami, které se vážou k 18. srpnu.

Císařské dny

Regionální recepty

Linecký dort - Linzer Torte

Zvláštnost lineckého dortu spočívá v těstě, který vznikl podle nejstaršího dochovaného receptu na dort na světě. Díky tomuto receptu chutná linecký dort jako originál.

Zkuste si to!

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Císařský trhanec - Kaiserschmarrn

Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.

Zkuste si to i vy!

Jablečný štrúdl

S tímto receptem se vám podaří jablečný štrúdl, který bude chutnat stejně jako originál z Vídně. Tajemství jeho náplně? Jablka, rozinky, ořechová strouhanka a skořice.

Odhalíme tajemství

Jedinečná místa k pobytu

Výjimečná ubytování v Horním Rakousku

Spa Resort Therme Geinberg

Bergergut v regionu Mühlviertel

Dovolená na statku v Horním Rakousku

Oblast biologické rozmanitosti

Národní park Kalkalpen

V této oblasti světového dědictví vládne příroda a její biologická rozmanitost. Objevování jejích krás ohromí každého z vás.

Co můžeme udělat pro ochranu biodiverzity?

  1. Respektovat přírodu. Zůstávejte na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.

  2. Používat udržitelnou mobilitu. Zvolte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.

  3. Být ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.

  4. Užívat si, ale zodpovědně (a volit bio alternativy). Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.

  5. Vážit si biologické rozmanitosti. Ochrana a zachování biodiverzity je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Národní park Kalkalpen
Postaven z přírodního kamene

Hornorakouský čtvercový dvůr "Vierkanthof"

Mezi městy Enns, Steyr, Wels a Linec vládnou mohutné statky čtvercového půdorysu kopcovité krajině již od středověku a v kombinaci s lesy a poli tvoří statky klasický obraz předhůří Alp. V závislosti na regionu byly tyto statky stavěny ze pískovce, vápence nebo žuly. Stěny, které mohou být silné až jeden metr, uchovávají teplo v zimě a poskytují příjemný chlad během horkých letních dnů.

Na první pohled se zdá, že čtvercové stavby slouží čistě zemědělským účelům. Při bližším zkoumání však objevíme barokní prvky a ozdobné ornamenty ve stylu secese. Také dveře a brány jsou místy bohatě zdobené.

Vierkanthof

Nejčastější otázky

Spolková země Horní Rakousko je kombinací:

Je zkrátka skutečným potěšením pro milovníky přírody, kultury a kulinářství.

Název spolkové země je odvozen od názvu předchozího území v této lokalitě, arcivévodství Österreich ob der Enns, které bylo jednou z habsburských dědičných zemí.

Horní Rakousko a jeho hlavní město Linec je tím pravým místem pro všechny, kteří hledají kombinaci současného umění, futuristických technologií a nevšedních zážitků v přírodě.

Zde najdete výběr těch nejzajímavějších památek Horního Rakouska, kam patří například muzeum Ars Electronica Center, Museum Lentos, zámecké Schlossmuseum, vrch Pöstlingberg v Linci, kulturní klenot Bad Ischl Salzkammergut a mnohá opatství (augustiniánský klášter sv. Floriána, opatství Schlägl, opatství Schlierbach).

Nejvyšší horou Horního Rakouska je Hoher Dachstein (2 995 m), nejvyšší vrchol horského masivu Dachsteingebirge.

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