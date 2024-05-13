Introduction
Horní Rakousko: hranaté, křivolaké, kulaté, ale především krásné
Typické statky čtvercového uspořádání v kopcovitém regionu Mühlviertel, jedinečný meandr Schlögener Schlinge vytvořený řekou Dunaj a kulturní metropole Bad Ischl v Solné komoře – právě rozmanité tvary vytvářejí ucelený obraz Horního Rakouska.
Linec: progresivní zemské hlavní město na Dunaji
Z města oceli se proměnil v živé kulturní prostředí a město budoucnosti. Linec nepřestává překvapovat své návštěvníky – a nakonec i sám sebe. Dnes se pyšní titulem „UNESCO City of Media Arts“ a díky muzeu budoucnosti Ars Electronica se město stává světovým průkopníkem v oblasti digitální revoluce.
Kulinářské zážitky v Horním Rakousku
Linecký koláč s charakteristickou mřížkovanou strukturou a šťavnatou rybízovou marmeládou je nejsladším symbolem zemského hlavního města. Nejstarší recept na dort či koláč na světě, který pochází z roku 1653, se věnuje právě přípravě tohoto oblíbeného dezertu.
Rekreační karty Horního Rakouska
Rekreační karty v turistických regionech Horního Rakouska jsou klíčem k cenově dostupným zážitkům volnočasových aktivit. Využívejte zdarma lanovky, navštěvujte památky za slevou a vyrazte na plavby po jezerech a řekách za výhodné ceny.
Kulturní akce v Horním Rakousku
Tradiční i moderní události naleznete v hornorakouském kalendáři akcí.
Horní Rakousko ze všech úhlů pohledů
Top místa, aktivity & události
Nejkrásnější regiony
Traunsee-Almtal
Tmavě nazelenalá voda je typická pro nejhlubší rakouské jezero, kde jachtaři ocení silný vítr. Západně leží údolí Almtal, ideální pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Hallstattské jezero
Díky své poloze pod majestátním Dachsteinem a městečkům Bad Goisern a Hallstatt na břehu jezera patří toto světové dědictví k nejoblíbenějším cílům fotografů.
Hornorakouské Alpy
Tento region milují lidé, kteří si libují v přírodě. Mezi horská lákadla patří lesy v národním parku Kalkalpen a pohoří Pyhrn-Priel.
Nejkrásnější města a místa
Enns
Nejstarší rakouské město je prvním v Rakousku označeným pojmem "cittaslow". Zpomalení, rozmanitost a regionalita mají v Ennsu přednost před rychlým a hektickým životem.
Steyr
Jedno z nejstarších měst v Rakousku. Základní kámen byl na soutoku řek Enns a Steyr položen v roce 980 při stavbě zámku Lamberg.
Braunau am Inn
Centrum regionu Innviertel s historickým starým městem a gotickým náměstím je oblíbeným cílem rekreačních cyklistů.
Wels
Wels ležící na řece Traun je útulným kulturním městem již od římských dob. Věž Ledererturm, dominanta města, je vstupní branou k městským domům v historickém centru.
Zvyky v Horním Rakousku
Liebstattsonntag: V Gmundenu dostávají návštěvníci v den čtvrté postní neděle, která vychází nejblíže na 30. března 2025, perníkové srdce. Tento zvyk pochází z roku 1641 a je součástí nehmotného kulturního dědictví.
Glöcklerläufe: 5. ledna procházejí Solnou komorou zvoníci s výraznými svítivými čepci na hlavách. Podle tradice tím zahánějí zlé duchy.
Masopust v Ebensee: Od roku 1604 ozvláštňují na konci února ulice městysu Ebensee am Traunsee pestrobarevné průvody.
Alpské slavnosti a shánění dobytka z pastvin: Koncem léta pastevci tradičně ukazují své nazdobené krávy v údolích.
Adventní trhy: Ve městě Steyr, na zámku Weinberg, ale i v regionu Mühlviertelu a v Sankt Wolfgang si vánoční trhy vybudovaly silné renomé.
Slavné osobnosti
Císařovna Alžběta "Sisi"
Fascinace životem císařovny Sisi přetrvává i 125 let po její smrti. Chcete-li o ní zjistit více, navštivte místa, která měla ona sama nejraději.
Císařské dny v Bad Ischlu
Oblíbené letní sídlo „jeho Veličenstva“ dodnes žije duchem císařské rodiny. Císař František Josef I. a císařovna Alžběta se nesmazatelně zapsali do podoby lázeňského města Bad Ischl svými honosnými stavbami a slavnostmi na jejich počest. Oblíbenou událostí jsou oslavy spojené s císařovými narozeninami, které se vážou k 18. srpnu.
Regionální recepty
Linecký dort - Linzer Torte
Zvláštnost lineckého dortu spočívá v těstě, který vznikl podle nejstaršího dochovaného receptu na dort na světě. Díky tomuto receptu chutná linecký dort jako originál.
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.
Císařský trhanec - Kaiserschmarrn
Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.
Jedinečná místa k pobytu
Národní park Kalkalpen
V této oblasti světového dědictví vládne příroda a její biologická rozmanitost. Objevování jejích krás ohromí každého z vás.
Co můžeme udělat pro ochranu biodiverzity?
Respektovat přírodu. Zůstávejte na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.
Používat udržitelnou mobilitu. Zvolte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.
Být ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.
Užívat si, ale zodpovědně (a volit bio alternativy). Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.
Vážit si biologické rozmanitosti. Ochrana a zachování biodiverzity je pro ekologickou rovnováhu zásadní.
Hornorakouský čtvercový dvůr "Vierkanthof"
Mezi městy Enns, Steyr, Wels a Linec vládnou mohutné statky čtvercového půdorysu kopcovité krajině již od středověku a v kombinaci s lesy a poli tvoří statky klasický obraz předhůří Alp. V závislosti na regionu byly tyto statky stavěny ze pískovce, vápence nebo žuly. Stěny, které mohou být silné až jeden metr, uchovávají teplo v zimě a poskytují příjemný chlad během horkých letních dnů.
Na první pohled se zdá, že čtvercové stavby slouží čistě zemědělským účelům. Při bližším zkoumání však objevíme barokní prvky a ozdobné ornamenty ve stylu secese. Také dveře a brány jsou místy bohatě zdobené.